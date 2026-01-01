IDC 새로운협업의시대

사람 간의 상호 작용, 협업, 통합이 필요한 AI와 에이전트의 시대

조직이 어떤 기술과 통합을 선택하느냐에 따라 팀워크와 협업이 촉진될 수도, 반대로 저해될 수 있습니다. IDC 스포트라이트 보고서에서는 협업 및 커뮤니티 부문 IDC 연구 부사장, Wayne Kurtzman이 AI의 부상, 통합 및 협업이 중심되는 미래의 업무에 대해 자세히 다룹니다.

전 세계 기업의 83%가 에이전트 활용을 검토하고 있으며, 기업 리더들은 디지털 인력을 성공적으로 도입하고 활용하기 위해 효과적으로 협업하는 사람들의 업무 방식을 진화시킬 방법을 알고 있어야 합니다. 이 부분이 바로 AI 시대에 조직이 살아남게 될 방식입니다.

협업 관행이 잘 자리잡은 기업들은 사용 중인 대부분의 애플리케이션을 단 하나의 업무용 운영 시스템(업무용 OS)으로 통합하고 있습니다. 이를 통해 업무 흐름 중 실시간 커뮤니케이션, 콘텐츠, 배경 정보를 기반으로 AI의 품질은 높아집니다.

그러나 IDC 연구에 따르면 기업의 85%가 이러한 수준의 성숙도에 이르지 못했으며, 평균적으로 6.7개의 협업 애플리케이션을 사용해 업무를 처리하고 있습니다. 이러한 조직들은 시간과 비용 감축 모든 면에서 경쟁에 뒤처질 수밖에 없습니다.

생산성을 중심으로 한 협업 통합은 일인당 주 33시간 이상 절감

기업 리더의 75%가 협업 스택이 인재 채용 및 유지에 도움이 된다고 응답

포춘지 100대 기업 중 82곳에서 Slack의 엔터프라이즈 협업 앱 사용

