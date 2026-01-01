무한한 인력의 촉매제 역할을 하는 AI 에이전트

사람들이 업무를 수행하는 방식이 근본적으로 변화하고 있습니다.

오늘날 팀은 지원해야 할 리소스보다 더 많은 작업을 수행하므로 제품이 지연되고 고객 상호 작용이 원활하지 않습니다. 조직은 도움을 받기 위해 AI에 집중하고 있지만 일반적인 대응을 제공하는 부적절한 솔루션은 용납하지 않습니다.

기업에는 새로운 유형의 플랫폼이 필요합니다. 즉, 데이터를 활용하여 추론하고 기존 워크플로 내에서 작업을 수행하여 조치를 취할 수 있는 전문 AI 에이전트의 형태로 디지털 노동을 제공하는 에이전트 업무용 운영 시스템입니다.

에이전트와 협업하는 사람은 업무 시 ‘매우 생산적’이라고 생각할 가능성이 72% 더 높습니다. 대안은 비용이 많이 듭니다. 에이전트를 사용하지 않는 작업자는 에이전트를 사용하는 작업자보다 관리 업무에 소요되는 시간이 거의 40% 더 많습니다.

보고서에는 IBM, Deloitte, Writer, Canva를 비롯한 기술 업계 기업 십여 곳 이상의 리더들이 제시한 선구적인 예측이 포함되어 있습니다.

보고서를 다운로드하여 기업을 위한 디지털 노동 플랫폼인 Agentforce가 어떻게 무한한 인력을 지원하는지, 그리고 Slack의 업무용 운영 시스템이 에이전트를 진정한 팀원으로 만드는 데 가장 좋은 이유에 대해 알아보세요.