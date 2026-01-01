Plantillas de Slack
Plantillas de Productividad

Plantillas de Productividad

Plantillas para poner en marcha rápidamente cualquier proyecto, reunión o proceso. Porque la mejor forma de salir adelante es con ventaja.

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Estamos teniendo problemas para encontrar una plantilla tan precisa. Vamos a intentarlo de nuevo con menos filtros.
Mantente al día con las tareas de tu equipo usando nuestra plantilla gratuita de seguimiento de proyectos. Simplifica la planificación, lleva un seguimiento del progreso y gestiona las fechas de entrega con facilidad.
Plantilla de seguimiento de proyectos
Optimiza el rendimiento de tu equipo con nuestra plantilla de objetivos y resultados clave. Establece objetivos claros y monitoriza los resultados clave para impulsar el crecimiento y el éxito de tu organización.
Plantilla de objetivos y resultados clave
Ejecuta proyectos exitosos desde la concepción hasta el lanzamiento.
Plantilla de gestión de proyectos
Convierte las puestas en común semanales en reuniones rápidas y productivas con una plantilla de programa lista para usar.
Plantilla de programa para reuniones semanales
Establece temas de reunión, toma notas y registra elementos de acción con nuestra plantilla de reuniones personalizable para lograr una colaboración eficiente del equipo.
Plantilla de reuniones
Comenta, supervisa y entrega los activos en un único lugar con cualquier tipo de socios externos, como agencias, clientes y más.
Kit de iniciación para socios externos
Coordina tareas, supervisa el progreso y consigue que tu equipo reme en la misma dirección.
Plantilla de planificación de eventos
Planifica eventos, gestiona cronogramas y lleva un seguimiento de las tareas sin apenas esfuerzo con la plantilla de planificación de eventos de Slack.
Plantilla de planificación de eventos
Impulsa el éxito de tus campañas con nuestra plantilla de marketing. Consigue objetivos, mantén tu alineación y obtén resultados sin esfuerzo.
Plantilla de campaña de marketing
Planifica, colabora y ejecuta con facilidad.
Plantilla de plan de campaña de marketing
Centraliza los recursos, agiliza la incorporación, y ayuda a tu equipo a colaborar y cerrar negociaciones más rápidamente.
Plantilla de capacitación de ventas
Organiza la formación y las herramientas en un solo lugar.
Centro de recursos de ventas

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