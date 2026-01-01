Slack 템플릿
무료 프로젝트 추적기 템플릿으로 팀의 작업을 체계적으로 관리하세요. 계획을 단순화하고, 진행 상황을 추적하며, 마감일을 쉽게 관리할 수 있습니다.
프로젝트 추적기 템플릿
OKR 템플릿으로 팀의 성과를 최적화하세요. 명확한 목표를 설정하고 핵심 결과를 추적하여 조직의 성장과 성공을 끌어내세요.
목표 및 핵심 결과(OKR) 템플릿
구상부터 출시까지 성공적인 프로젝트를 진행하세요.
프로젝트 관리 템플릿
바로 사용할 수 있는 안건 템플릿으로 주간 회의를 빠르고 생산적인 업무 확인 회의로 바꿔보세요.
주간 회의 안건 템플릿
사용자 지정 회의 주제 템플릿으로 회의 주제를 설정하고, 간단한 메모를 작성하며, 작업 항목을 기록하고, 효율적인 팀 협업을 실현하세요.
회의 주제 템플릿
대행사, 고객 등 모든 유형의 외부 파트너와 한 곳에서 대화하고, 추적하고, 필요한 자산을 전달할 수 있습니다.
외부 파트너 시작 키트
작업을 조정하고, 진행 상황을 추적하며, 팀을 실시간으로 조율하세요.
이벤트 계획 템플릿
Slack의 이벤트 계획 템플릿으로 이벤트를 계획하고, 타임라인을 관리하며, 작업을 손쉽게 추적하세요.
이벤트 계획 템플릿
마케팅 템플릿으로 캠페인 성공을 이끌어 보세요. 목표를 달성하고, 조율된 상태를 유지하며, 원활하게 결과를 제공하세요.
마케팅 캠페인 템플릿
수월하게 기획하고 협업하며 실행하세요.
마케팅 캠페인 기획 템플릿
규정을 준수하면서 직장 내에서 발생한 문제에 대한 사실을 보존하세요.
문제 보고서 템플릿
작업 관리를 간소화하고 업무 일정을 정리하세요.
할 일 리스트 템플릿

