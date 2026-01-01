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Plantilla de guía de recursos

Plantilla de guía de recursos

Reúne todos tus recursos y enlaces útiles en un solo lugar.

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ComunicaciónCultura de equipoAdministración del equipo

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Acerca de esta plantilla

Los recursos dispersos y la información aislada son algunas de las barreras más grandes para la colaboración efectiva y el éxito de las organizaciones. Sin un intercambio centralizado de conocimiento, los miembros del equipo pueden sentirse desconectados, poco sincronizados y hasta confundidos. La mejor manera de proporcionar visibilidad para equipos multidisciplinarios y de empoderar la resolución eficiente de problemas y la innovación es usar una plantilla de guía de recursos que simplifique el intercambio de conocimientos. 

Una plantilla de guía de recursos como esta proporciona acceso fácil a recursos cruciales, actualizaciones oportunas y experiencia compartida para que cada miembro del equipo pueda ser eficiente y efectivo.

¿Qué es una guía de recursos?

Una guía de recursos es una colección integral de recursos que puede incluir secciones personalizadas para diferentes niveles y diferentes equipos dentro de la organización. Por ejemplo, una organización podría tener una guía de recursos general para toda la organización que consista en la historia de la empresa, formularios de RR. HH. y un organigrama. Sin embargo, además de los recursos generales incluidos, también podría haber una sección específica con una plantilla de guía de recursos de diseño. Esta sección incluiría información que el equipo de diseño gráfico necesitaría de manera regular, como códigos hexadecimales para los colores de la marca y archivos de logotipo, pero seguiría siendo accesible para la organización en general.

Una guía de recursos puede incluir información en muchos formatos diferentes, incluyendo los siguientes:

  • Videos
  • PDF
  • Archivos de imagen
  • Documentos
  • Hojas de cálculo
  • Infografías
  • Sitios web
  • Blogs

No hay reglas acerca del formato que debe tener la información, siempre y cuando sea completa y fácilmente accesible.

Los beneficios de nuestra hoja de guía de recursos

La plantilla de guía de recursos de Slack alinea a los equipos al centralizar recursos y aumentar la accesibilidad y visibilidad. Esta plantilla crea una única fuente de información para flujos de trabajo más eficientes, lo que empodera tanto a compañeros nuevos como existentes para optimizar la colaboración.

Centraliza los recursos de tu equipo

Esta hoja de guía de recursos es un espacio dedicado que está diseñado para mantener todos tus recursos y enlaces útiles en un solo lugar, incluyendo recursos gratuitos que tu equipo puede usar con frecuencia. Esta plantilla asegura que tu equipo tenga acceso rápido y fácil a la información que necesita, cuando la necesita. Al centralizar recursos, puedes mejorar la productividad, fomentar una cultura de intercambio de conocimientos y optimizar la comunicación del equipo.

Fomenta una cultura de intercambio de conocimientos

La plantilla de guía de recursos promueve una cultura de equipo donde el conocimiento se comparte fácilmente y es accesible. Al proporcionar una ubicación única para todos los recursos importantes, como presentaciones, diseños, enlaces a materiales de apoyo y más, animas a los miembros del equipo a contribuir y aprovechar los conocimientos de los demás. Este recurso gratuito centralizado ayuda en el desarrollo de habilidades y fortalece los vínculos del equipo, lo que crea un ambiente de trabajo más cohesivo y solidario mientras fomenta la transparencia y colaboración a través de un sistema operativo de trabajo como Slack.

Gestiona equipos con facilidad

Gestionar un equipo de manera efectiva requiere proporcionar las herramientas y recursos adecuados, incluyendo una plantilla de guía de recursos bien estructurada. Con esta plantilla, la gestión del equipo se vuelve fluida. Ya sea para incorporar nuevos miembros o mantener al equipo al día con las últimas directrices, tener un centro de recursos centralizado asegura que todos estén siempre alineados y trabajando a partir de los mismos principios. Al combinar el poder de esta guía de recursos gratuita con Slack, puedes mantener la consistencia, lo que da como resultado operaciones más fluidas y un mejor rendimiento general.

Mejora la comunicación y la colaboración

La comunicación efectiva es la columna vertebral de cualquier equipo exitoso. La plantilla de guía de recursos mejora la comunicación al facilitar el intercambio y el análisis de recursos importantes en una ubicación central, incluyendo tanto recursos internos como externos gratuitos. Esto asegura que los miembros del equipo puedan contribuir, colaborar y comentar de manera eficiente. Al hacer que todos los recursos sean fácilmente accesibles a través de Slack, los miembros del equipo pueden encontrar de forma rápida la información que necesitan, hacer preguntas y proporcionar comentarios. Este proceso de comunicación simplificado reduce la confusión, ahorra tiempo y fomenta una dinámica de equipo más colaborativa y productiva.

¿Qué debería incluirse en un formulario de directorio de recursos?

Una guía de recursos debería alojarse en una plataforma central de intercambio de conocimientos que se integre perfectamente con las herramientas de tu organización y varios formatos de recursos. Este canvas compartido debe ser fácil de navegar con una interfaz de usuario intuitiva y una arquitectura y organización de información clara. 

Este centro de conocimientos debería adaptarse a las necesidades de tu organización, pero puede incluir:

  • Detalles de líneas de servicio: una descripción integral de lo que la organización ofrece a sus clientes, incluyendo una descripción de cada oferta, sus funciones, beneficios y mercados objetivo. 
  • Información del equipo: un organigrama con estructura de informes, departamentos, detalles de contacto y descripciones de funciones. 
  • Materiales de capacitación: materiales educativos para facilitar la transferencia coherente de conocimientos, incluyendo videos de incorporación, guías de herramientas y políticas de la empresa.
  • Procedimientos operativos estándar: directrices que establecen formas coherentes de manejar tareas y procesos rutinarios, incluyendo pasos específicos, requisitos, formularios y plantillas. 
  • Directrices de marca: reglas y estándares para representar la identidad de marca de la organización, incluyendo la voz y el tono para las comunicaciones escritas y las directrices visuales como la colocación del logotipo.

Asegúrate de que cualquier información que decidas incluir se actualice regularmente para mantener la precisión y alineación organizacional con los estándares actuales. 

Preguntas frecuentes

Una plantilla de guía de recursos debe incluir una variedad de materiales para apoyar la eficiencia y colaboración del equipo. Los tipos frecuentes de recursos incluyen: políticas de la empresa y documentos de RR. HH. (por ejemplo, información de beneficios, código de conducta), materiales de capacitación (por ejemplo, videos de incorporación, guías de herramientas, documentación de procesos), procedimientos operativos estándar (POE) para asegurar la coherencia en la ejecución del flujo de trabajo, directrices de marca (por ejemplo, uso del logotipo, códigos de colores, marcos de mensajería), directorios del equipo y organigramas para una mejor colaboración multidisciplinaria, detalles de líneas de servicio que describan ofertas de productos o servicios y mercados objetivo, y enlaces y archivos de uso frecuente (por ejemplo, hojas de cálculo, PDF, recursos de diseño).

Una plantilla de guía de recursos mejora significativamente la incorporación y gestión del equipo al: proporcionar una única fuente de información para todos los materiales necesarios de incorporación, estandarizar el intercambio de conocimientos para que los nuevos empleados reciban información coherente, reducir el tiempo dedicado a buscar documentos al organizar todo en un centro centralizado, optimizar la colaboración del equipo al hacer que las herramientas e información esencial sean fácilmente accesibles, y asegurar la alineación entre equipos con recursos y procedimientos actualizados.

Una plantilla de guía de recursos fomenta la colaboración al asegurar que todos los miembros del equipo tengan acceso inmediato a conocimientos y herramientas esenciales. Esto elimina los silos al centralizar la información entre los departamentos, fomenta el intercambio de conocimientos al proporcionar un espacio dedicado para las contribuciones del equipo, mejora la transparencia al mantener los recursos clave de la empresa fácilmente accesibles, reduce la dependencia de la comunicación verbal al documentar procesos críticos, y acelera la resolución de problemas al equipar a los empleados con la información correcta cuando la necesitan. Al crear un centro de recursos único y accesible, los equipos pueden colaborar de manera más efectiva y tomar decisiones informadas más rápido.

¡Sí! La plantilla de guía de recursos de Slack es totalmente personalizable para alinearse con los requisitos únicos de tu equipo. Puedes hacer lo siguiente: agregar y organizar secciones basadas en la estructura y las funciones de tu equipo, incorporar archivos multimedia (por ejemplo, videos, infografías, enlaces a recursos externos), configurar actualizaciones automatizadas para asegurar que la información se mantenga actualizada, integrar con canales de Slack para una colaboración y comunicación fluidas, y ajustar permisos para controlar quién puede ver, editar o contribuir a la guía.

La plantilla de guía de recursos de Slack mejora la comunicación y colaboración al integrarse directamente en el espacio de trabajo de Slack. Ofrece lo siguiente: actualizaciones en tiempo real y notificaciones cuando se agregan o modifican recursos, contenido que se puede buscar para que los miembros del equipo puedan encontrar de forma rápida la información que necesitan, capacidades de intercambio de archivos para acceso instantáneo a documentos importantes dentro de los canales de Slack, edición colaborativa a través de canvas compartidos donde los miembros del equipo pueden actualizar y comentar sobre recursos, y funciones de automatización que mantienen la guía organizada y actualizada.

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