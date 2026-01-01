Modelli di Slack
Modelli Produttività

Modelli per Produttività

Modelli per avviare e velocizzare qualsiasi progetto, riunione o processo. Perché il miglior modo per portarsi avanti è iniziare presto.

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Stiamo avendo dei problemi a trovare un modello così preciso. Riproviamo, questa volta con meno filtri.
Mantieni il controllo sui compiti del tuo team con il nostro modello gratuito di tracker del progetto. Semplifica la pianificazione, monitora i progressi e gestisci le scadenze con facilità.
Modello di tracker del progetto
Ottimizza le prestazioni del team con il nostro modello OKR. Stabilisci obiettivi chiari e monitora i risultati chiave per promuovere la crescita e il successo della tua organizzazione.
Modello obiettivi e risultati chiave (OKR)
Gestisci progetti di successo dall'inizio fino al momento del rilascio.
Modello di gestione del progetto
Trasforma la tua sincronizzazione settimanale in un check-in veloce e produttivo grazie a un modello di agenda pronto all’uso.
Modello di agenda per riunioni settimanali
Imposta gli argomenti della riunione, prendi appunti e cattura gli elementi d'azione con il nostro modello di agenda per riunioni personalizzabile per una collaborazione efficiente del team.
Modello di agenda per riunioni
Parla, monitora e consegna risorse in unico luogo con qualsiasi tipo di partner esterno:agenzie, clienti e altri.
Starter kit per partner esterni
Coordina le attività, monitora i progressi e mantieni i team allineati in tempo reale.
Modello di pianificazione degli eventi:
Pianifica eventi, gestisci le tempistiche e monitora le attività senza sforzo con il modello per la pianificazione di eventi di Slack.
Modello per la pianificazione di eventi
Promuovi il successo delle campagne con il nostro modello di marketing. Raggiungi gli obiettivi, rimani allineato e ottieni risultati in maniera facile.
Modello di campagna di marketing
Pianifica, collabora ed esegui con facilità
Modello per pianificare le campagne marketing
Centralizza le risorse, velocizza l’onboarding e aiuta il tuo team a collaborare e concludere gli affari più rapidamente.
Modello di abilitazione alle vendite
Organizza la tua formazione e i tuoi strumenti in un unico posto.
Hub risorse di vendita

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