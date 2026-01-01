Slack 템플릿
획개의 템플릿

템플릿

대규모 컨퍼런스를 기획하든 다음 주 업무를 계획하든, 이러한 템플릿은 업무를 시작하는 데 도움이 될 것입니다.

0
정확한 템플릿을 찾는 데 약간의 문제가 있습니다. 더 적은 필터를 사용하여 다시 시도하세요.
목표, 기능, 성공 지표를 정의하고 Slack에서 직접 협업하며 세부 사항을 다듬어 보세요.
제품 브리프 템플릿
Slack의 분기별 계획 템플릿을 사용하면 분기별 계획 프로세스를 구성하고, 우선순위를 지정하며, 진행 상황을 추적하고, 간소화할 수 있습니다.
분기별 계획 템플릿
OKR 템플릿으로 팀의 성과를 최적화하세요. 명확한 목표를 설정하고 핵심 결과를 추적하여 조직의 성장과 성공을 끌어내세요.
목표 및 핵심 결과(OKR) 템플릿
목표를 설정하고, 성장을 추적하며, 리소스를 공유하여 직원 성장을 효율화하세요.
일대일 회의 템플릿
작업을 조정하고, 진행 상황을 추적하며, 팀을 실시간으로 조율하세요.
이벤트 계획 템플릿
Slack의 이벤트 계획 템플릿으로 이벤트를 계획하고, 타임라인을 관리하며, 작업을 손쉽게 추적하세요.
이벤트 계획 템플릿
작업 관리를 간소화하고 업무 일정을 정리하세요.
할 일 리스트 템플릿

더 많은 카테고리 살펴보기

프로젝트 관리
제품 관리
생산성
팀 관리