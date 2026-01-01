Modelos do Slack
Gerenciamento de equipes modelos

Modelos para Gerenciamento de equipes

Para que suas equipes permaneçam produtivas, é necessário um nível de organização totalmente diferente. Por isso, criamos esses modelos para ajudar você.

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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Reúna todas as informações importantes e tarefas da primeira semana em um local de fácil acesso com nosso modelo de lista de verificação de integração.
Modelo de lista de verificação de integração
Receba os novos funcionários com um modelo fácil de usar que inclui tarefas, reuniões e recursos.
Modelo de integração de funcionários
Mantenha todos os seus recursos e links úteis em um só lugar.
Modelo de guia de recursos
Simplifique solicitações de atendimento com a ajuda de um modelo de formulário.
Modelo de formulário de solicitação de atendimento
Gerencie suas solicitações de ajuda em um só lugar.
Formulário de solicitação de ajuda
Ofereça a transparência e a estrutura de que sua equipe precisa para fazer o melhor trabalho.
Modelo de acompanhamento de equipe
Defina metas, acompanhe o crescimento e compartilhe recursos para otimizar o desenvolvimento dos funcionários.
Modelo de reunião individual
Organize negócios, rastreie as etapas do pipeline e avalie o desempenho com precisão
Modelo do rastreador de vendas
Controle os negócios e simplifique o pipeline.
Rastreador de negócios
Centralize recursos, acelere a integração e ajude sua equipe a colaborar e fechar negócios mais rapidamente.
Modelo de capacitação de vendas
Colete, priorize, alinhe-se e responda mais rápido aos feedbacks com o modelo de feedback do Slack.
Modelo de feedback
Organize tarefas e priorize respostas.
Modelo de rastreador de feedback

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