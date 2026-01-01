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Modello di guida alle risorse

Modello di guida alle risorse

Mantieni tutte le risorse e i link utili in un unico posto.

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Informazioni su questo modello

Le risorse sparse e le informazioni compartimentate sono alcuni dei maggiori blocchi per una collaborazione efficace e il successo delle organizzazioni. Senza una condivisione centralizzata della conoscenza, i membri del team sono spesso scollegati, disallineati e persino confusi. Il modo migliore per fornire visibilità ai team interfunzionali e potenziare tanto una risoluzione efficiente dei problemi quanto l'innovazione è utilizzare un modello di guida alle risorse che semplifichi la condivisione delle conoscenze. 

Un modello di guida alle risorse come questo fornisce un facile accesso a risorse cruciali, aggiornamenti tempestivi e competenza condivisa in modo che ogni membro del team possa essere efficiente ed efficace.

Cos’è una guida alle risorse?

Una guida alle risorse è una raccolta completa di risorse che può includere sezioni personalizzate per diversi livelli e diversi team all'interno dell'organizzazione. Ad esempio, un'organizzazione potrebbe avere una guida alle risorse generale per tutta l'organizzazione che consiste nella storia aziendale, in moduli delle risorse umane e un organigramma. Oltre alle risorse generali incluse, tuttavia, potrebbe esserci anche una sezione specifica con un modello di guida alle risorse di design. Questa sezione includerebbe informazioni di cui il team di progettazione grafica avrebbe bisogno su base regolare, come i codici esadecimali per i colori del brand e i file del logo, ma sarebbe comunque accessibile all'organizzazione nel suo insieme.

Una guida alle risorse può includere informazioni in molti formati diversi, tra cui:

  • Video
  • PDF
  • File immagine
  • Documenti
  • Fogli di lavoro
  • Infografiche
  • Siti web
  • Blog

Non ci sono regole specifiche sul formato che le informazioni devono avere, purché siano complete e facilmente accessibili.

I vantaggi del nostro foglio di guida alle risorse

Il modello di guida alle risorse di Slack allinea i team centralizzando le risorse e aumentando l'accessibilità e la visibilità. Questo modello crea un'unica fonte di verità per workflow più efficienti, permettendo sia ai nuovi membri del team che quelli attuali di semplificare la collaborazione.

Centralizza le risorse del tuo team

Questo foglio di guida alle risorse è uno spazio dedicato progettato per mantenere tutte le risorse utili e i collegamenti in un unico posto, incluse le risorse gratuite che il tuo team potrebbe utilizzare frequentemente. Questo modello assicura che il tuo team abbia un accesso rapido e facile alle informazioni di cui ha bisogno, quando ne ha bisogno. Centralizzando le risorse, puoi migliorare la produttività, promuovere una cultura di condivisione delle conoscenze e semplificare la comunicazione del team.

Promuovi una cultura di condivisione delle conoscenze

Il modello di guida alle risorse promuove una cultura del team in cui le conoscenze vengono condivise e rese facilmente accessibili. Fornendo un'unica posizione per tutte le risorse importanti, come presentazioni, design, link ai materiali di supporto e altro ancora, incoraggi i membri del team a contribuire e utilizzare le competenze reciproche. Questa risorsa gratuita centralizzata aiuta nello sviluppo delle competenze e rafforza i legami del team, creando un ambiente di lavoro più coeso e di supporto, promuovendo al contempo trasparenza e collaborazione attraverso un sistema operativo per il lavoro come Slack.

Gestisci i team con facilità

Per gestire in maniera efficace un team bisogna fornire gli strumenti e le risorse giusti, incluso un modello di guida alle risorse ben strutturato. Questo modello semplifica la gestione del team. Che si tratti di fare l'onboarding di nuovi membri o di mantenere il team aggiornato con le ultime linee guida, avere un hub centralizzato di risorse assicura che tutti siano sempre allineati e lavorino con le stesse strategie. Combinando la potenza di questa guida alle risorse gratuita con Slack, puoi mantenere la coerenza, ottenendo operazioni più fluide e prestazioni complessive migliori.

Migliora la comunicazione e la collaborazione

Una comunicazione efficace è la spina dorsale di qualsiasi team di successo. Il modello di guida alle risorse migliora la comunicazione facilitando la condivisione e la discussione di risorse importanti in un'unica posizione centrale, incluse le risorse gratuite sia interne che esterne. Questo garantisce che i membri del team possano contribuire, collaborare e commentare in modo efficiente. Con tutte le risorse facilmente accessibili tramite Slack, i membri del team possono trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno, fare domande e fornire feedback. Questo processo di comunicazione semplificato riduce la confusione, fa risparmiare tempo e favorisce una dinamica di team più collaborativa e produttiva.

Cosa dovrebbe essere incluso in un modulo di directory delle risorse?

Una guida alle risorse dovrebbe essere ospitata in una piattaforma centrale di condivisione della conoscenza che si integri perfettamente con gli strumenti della tua organizzazione e vari formati di risorse. Questa tela condivisa deve essere facile da navigare con un'interfaccia utente intuitiva e una chiara architettura e organizzazione delle informazioni. 

Questo hub centrale di conoscenza dovrebbe essere adattato alle esigenze della tua organizzazione, ma può includere:

  • Dettagli delle linee di servizio: una panoramica completa di ciò che l'organizzazione offre ai suoi clienti, inclusa una descrizione di ogni offerta, le sue funzioni, i benefici e i mercati di riferimento. 
  • Informazioni sul team: un organigramma con struttura gerarchica, dipartimenti, dettagli di contatto e descrizioni dei ruoli. 
  • Materiali di formazione: materiali educativi per facilitare un trasferimento di conoscenza coerente, inclusi video di onboarding, guide agli strumenti e politiche aziendali.
  • Procedure operative standard: linee guida che stabiliscono modi coerenti di gestire attività e processi di routine, inclusi passaggi specifici, requisiti, moduli e modelli. 
  • Linee guida del marchio: regole e standard per rappresentare l'identità del marchio dell'organizzazione, inclusi voce e tono per le comunicazioni scritte e linee guida visive come il posizionamento del logo.

Assicurati che qualsiasi informazione tu decida di includere sia aggiornata regolarmente per mantenere l'accuratezza e l'allineamento organizzativo con gli standard attuali. 

Domande frequenti

Un modello di guida alle risorse dovrebbe includere una varietà di materiali per supportare l'efficienza e la collaborazione del team. I tipi comuni di risorse includono: politiche aziendali e documenti delle risorse umane (come informazioni sui benefit, codice di condotta), materiali di formazione (come video di onboarding, guide agli strumenti, documentazione dei processi), procedure operative standard (SOP) per garantire coerenza nell'esecuzione del workflow, linee guida del marchio (come utilizzo del logo, codici colore, framework di messaggistica), directory del team e organigrammi per una migliore collaborazione interfunzionale, dettagli delle linee di servizio che delineano le offerte di prodotti o servizi e i mercati target e link e file utilizzati frequentemente (come fogli di calcolo, PDF, asset di design).

Un modello di guida alle risorse migliora significativamente l'onboarding e la gestione del team: fornendo un'unica fonte di verità per tutti i materiali di onboarding necessari, standardizzando la condivisione della conoscenza in modo che i nuovi assunti ricevano informazioni coerenti, riducendo il tempo speso a cercare documenti organizzando tutto in un hub centralizzato, facilitando la collaborazione del team rendendo accessibili strumenti e informazioni essenziali, nonché garantendo l'allineamento tra i team con risorse e procedure aggiornate.

Un modello di guida alle risorse favorisce la collaborazione garantendo che tutti i membri del team abbiano accesso immediato a conoscenze e strumenti essenziali. Abbatte i silos centralizzando le informazioni tra i dipartimenti, incoraggia la condivisione della conoscenza fornendo uno spazio dedicato per i contributi del team, migliora la trasparenza mantenendo facilmente accessibili le risorse aziendali chiave, riduce la dipendenza dalla comunicazione verbale documentando i processi critici, e accelera la risoluzione dei problemi equipaggiando i dipendenti con le informazioni giuste quando ne hanno bisogno. Creando un hub di risorse unico e accessibile, i team possono collaborare in maniera più efficace e prendere decisioni informate più velocemente.

Sì! Il modello di guida alle risorse di Slack è completamente personalizzabile per allinearsi ai requisiti unici del tuo team. Puoi: aggiungere e organizzare sezioni basate sulla struttura e le funzioni del tuo team, incorporare file multimediali (come video, infografiche, link a risorse esterne), impostare aggiornamenti automatici per garantire che le informazioni rimangano attuali, integrare con i canali Slack per una collaborazione e comunicazione semplici, nonché regolare le autorizzazioni per controllare chi può visualizzare, modificare o contribuire alla guida.

Il modello di guida alle risorse di Slack migliora la comunicazione e collaborazione integrandosi direttamente nell'area di lavoro di Slack. Offre: aggiornamenti in tempo reale e notifiche quando le risorse vengono aggiunte o modificate, contenuto ricercabile in modo che i membri del team possano trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno, capacità di condivisione file per l'accesso istantaneo ai documenti importanti all'interno dei canali Slack, modifica collaborativa attraverso canvas condivisi dove i membri del team possono aggiornare e commentare le risorse, nonché funzioni di automazione che mantengono la guida organizzata e aggiornata.

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