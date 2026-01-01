Libera todo el valor con Slack

En los tiempos que corren, la eficiencia es una de las principales prioridades de cualquier organización. Esta situación hace que se destaque la importancia de medir y aprovechar al máximo el valor obtenido con las inversiones en tecnología. Slack, la plataforma de trabajo basada en IA, ofrece una arquitectura flexible que permite a los equipos optimizar flujos de trabajo, colaborar de manera eficaz y obtener valor en toda la organización. Veamos la metodología de materialización del valor de Slack y cómo puede ayudarte a cuantificar el valor de tu organización para liberar todo el potencial de tus equipos.

¿Qué es el valor y por qué es importante medirlo?

Podemos definir el valor como los beneficios cuantificables o cualitativos, que alineamos con nuestros objetivos empresariales y estratégicos. Para conocer el valor de manera eficaz se necesita todo el contexto posible, junto con métricas relevantes que llamen la atención de los ejecutivos de la organización. Al medir el valor, podemos identificar posibles vacíos, resaltar prácticas recomendadas y establecer un marco de trabajo para materializar ese valor de forma constante.

Metodología de materialización del valor de Slack

La metodología de materialización del valor de Slack se centra en cuantificar, optimizar y colaborar en los objetivos estratégicos de la empresa y sus métricas para alinear las funciones de Slack con los resultados empresariales.

Slack, gracias a que analiza las métricas, identifica áreas de mejora y establece una colaboración centrada en el valor, ayuda a las empresas a conseguir lo siguiente:

Percibir un aumento del éxito y del retorno de la inversión

Facilitar la toma de decisiones basada en datos

Conocer cómo Slack es único a la hora de solucionar los problemas de las empresas

Replicar el éxito en todo el negocio

En Slack, contamos con un equipo de materialización del valor centrado en sacar a la luz el valor conseguido por los clientes y el que pueden con seguir gracias a la plataforma. El equipo de materialización del valor asiste en interacciones inmersivas, programas de historias reales de nuestros clientes relacionadas con el valor, así como servicios de pronósticos de obtención de valor para que los clientes cuantifiquen y optimicen el valor que obtienen de Slack, así como colaborar para conseguirlo.

Adoptar la metodología de materialización del valor en tu organización puede ayudarte a sacar a la luz el impacto que Slack tiene en la organización, asegurar el crecimiento de tus recursos y tomar decisiones estratégicas basadas en los datos.

Herramientas que puedes usar para sacar todo el valor de Slack en tu organización

Crea un mapa de valores

Mediante la creación de un mapa de valor, puedes conocer claramente el impacto de Slack para ayudar a tu organización a alcanzar los objetivos empresariales. El resultado de un mapa de valor puede resaltar las prácticas recomendadas y casos de uso de diferentes partes de la empresa para capitalizar lo que funciona realmente bien actualmente o para identificar oportunidades para abordar una carencia o necesidad. Sin embargo, ¿cómo se crea un mapa de valor y se aumenta al máximo el valor con Slack? Sigue estos cuatro pasos:

Alinea el valor con los objetivos empresariales: ten siempre en mente el crecimiento de los ingresos, la satisfacción de los clientes, los ahorros de costes, las mejoras de eficiencia y la excelencia operativa. Define objetivos: ¿de qué manera podemos obtener resultados estratégicos, útiles y medibles? Identifica las funciones de Slack: las funciones y productos de la plataforma de productividad que pueden ayudarte a conseguir tus objetivos. Mide el éxito: establece métricas de éxito que supervisen el progreso contrastándolo con los objetivos de la empresa y los indicadores clave de rendimiento.

Después de crear un mapa de valor, valídalo con los ejecutivos y partes involucradas clave de tu empresa. Realiza preguntas de validación para garantizar que todo se alinea con la estrategia empresarial general e identifica qué aspectos se pueden mejorar. El mapa de valor puede ser una herramienta muy útil para comprender el valor actual materializado de tu organización, supervisar el valor en tiempo real a la hora de implementar mejoras y establecer un plan para seguir mejorando.

Análisis de rentabilidad basada en el uso

Una forma de cuantificar el valor de Slack es comprobar las horas y el dinero ahorrados a través de los datos de uso y las suposiciones conservadoras. Por ejemplo, podemos suponer que un usuario activo de Slack Connect ahorra una hora al mes reduciendo el uso del correo electrónico. Esto lo multiplicamos por el número de usuarios activos, a lo que quitamos un 25 % por valores atípicos y, después, lo multiplicamos por el salario anual promedio, podemos saber cuánto dinero se ha ahorrado. Para una organización con 100 usuarios activos de Slack Connect, podemos afirmar, de forma conservadora, una estimación de ahorro cercana a los 30 000 euros al año, solo con esta función.

Las aplicaciones y las acciones de flujos de trabajo, las horas de reuniones ahorradas gracias a las juntas y los clips de Slack, la eficiencia para buscar y compartir archivos y el tiempo ahorrado gracias a Slack Connect contribuyen al valor general materializado por las organizaciones. Para comprender el uso de tu organización, visita el panel de análisis de Slack.

Al desglosar los cálculos de cada aspecto del uso de Slack, las organizaciones pueden comprender claramente de dónde vienen estos ahorros de tiempo y dinero. Suposiciones como el número de acciones consideradas de alto valor, el salario anual promedio de los empleados y el porcentaje de acciones que contribuyen a la mejora de la productividad se tienen en cuenta para ofrecer información completa sobre el valor generado. Es importante poner en común estos datos y lógicas con las partes involucradas y las personas encargadas de tomar las decisiones para tener conversaciones relevantes sobre el valor de la adopción de Slack.

Si se aprovechan los datos proporcionados por las funciones y capacidades de Slack, las organizaciones pueden aumentar al máximo el valor y mejorar la eficiencia en sus operaciones diarias. Con una comprensión clara de los ahorros de tiempo y costes generados, las empresas pueden tomar decisiones informadas sobre lo que necesitan optimizar en cuanto al uso de Slack y sobre qué deben hacer para mejorar su productividad general.

Realiza una encuesta para conocer el valor que materializa tu organización

Realizar una encuesta es una forma fantástica de comprender y calificar las necesidades de los usuarios finales, sus preferencias y sus patrones de uso. Las encuestas suelen realizarse antes o después del lanzamiento, o bien de manera periódica (trimestralmente, una vez al año, etc.). Para conocer el proceso para generar una encuesta de manera eficaz, hemos esquematizado cinco pasos que garantizan que tus encuestas y análisis se realicen de la mejor manera posible.

Crea un documento de planificación de encuestas: el primer paso es crear un documento de planificación para tu encuesta. Este documento sirve como una guía de referencia interna que esquematiza los objetivos de la encuesta, los usuarios a los que va dirigida, las plantillas de mensajes y el enlace a la encuesta. Cuando compartas este documento con tu equipo, todo el mundo remará en la misma dirección y colaborará de manera unificada en todo el proceso de realización de la encuesta. Diseña tu encuesta: una vez establecidos los objetivos y público de destino de tu encuesta, llega el momento de diseñarla. Te recomendamos que sea lo más concisa posible (hasta 10 preguntas) y que varíes el tipo de preguntas para que los encuestados respondan a todo. Crea tu encuesta usando una plataforma como Formularios de Google o Polly, la aplicación de Slack. No olvides realizar preguntas que aporten datos sobre los objetivos de tu encuesta. Ejemplos de preguntas de encuesta ¿En qué medida Slack es esencial en tu día a día en el trabajo? (Escala de 1 a 5)

En general, Slack ha conseguido que nuestro equipo sea... (más productivo, menos productivo, ni una cosa ni la otra)

Slack ha ayudado a reducir el número de reuniones en un... (porcentaje)

De media, ¿cuánto tiempo te ahorra Slack a la semana? (estimación en minutos)

¿Crees que Slack ha mejorado la cultura de tu equipo? (Sí, no, no lo sé) Publica tu encuesta: con tu encuesta diseñada, llega el momento de enviársela a los usuarios finales. Solicita que una parte involucrada envíe la encuesta en un canal relevante o que la distribuya por correo electrónico con el mensaje correspondiente. Ofrecer un regalo por realizar la encuesta y establecer una fecha límite para responderla puede ayudar a aumentar el porcentaje de participación. Realiza entrevistas individuales: a medida que empiecen a llegar las encuestas contestadas, realiza entrevistas individuales con algunos usuarios finales para conocer mejor cómo utilizan Slack. Estas entrevistas pueden ofrecer información muy valiosa, así como historias personales para mejorar los datos de la encuesta. Ofrece incentivos (como merchandising de Slack) para fomentar la participación en estas entrevistas. Presenta los resultados de la encuesta: una vez completada la encuesta, es esencial analizar los resultados y presentárselos a las partes involucradas. La información obtenida de la encuesta orientará tus próximos pasos para mejorar el servicio ofrecido a los usuarios finales y, además, ofrecen un análisis cualitativo para obtener información valiosa y fomentar la toma de decisiones de manera informada.

Documenta los ejemplos de uso en historias sobre el valor

Una forma eficaz de resaltar lo que Slack puede hacer en tu organización es a través de las historias sobre el valor. Los componentes clave que se destacan en estas historias son los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones, las soluciones que consiguieron gracias a Slack y los resultados reales que obtuvieron. Para crear historias sobre el valor que tengan impacto, es muy importante centrarse en lo siguiente:

Identifica la predisposición al cambio del a empresa, como su necesidad de adaptación para crecer, afrontar cambios planificados o imprevistos, fusionarse con otras empresas o adquirirlas, o implementar los cambios deseados en sus tecnologías.

Destaca las flaquezas de sus sistemas y servicios anteriores, como lentitud en los procesos o problemas con los empleados. Ofrece detalles anteriores y posteriores a la implementación para destacar los cambios obtenidos.

Resume las métricas de rentabilidad clave que demuestren el valor generado gracias al uso de Slack.

Para empezar a recopilar historias sobre el valor en tu organización, sigue estos pasos:

Identifica los usuarios más importantes de Slack y añádelos a un canal dedicado. Puedes usar este canal como un foro para recopilar historias sobre Slack. Configura un flujo de trabajo en el canal para recopilar historias sobre valor sin ningún problema. Realiza un seguimiento sobre ellas con los usuarios para conocer al detalle el impacto de Slack. Documenta las historias y céntrate en la narrativa, estimaciones y plazos para conocer el impacto antes y después de Slack.

Al recopilar y usar historias sobre el valor en Slack, las organizaciones pueden destacar el impacto real de la plataforma en su día a día. Estas historias no solo inspiran y forman, también ofrecen datos valiosos para mejorar la estrategia general sobre el valor dentro de la organización.

Conclusión

Liberar valor con Slack es un viaje transformador que requiere colaboración, optimización, así como cuantificación y cualificación de los objetivos y métricas empresariales. Al aprovechar las innovadoras funciones, herramientas y metodologías de materialización del valor de Slack, las organizaciones pueden impulsar el éxito, aumentar la productividad y alcanzar sus objetivos estratégicos con confianza. Comienza tu aventura para saberlo todo sobre el valor con Slack.

Más recursos

Slack Certified: Use Slack analytics to drive adoption and engagement

The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams

El valor de Slack para desarrolladores de software

New IDC analysis: The value of Slack for the enterprise