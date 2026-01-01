El valor de Slack para desarrolladores de software

El proceso de desarrollo de software requiere una compleja red de colaboración interdisciplinaria y de que todo se someta a una mejora continua.

En Slack, se trabaja en canales: espacios organizados para todo lo relacionado con un proyecto, tema o equipo. En lugar de estancarse en tareas que consumen mucho tiempo como cambiar de aplicación, buscar personas e información y recopilar las actualizaciones de estado de la compilación, los desarrolladores usan Slack para evitar duplicaciones y centrarse en ofrecer productos y servicios excepcionales.

Descubre cómo lo hace Slack para que el proceso de desarrollo sea aún más ágil.

“Disponemos de lo que nos gusta llamar un ‘canal de entrega de principio a fin’ que se inicia con el código fuente y recorre todo el proceso hasta la implementación de la producción. Y ahora hemos integrado a Slack en todos los momentos clave de ese proceso”. Thomas Lawless Especialista ejecutivo de TI, IBM Lee el estudio de caso

Envía código de calidad más rápido

Los canales de Slack permiten a los equipos ver en tiempo real el progreso del proyecto y las decisiones que se han tomado. Con la práctica información que se obtiene de los silos, colaborar en las características de los proyectos, las revisiones de código y la implementación de estados es mucho más sencillo para todo el equipo. Este nivel de transparencia también permite que los equipos mantengan el foco en sus prioridades, y reduce las duplicaciones y malentendidos durante el proceso.

24 % más de funciones entregadas a tiempo*

23 % más velocidad en el lanzamiento de productos al mercado*

27 % menos tiempo necesario para realizar pruebas e iteraciones*

Empieza a crear más rápido

Los canales de Slack hacen que sea más sencillo para responsables de producto, diseñadores e ingenieros ponerse de acuerdo en qué van a crear y por qué. Estos canales también permiten reunir a todas las partes implicadas junto con las decisiones y características específicas en un mismo lugar, de forma que se eliminan las fricciones innecesarias y los equipos pueden ponerse manos a la obra de inmediato.

Simplifica y agiliza la realización de pruebas

Al combinarse con los canales de Slack, las integraciones hacen que todo el proceso de control de calidad se ajuste al flujo de trabajo de los desarrolladores para que los equipos puedan detectar y asignar los problemas que se deben resolver rápidamente, hacer pull requests y comentar en tiempo real qué se necesita para mejorar la calidad del código, todo ello desde Slack.

Aumenta la visibilidad de las implementaciones

Los equipos de desarrolladores pueden utilizar comandos de barra diagonal para activar una implementación directamente desde Slack. Además, al conectar herramientas como Jira, se les permite a los equipos automatizar gran parte del proceso de CI/CD, de modo que cualquiera puede comprobar el estado del código, ver compilaciones e implementaciones y consultar en tiempo real qué es lo que se ha recibido, todo en un único entorno.

Nuestros socios

Mejora la fiabilidad del servicio

Huelga decir que controlar los comportamientos extraños es esencial para los equipos de respuesta ante incidencias. De hecho, un informe reveló que las incidencias más graves pueden llegar a costarles a las empresas 300 000 USD por cada hora que el sistema esté inactivo.

Slack ayuda a los equipos de respuesta en esta tarea, ya que garantiza que las alertas urgentes lleguen a las personas que corresponden y proporciona una plataforma central para detectar y resolver las incidencias, así como para descubrir los motivos que las causaron más rápido.

Detecta incidencias en tiempo récord

Las integraciones con PagerDuty y Opsgenie garantizan que las alertas no pasen desapercibidas.

Resuelve antes los problemas

Cuando todas las conversaciones se encuentran en un canal central, los nuevos encargados de responder pueden ponerse al día y empezar a trabajar sin interrumpir a los demás.

21 % menos tiempo necesario para identificar y solucionar errores relacionados con la ingeniería gracias a Slack* Antes de usar Slack, tardábamos entre 15 y 20 minutos en encontrar la raíz del error, pero ahora hemos reducido el tiempo necesario para solucionar el problema a menos de cinco minutos. Paul Whyte, director de Sistemas e Ingeniería, Vodafone (Reino Unido) Lee el estudio de caso

Registra los datos de la incidencia en un solo lugar

Olvídate de gastar tanto tiempo recopilando información en diferentes sistemas para realizar un análisis. Los canales de Slack sirven para conseguir información desde una única fuente de datos, con sello de tiempo y archivada para acceder a ella fácilmente.

Haz que tu equipo siga siendo productivo

Actualmente, las herramientas son la clave para que los equipos de ingenieros puedan aprovechar su talento. Si quieres hacerte con el mejor equipo posible, facilita a sus miembros herramientas destinadas a priorizar la comunicación entre ellos en lugar de la jerarquía y que les permitan centrarse en las tareas más importantes de forma sencilla.

790 000 desarrolladores registrados activos diarios

Mantén contentos a los desarrolladores

A los desarrolladores les encanta adaptar Slack para que refleje la forma en que quieren trabajar, con canales ilimitados, preferencias de notificaciones, flujos de trabajo personalizados, aplicaciones y bots que permiten mantener a los equipos más productivos, contentos e implicados.

Conecta con toda tu empresa

Las funciones de búsqueda y directorio de la empresa de Slack hacen que sea sencillo conectar con las personas adecuadas, ya que la búsqueda se basa en el lenguaje de programación, el tema o el proyecto. Los canales de Slack permiten debatir tanto en tiempo real como en diferido, de modo que se crea un registro actualizado del trabajo para que los nuevos desarrolladores se puedan poner al día de forma rápida e impecable.

Dispara la productividad de los programadores

Si integras todas tus herramientas en Slack, los equipos de desarrollo tendrán que invertir menos tiempo en tareas repetitivas y de escaso valor, como los procesos rutinarios de automatización, y tendrán la posibilidad de organizar reuniones de sincronización mediante los canales de Slack para que todo el mundo esté al día sin que su flujo de trabajo se vea afectado.

A los desarrolladores les encanta Slack

Equipos de todo tipo, tamaño y condición ya han empezado a colaborar en Slack.