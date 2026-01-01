Slack 템플릿
마케팅개의 템플릿

마케팅 템플릿

관심을 끌도록 설계된 템플릿으로 공감할 수 있는 캠페인을 만드세요.

회사 뉴스레터 템플릿으로 최신 소식과 주요 이벤트를 알리세요.
회사 뉴스레터 템플릿
작업을 조정하고, 진행 상황을 추적하며, 팀을 실시간으로 조율하세요.
이벤트 계획 템플릿
마케팅 템플릿으로 캠페인 성공을 이끌어 보세요. 목표를 달성하고, 조율된 상태를 유지하며, 원활하게 결과를 제공하세요.
마케팅 캠페인 템플릿
수월하게 기획하고 협업하며 실행하세요.
마케팅 캠페인 기획 템플릿
통합된 브랜드 커뮤니케이션으로, Slack 브랜드 가이드라인 템플릿은 조직 내에서 브랜드 표준을 만들고 공유하기 위한 간단한 솔루션입니다.
브랜드 가이드라인 템플릿
무료 프로젝트 추적기 템플릿으로 팀의 작업을 체계적으로 관리하세요. 계획을 단순화하고, 진행 상황을 추적하며, 마감일을 쉽게 관리할 수 있습니다.
프로젝트 추적기 템플릿
Slack의 분기별 계획 템플릿을 사용하면 분기별 계획 프로세스를 구성하고, 우선순위를 지정하며, 진행 상황을 추적하고, 간소화할 수 있습니다.
분기별 계획 템플릿
OKR 템플릿으로 팀의 성과를 최적화하세요. 명확한 목표를 설정하고 핵심 결과를 추적하여 조직의 성장과 성공을 끌어내세요.
목표 및 핵심 결과(OKR) 템플릿
구상부터 출시까지 성공적인 프로젝트를 진행하세요.
프로젝트 관리 템플릿
바로 사용할 수 있는 안건 템플릿으로 주간 회의를 빠르고 생산적인 업무 확인 회의로 바꿔보세요.
주간 회의 안건 템플릿
사용자 지정 회의 주제 템플릿으로 회의 주제를 설정하고, 간단한 메모를 작성하며, 작업 항목을 기록하고, 효율적인 팀 협업을 실현하세요.
회의 주제 템플릿
모든 유용한 리소스와 링크를 한곳에 보관하세요.
리소스 가이드 템플릿

