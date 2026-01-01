Modelos do Slack
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Modelos para Produtividade

Modelos para impulsionar rapidamente qualquer projeto, reunião ou processo, porque começar com uma vantagem é a melhor maneira de progredir.

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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Fique sempre por dentro das tarefas da sua equipe com nosso modelo gratuito de rastreador de projetos. Simplifique o planejamento, acompanhe o progresso e gerencie prazos com facilidade.
Modelo de rastreador de projetos
Otimize o desempenho da sua equipe com nosso modelo de OKR. Defina objetivos claros e acompanhe os principais resultados para impulsionar o crescimento e o sucesso da sua organização.
Modelo de objetivos e principais resultados (OKR)
Execute projetos bem-sucedidos desde a concepção até o lançamento.
Modelo de gerenciamento de projetos
Transforme reuniões semanais de alinhamento em uma conversa rápida e produtiva com um modelo de pauta pronto para uso.
Modelo de pauta da reunião semanal
Defina os assuntos da reunião, faça anotações e registre itens de ação com nosso modelo personalizável de pauta de reunião para a colaboração eficiente da equipe.
Modelo de pauta de reunião
Converse, rastreie e forneça ativos em um só lugar com qualquer tipo de parceiro externo que você possa ter: agências, clientes e muito mais.
Kit inicial para parceiros externos
Coordene tarefas, monitore o progresso e mantenha as equipes alinhadas em tempo real.
Modelo de planejamento de eventos
Planeje eventos, gerencie cronogramas e acompanhe tarefas facilmente com o modelo de planejamento de eventos do Slack.
Modelo de planejamento de eventos
Impulsione o sucesso da campanha com nosso modelo de marketing. Alcance objetivos, mantenha o alinhamento e gere resultados sem esforço.
Modelo de campanha de marketing
Planeje, colabore e veicule com facilidade
Modelo de plano de campanha de marketing
Centralize recursos, acelere a integração e ajude sua equipe a colaborar e fechar negócios mais rapidamente.
Modelo de capacitação de vendas
Organize treinamentos e ferramentas em um só lugar.
Central de recursos de vendas

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