소프트웨어 개발자용 Slack의 가치

소프트웨어 개발 프로세스에는 부서 간 협업이 이뤄지는 복잡한 네트워크와 ‘엔드 투 엔드’에 걸친 지속적인 개선이 필요합니다.

Slack에서는 업무가 프로젝트, 주제 또는 팀과 관련된 모든 것을 위한 체계화된 공간인 채널에서 이루어집니다. Slack을 사용하는 개발자는 앱 간에 전화하고 사람과 정보를 검색하고 상태 업데이트를 컴파일하는 사소한 일들에 파묻히는 대신, 커뮤니케이션 중복을 줄여 그 시간을 우수한 제품과 서비스 납품에 집중합니다.

Slack으로 개발 프로세스를 훨씬 더 민첩하게 만드는 방법을 소개합니다.

“우리는 소스 코드에서 시작해 프로덕션 배포에 이르는 ‘엔드 투 엔드 납품 파이프라인’을 갖추고 있습니다. 현재는 해당 프로세스의 모든 중요 단계에 Slack을 통합했습니다.” IBM Executive IT Specialist Thomas Lawless 사례 연구 읽어보기

고품질의 코드를 더 빠르게 납품하기

Slack 채널에서 팀은 프로젝트 진행 상황과 결정에 대해 실시간 가시성을 확보합니다. 분화된 사일로에서 가치 있는 정보를 추출하고 사양에 대해 협력하기 때문에 코드 검토와 배포 상태가 전체 팀에게 훨씬 더 쉬워집니다. 또한 이런 수준의 투명성을 가진 팀은 우선순위에 집중하면서 잠재적인 중복성이나 오해를 시작부터 제거할 수 있습니다.

24% 정시 배포 기능의 증가*

23% 시장 출시 시간 단축*

27% 테스트 및 반복에 필요한 시간 단축 비율*

빠른 구축 시작하기

Slack 채널을 사용하면 제품 관리자, 디자이너, 엔지니어가 구축하는 내용과 이유에 대해 편리하게 합의할 수 있습니다. 채널에 모든 관계자, 결정 내용, 사양을 한곳에 모을 수 있어서 불필요한 마찰을 제거하므로 팀이 업무를 곧바로 시작할 수 있습니다.

테스트의 간소화 및 가속화

Slack 채널과 결합된 통합으로 전체 QA 프로세스가 개발자의 워크플로에 딱 맞게 만들면 팀에서 문제를 빠르게 파악하여 할당하고 풀 요청을 하여 코드의 품질을 개선하도록 실시간 피드백을 제공하는 모든 작업을 Slack에서 할 수 있습니다.

2179553106420 software development pull request Checkpoint APP 김화윤 님이 풀 요청을 열었습니다. slack/webapp의 PR #142930 PR-142930 ️ : FF 뒤에 숨겨진 Usertesting.com 영상 공개

usertesting_unfurls 브랜치의 커밋 7개 강민석 최강훈 님, Sonic 앱 목록을 확인해 주세요. PR https://checkpoint.tinyspeck.com/142937 PR-142937: sonic-apps-list-unified-2

실행 중인 테스트 • 박소영 님의 커밋 3개 • Github에서 PR 보기 | Checkpoint 1 1

배포에 대한 가시성 향상

개발팀은 슬래시 명령어를 사용하여 Slack에서 직접 배포를 트리거하고 팀에서 Jira 같은 연결 도구를 사용하여 CI/CD 파이프라인의 많은 부분을 자동화할 수 있으므로, 누구나 한곳에서 코드 상태를 확인하고 빌드와 배포를 보고 라이브로 푸시된 내용을 확인할 수 있습니다.

Slack의 파트너

서비스 안정성 개선

이상 행동을 주시하는 것이 장애 대응팀에게 가장 중요한 업무라는 건 말할 필요도 없습니다. 무엇보다 보고서에 따르면 주요 장애에 따른 시스템 다운 1시간당 $300,000까지 조직에 비용이 발생할 수 있습니다.

Slack은 긴급 알림이 적절한 사람에게 도달하도록 하고 팀에서 장애를 초래한 근원을 더 빠르게 발견하여 해결한 집중된 장소를 제공하여 대응팀을 지원합니다.

2179625047780 alerts incident PagerDuty APP Triggered: #120699: db shard 919 is overwhelmed and hard down Assigned: 박소영 Service: 장애 대응 Dial-in Number: ++1 877 853 5247 Meeting URL: slack.zoom.us Acknowledge Resolve More actions...

기록적으로 짧은 장애 발견 시간

PagerDuty 및 Opsgenie와 통합하면 중요한 알림이 노이즈에 묻히지 않도록 해줍니다.

더 신속하게 문제 해결하기:

모든 대화가 집중된 채널에 있으면 새로운 응답자가 다른 사람을 방해하지 않고 빠르게 조치를 취할 수 있습니다.

21% Slack에서 엔지니어링 관련 버그 파악 및 해결에 드는 시간 단축* Slack 전에는 근본 원인을 찾는 데 15~20분이 소요되었습니다. 하지만 해결책 도출에 드는 평균 시간을 5분 미만으로 단축할 수 있었습니다. Vodafone U.K. Systems Engineering 책임자 Paul Whyte 사례 연구 읽기

한곳에 장애 데이터 캡처하기

여러 시스템의 분석용 정보를 수집하는 시간을 줄여보세요. Slack 채널은 타임스탬프가 있고 쉽게 접근할 수 있도록 보관된 단일한 정보 출처 역할을 합니다.

팀의 생산성 유지

오늘날 엔지니어링 인재들이 최우선으로 두는 것은 도구입니다. 팀에서 계급보다는 의사소통을 우선시하는 도구를 사용하고, 높은 가치의 업무에 집중할 시간을 쉽게 마련할 수 있도록 하면 인재 유치 전쟁에서 승리할 수 있습니다.

790,000명 일일 활성 등록 개발자

행복한 개발팀 리드하기

개발자들은 무제한의 채널, 알림 환경설정, 사용자 지정 워크플로, 팀의 생산성, 만족도, 참여도를 높여주는 앱과 봇을 사용하여 자신이 원하는 업무 방식을 반영하도록 만들어갈 수 있기 때문에 Slack을 선호합니다.

전사적인 소통

Slack의 조사 기능과 회사 디렉토리를 통해 프로그래밍 언어, 주제 또는 프로젝트별로 적절한 사람과 편리하게 소통할 수 있습니다. Slack 채널은 비동기식과 실시간 토론을 모두 지원하여 라이브 업무 기록을 만들기 때문에 새로운 개발자도 신속하고 원활하게 업무에 참여할 수 있습니다.

개발자 생산성 향상

모든 도구를 Slack으로 통합하여 개발팀이 자동 루틴 프로세스와 같은 반복적인 저가치 업무에 쓰는 시간을 줄이고 Slack 채널에서 비동기식 스탠드업을 개최하여 모든 사람이 업무 흐름을 깨지 않으면서 항상 최신 정보를 얻을 수 있습니다.

2173562435778 talent stand up 김화윤 새로운 매장 내 모바일 기능을 개발 단계로 이전할 수 있게 되었습니다.

리소스 제약 때문에 비디오 컨설팅 기능을 향후 릴리스로 미뤄야 합니다.

고객들이 새로운 경험을 무척 좋아할 거예요! 2 1 2 댓글 오늘 마지막 댓글이 달린 시간: 11:23 AM

개발자들이 사랑하는 Slack

팀의 규모, 형태, 종류를 막론하고 모든 팀이 Slack 채널에서 협업하고 있습니다.