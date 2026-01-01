Slack-Vorlagen
Team-Management Vorlagen

Vorlagen für Team-Management

Damit deine Teams reibungslos arbeiten können, ist ein ganz anderes Maß an Organisation erforderlich. Deshalb haben wir diese Vorlagen erstellt, um dir zu helfen.

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Wir haben ein paar Schwierigkeiten, eine so präzise Vorlage zu finden. Versuchen wir es noch einmal, dieses Mal mit weniger Filtern.
Sammle alle wichtigen Informationen und To-dos der ersten Woche an einem leicht zugänglichen Ort mit unserer Vorlage für eine Onboarding-Checkliste.
Vorlage für Onboarding-Checkliste
Begrüße Mitarbeitende mit einer benutzerfreundlichen Vorlage aus Aufgaben, Meetings und Ressourcen.
Onboarding-Vorlage für Mitarbeitende
Bewahre alle deine hilfreichen Ressourcen und Links an einem Ort auf.
Ressourcen-Leitfaden-Vorlage
Vereinfache Supportanfragen mit einer Formularvorlage.
Formularvorlage für Serviceanfragen
Verwalte deine Supportanfragen an einem Ort.
Formular für Supportanfragen
Biete deinem Team die Transparenz und Struktur, die es braucht, um bestmögliche Arbeit zu leisten.
Team-Check-in-Vorlage
Setze Ziele, verfolge Fortschritte und teile Ressourcen, um die Entwicklung von Mitarbeitenden zu optimieren.
Vorlage für Einzelgespräche
Organisiere Geschäfte, verfolge Pipeline-Stufen nach und miss die Leistung präzise.
Vorlage zur Vertriebsnachverfolgung
Verwalte Geschäfte und optimiere deine Pipeline.
Geschäftsnachverfolgung
Zentralisiere Ressourcen, beschleunige das Onboarding und hilf deinem Team bei der Zusammenarbeit und beim schnelleren Abschluss von Geschäften.
Sales Enablement-Vorlage
Feedback leichter erfassen und priorisieren, darauf abstimmen und schneller reagieren – mit der Feedback-Vorlage von Slack.
Feedback-Vorlage
Organisiere Aufgaben und priorisiere Antworten.
Feedback-Tracker-Vorlage

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