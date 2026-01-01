Générer davantage de valeur grâce à Slack

Les entreprises sont soumises à une pression de plus en plus forte et doivent en faire toujours plus avec moins. L’efficacité des opérations est désormais au centre des débats, d’où l’importance de mesurer et maximiser la valeur des investissements technologiques. Slack, la plateforme professionnelle alimentée par l’IA, propose une architecture flexible qui donne aux équipes les moyens de rationaliser le travail, de collaborer efficacement et de générer de la valeur à grande échelle. Découvrez comment la méthodologie de Slack vous aide à quantifier la valeur et à maximiser le potentiel de votre équipe.

Qu’est-ce que la valeur, et en quoi est-ce important de la mesurer ?

La valeur est un bénéfice quantitatif ou qualitatif, qui s’aligne avec les objectifs métier et stratégiques. Pour définir clairement la valeur, vous devez avoir un discours percutant, basé sur des indicateurs pertinents qui font sens auprès de vos dirigeants. En mesurant la valeur, vous êtes à même d’identifier les lacunes, de mettre en lumière les bonnes pratiques et de définir un cadre permettant de pérenniser la génération de valeur.

Méthodologie Slack pour générer de la valeur

La méthodologie Slack se focalise sur la quantification, l’optimisation et la collaboration autour des objectifs stratégiques et des métriques, pour adapter les fonctionnalités de Slack aux résultats métier.

En analysant les indicateurs de base, en identifiant les aspects à améliorer et en établissant un partenariat qui s’appuie sur la valeur, Slack permet aux entreprises :

de garantir leur réussite et un retour sur investissement ;

de faciliter la prise de décision en s’appuyant sur les données ;

de comprendre comment Slack les aide à gérer leurs problématiques métier ;

de reproduire les réussites à grande échelle.

Chez Slack, nous avons mis en place une équipe dédiée, dont l’objectif est de montrer aux clients la valeur qu’ils ont générée et peuvent générer grâce à la plateforme. Elle propose des expériences immersives, des témoignages client de génération de valeur et des services de démonstration de valeur, pour aider les clients à quantifier et optimiser en synergie la valeur générée grâce à Slack.

En adoptant cette méthodologie, vous pouvez mettre en évidence l’impact de Slack sur votre entreprise, identifier les ressources qui vous aideront à renforcer votre croissance, et prendre des décisions stratégiques s’appuyant sur les données.

Outils permettant de maximiser la valeur de Slack dans votre entreprise

Cartographie de la valeur

En cartographiant la valeur, vous pouvez présenter la manière dont Slack aide les entreprises à atteindre leurs objectifs métier. Cela permet de mettre en évidence les meilleures pratiques et les cas d’usage issus de différents services, afin de capitaliser sur les réussites ou d’identifier les lacunes à corriger. Voici les étapes à suivre pour cartographier la valeur et la maximiser grâce à Slack :

Alignez la valeur et les objectifs métier : tenez compte de la croissance des revenus, de la satisfaction des clients, des économies, des gains en efficacité et de l’excellence opérationnelle. Définissez des objectifs : quels sont les moyens d’obtenir des résultats stratégiques, pertinents et mesurables ? Identifiez les fonctionnalités de Slack : fonctionnalités de la plateforme de productivité qui permettent d’atteindre les objectifs. Mesurez la réussite : définissez des indicateurs qui permettent de mesurer les progrès par rapport aux objectifs fixés.

Demandez à votre équipe de direction et à tous les intervenants clés de valider cette cartographie de la valeur. Posez les questions nécessaires pour garantir que votre approche est alignée sur votre stratégie globale, et identifiez les aspects à améliorer. Cette cartographie est un outil puissant pour comprendre la valeur que votre entreprise a déjà générée, suivre la création de valeur en temps réel lors de la mise en œuvre d’améliorations, et définir une feuille de route d’optimisation.

Analyse du ROI basée sur l’utilisation

Vous pouvez quantifier la valeur de Slack en analysant les heures gagnées et les économies réalisées sur la base des données d’utilisation et d’estimations prudentes. Nous estimons par exemple qu’un utilisateur Slack Connect gagne une heure par mois en réduisant les changements d’environnement. Multipliez ce temps par le nombre d’utilisateurs actifs, retirez 25 % pour éliminer les valeurs aberrantes, puis multipliez le résultat par un salaire de 70 000 $ pour chiffrer les économies réalisées. Pour une entreprise comptant 100 utilisateurs Slack Connect actifs, nous estimons que cette fonctionnalité peut les aider à économiser au minimum 31 500 $ par an.

Les applications et actions de flux de travail, le temps de réunion économisé grâce aux appels d’équipe et aux clips, l’efficacité de la recherche et du partage de fichiers, et les gains de temps permis par Slack Connect contribuent à la valeur qu’une entreprise peut générer. Pour bien comprendre l’utilisation de Slack dans votre entreprise, consultez le tableau de bord d’analyse.

En répartissant les calculs pour chaque aspect de l’utilisation, une entreprise peut mieux comprendre les éléments qui favorisent ces économies et gains de temps. Tenez compte d’estimations du nombre d’actions à forte valeur ajoutée, du salaire annuel moyen des collaborateurs, ou encore du nombre d’actions contribuant à un gain de productivité pour obtenir une vue globale de la valeur générée. Il est important de tenir compte des suggestions et de la logique des intervenants et décideurs, pour une réflexion pertinente sur la valeur générée par l’adoption de Slack.

En exploitant les données obtenues à partir des fonctionnalités de Slack, les entreprises peuvent maximiser la valeur générée et gagner en efficacité dans leurs opérations quotidiennes. Avec une vision claire du temps gagné et des économies réalisées, elles peuvent prendre des décisions éclairées pour optimiser davantage l’utilisation de Slack et les gains de productivité.

Enquête à grande échelle pour comprendre la valeur générée

Une enquête est un bon moyen de comprendre et formuler les besoins, préférences et tendances d’usage des utilisateurs finaux. Vous pouvez les mener avant ou après le déploiement, ou en suivant un rythme défini (trimestriel, annuel, etc.). Voici cinq étapes qui vous aideront à bien organiser et analyser vos enquêtes.

Créez un document de planification d’enquête. La première étape consiste à créer un document, qui servira de guide de référence présentant les objectifs, le public cible, les modèles de messages et le lien d’accès à l’enquête. En partageant ce document avec votre équipe, vous pourrez faciliter la collaboration tout au long du processus, et garantir que chacun disposera des mêmes informations. Préparez votre enquête. Une fois que vous avez défini les objectifs et le public cible, vous pouvez préparer votre enquête. Nous vous recommandons de préparer une enquête succincte (pas plus de 10 questions) et de varier les types de questions. Utilisez une solution comme Google Forms ou l’application Slack Polly. N’oubliez pas de poser des questions permettant de comprendre l’objectif de l’enquête. Exemples de questions Dans quelle mesure la plateforme Slack est-elle essentielle dans votre travail au quotidien ? (sur une échelle de 1 à 5)

Globalement, Slack a rendu votre équipe… (plus productive, moins productive, aucun changement)

Slack a permis une réduction du nombre de réunions de... (pourcentage)

En moyenne, combien de temps par semaine avez-vous gagné grâce à Slack ? (plage de minutes)

Considérez-vous que Slack a amélioré la culture au sein de votre équipe ? (oui, non, je ne sais pas) Diffusez votre enquête. Maintenant que vous avez préparé votre enquête, vous pouvez la diffuser auprès de vos utilisateurs. Publiez-la dans un canal ou distribuez-la par e-mail avec un message d’accompagnement approprié. Récompensez les utilisateurs qui y répondent, et définissez une date limite pour maximiser la participation. Organisez des entretiens individuels. Au fur et à mesure que vous recevez des réponses à votre enquête, vous pouvez organiser des entretiens individuels avec les utilisateurs pour mieux comprendre leur utilisation de Slack. Ces entretiens peuvent apporter la contextualisation et les témoignages qui viendront enrichir les données de l’enquête. Encouragez les utilisateurs à participer à ces entretiens en proposant par exemple des goodies Slack. Présentez les résultats de l’enquête. Une fois l’enquête terminée, vous devez analyser les résultats obtenus et les présenter aux intervenants. Les informations collectées vous aideront à définir les prochaines étapes qui permettront d’optimiser l’expérience des utilisateurs et de prendre des décisions éclairées.

Témoignages présentant des cas d’usage

Les témoignages sont un moyen efficace de présenter les effets positifs de l’utilisation de Slack dans votre entreprise. Un témoignage pertinent présente une problématique, la solution mise en œuvre avec Slack, et les résultats tangibles obtenus. Voici les éléments sur lesquels vous devez vous concentrer :

Identifiez les déclencheurs de changement, comme le besoin d’adaptation pour faciliter la croissance, la nécessité de faire face à des événements prévus ou imprévus, la gestion de fusions-acquisitions, ou la mise en œuvre d’évolutions technologiques.

Soulignez les limites du système précédent, comme les goulets d’étranglement ou l’insatisfaction des collaborateurs. Détaillez la situation avant et après le changement pour mieux présenter la transformation.

Récapitulez les indicateurs qui présentent la valeur générée grâce à l’utilisation de Slack.

Voici comment vous pouvez collecter des témoignages pertinents dans votre entreprise :

Identifiez des utilisateurs prescripteurs de Slack et ajoutez-les à un canal dédié, qui pourra servir d’espace pour recueillir des témoignages. Configurez un flux de travail dans ce canal pour collecter ces témoignages de manière fluide, en invitant les utilisateurs à quantifier les effets positifs de Slack. Documentez les témoignages et mettez l’accent sur les éléments narratifs, les estimations et les délais pour bien mesurer la différence entre l’avant et l’après.

En collectant et en présentant des témoignages sur l’utilisation de Slack, les entreprises peuvent présenter les effets concrets de la plateforme sur les opérations quotidiennes. Ces témoignages pourront servir de source d’inspiration, mais permettront également de mieux comprendre la stratégie globale de l’entreprise.

Conclusion

Pour mesurer la valeur générée grâce à l’utilisation de Slack, vous avez besoin de collaboration et d’optimisation, mais aussi de quantifier et définir les indicateurs et objectifs. En tirant parti des fonctionnalités et outils innovants de Slack ainsi que de notre méthodologie de génération de valeur, les entreprises pourront optimiser leur réussite, gagner en productivité et atteindre leurs objectifs stratégiques en toute sérénité. Lancez-vous dès maintenant et boostez vos résultats grâce à Slack.

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