Les avantages de Slack pour les développeurs

Le développement logiciel s’appuie sur un schéma de collaboration transverse complexe et sur un processus d’amélioration continue de bout en bout.

Avec Slack, les activités ont lieu dans des canaux. Ce sont des espaces organisés pour gérer tous les aspects relatifs à un projet, un sujet ou une équipe. Les développeurs utilisent Slack pour limiter les redondances dans les communications et pour se concentrer sur la livraison de produits et services de haute qualité. Ils ne perdent plus leur temps à passer d’une application à l’autre, à rechercher des collaborateurs ou des informations et compiler les mises à jour.

Voici comment Slack fluidifie les cycles de développement.

« Nous avons ce que nous aimons appeler un “flux d’envoi de bout en bout” qui commence par le code source et va jusqu’à sa mise en production. Désormais, Slack est intégré à toutes les étapes importantes de ce processus. » Thomas Lawless Expert informatique exécutif, IBM Lire l’étude de cas

Livrez plus rapidement du code de qualité

Les canaux Slack offrent aux équipes une visibilité en temps réel sur les avancées des projets et sur les décisions. En décloisonnant les informations essentielles, il est plus facile pour toute l’équipe de collaborer sur les spécifications, la révision du code et le plan de déploiement. Ce niveau de transparence permet aussi à l’équipe de rester concentrée sur ses priorités tout en évitant les éventuelles incompréhensions ou redondances.

24 % d’augmentation des fonctionnalités livrées à l’échéance convenue*

23 % de temps gagné pour la mise sur le marché*

27 % de réduction du temps nécessaire pour tester et itérer*

Commencer à programmer rapidement

Les canaux Slack permettent aux directeurs de produits, aux concepteurs et aux ingénieurs de se mettre d’accord facilement sur le produit à développer et son objectif. Les canaux rassemblent aussi l’ensemble des parties prenantes, des décisions et des experts en un seul et même endroit. Cela limite les tensions et permet aux équipes de commencer les opérations sans attendre.

Simplifier et accélérer les tests

Les intégrations, associées aux canaux Slack, permettent au processus d’assurance qualité de s’insérer facilement dans le flux de travail du développeur. Les équipes peuvent ainsi identifier et assigner les problèmes rapidement, faire des pull requests et donner leur feedback en temps réel pour améliorer le code, le tout depuis Slack.

Augmenter la visibilité des déploiements

Les développeurs peuvent utiliser les commandes barre oblique pour lancer un déploiement directement depuis Slack et connecter des outils comme Jira, qui permettent aux équipes d’automatiser le processus processus d’intégration et de déploiement continus CI/CD. Ainsi, tout collaborateur peut vérifier l’état du code, visualiser les structures et les déploiements, mais aussi découvrir ce qui est mis en ligne, directement en un seul et même espace.

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Renforcez la fiabilité de vos services

Inutile de préciser que surveiller les comportements inhabituels est crucial pour les équipes en charge de la réponse aux incidents. En effet, un rapport a démontré qu’un incident majeur pouvait coûter jusqu’à 300 000 $ par heure de panne d’un système.

Slack soutient les équipes d’intervention en veillant à ce que les alertes urgentes parviennent aux bonnes personnes et en offrant aux équipes un lieu central pour identifier, résoudre et remonter plus rapidement la cause d’un incident.

Détecter les incidents en un temps record

Les intégrations PagerDuty et Opsgenie permettent d’éviter que les alertes critiques se perdent dans les flux d’information.

Résoudre les problèmes plus rapidement :

lorsque toutes les conversations sont centralisées dans un canal, les nouveaux intervenants peuvent se mettre à jour et agir sans interrompre les autres.

21 % de réduction du temps nécessaire pour identifier et résoudre les bugs liés à l’ingénierie dans Slack* Avant Slack, il aurait fallu entre 15 et 20 minutes pour trouver la cause du problème. Nous avons réussi à réduire le temps moyen de résolution à moins de 5 minutes. Paul Whyte, Directeur du service ingénierie des systèmes, Vodafone U.K. Lire l’étude de cas

Enregistrer les données sur les incidents en un seul endroit

Passer moins de temps à collecter les informations à analyser à différents endroits. Les canaux Slack deviennent l’unique source d’information, horodatée et archivée pour un accès plus facile.

Rester productif

Les outils sont aujourd’hui une priorité pour les ingénieurs. Attirez les meilleurs talents en leur offrant des outils axés sur la communication d’équipe plutôt que sur la hiérarchie. Le but : leur permettre de de se concentrer facilement sur les tâches importantes.

790 000 développeurs inscrits actifs chaque jour

Faciliter la tâche des développeurs

Les développeurs apprécient de pouvoir adapter Slack à leurs méthodes de travail grâce aux canaux illimités, aux préférences de notification, aux flux de travail personnalisés, aux applications ou encore aux bots. Cela rend les équipes plus productives, épanouies et engagées.

Connecter l’entreprise dans sa globalité

Les capacités de recherche et l’annuaire d’entreprises de Slack permettent de se connecter facilement aux bonnes personnes, en fonction du langage de programmation, du sujet ou du projet. Les canaux Slack prennent en charge les discussions à la fois asynchrones et en temps réel. Ils créent ainsi un historique du travail immédiat, qui permet aux nouveaux développeurs de se mettre à jour facilement.

Révéler le potentiel des développeurs

Quand tous les outils sont intégrés dans Slack, les équipes de développement réduisent le temps qu’elles passent sur des tâches répétitives basiques, comme l’automatisation des processus quotidiens. Cela leur permet de faire des points d’équipes de façon asynchrone dans les canaux, afin que tous puissent se tenir au courant sans devoir s’interrompre en plein travail.

Les développeurs apprécient Slack

De nombreuses équipes, de taille et structure diverses, utilisent déjà Slack.