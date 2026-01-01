In quanto capitano del progetto, il tuo compito è dirigere le operazioni e sapere in che modo i tuoi progetti contribuiscono agli obiettivi generali dell'azienda. Presenterai i progressi del team ai tuoi manager, allocherai e organizzerai le risorse, e ti assicurerai di rispettare le scadenze. Ma cosa succede se tutte queste informazioni vengono sepolte sotto conversazioni sparse tra diversi strumenti di comunicazione? Il risultato è una complessa rete che deraglia l'intero progetto e abbassa il morale del team.

Il modo migliore per evitare la temuta ragnatela del progetto è monitorare gli obiettivi e i risultati chiave con il nostro modello obiettivi e risultati chiave (OKR).

Cos’è un modello OKR?

Il modello OKR è un potente punto di partenza che permette al tuo team e alla tua organizzazione di stabilire obiettivi e monitorare i risultati chiave su un documento intuitivo e standardizzato. Questo strumento consente al tuo team di accedere istantaneamente a un'unica fonte di verità, definire i ruoli del progetto, monitorare i progressi e visualizzare gli obiettivi utilizzando il formato OKR per stabilire questi ultimi. Utilizzando un formato personalizzabile, i team possono creare un modello che:

Elenca ogni obiettivo e il risultato chiave corrispondente

Organizza file e altri dati rilevanti

Include uno spazio per consentire ai membri del team di fare domande e comunicare

Il vantaggio del modello OKR è che è costruito per la collaborazione mantenendo una struttura coesiva e organizzata, anche se il suo valore può facilmente estendersi.

I vantaggi del nostro modello di pianificazione OKR

Obiettivi semplificati

Ridefinisci il modo in cui il tuo team misura e raggiunge il successo con il nostro modello OKR per i team. Utilizzalo per migliorare la produttività, ottimizzare i processi di pianificazione ed elevare le pratiche di gestione del prodotto. Ogni team può stabilire obiettivi chiari e monitorare i propri progressi in maniera efficace, assicurando che tutti lavorino verso la visione dell'azienda e si concentrino sui risultati più importanti.

Documentazione centralizzata

Il vero valore del nostro modello OKR è che tutto è in un unico posto. Puoi consolidare tutte le informazioni critiche nel tuo canvas facilmente accessibile. Questo significa che i colleghi possono visualizzare e gestire gli obiettivi del team, i risultati chiave e i dati correlati senza il fastidio di navigare attraverso più documenti o sistemi. Avendo un'unica fonte di verità, i team possono risparmiare tempo prezioso e ridurre la complessità spesso associata al monitoraggio dei progressi, rendendo il processo di pianificazione OKR più efficiente e meno soggetto a errori.

Monitoraggio trimestrale dei progressi

Un aspetto unico del nostro modello OKR è la sua capacità di tenere traccia dei progressi e dei risultati chiave su base trimestrale. Questa tempistica strutturata stimola un costante processo di miglioramento, promuovendo un ambiente di lavoro agile e dinamico all’interno dei team. Valutando i progressi in maniera sistematica, i team possono identificare rapidamente le aree in cui stanno eccellendo o che hanno bisogno di maggiore attenzione. Questo si traduce in interventi tempestivi che mantengono i progetti sulla buona strada e gli OKR del team a portata di mano.

Chiarezza e responsabilità

Il modello non solo facilita la definizione di obiettivi chiari, ma garantisce anche la definizione precisa dei risultati attesi e la designazione di individui direttamente responsabili (DRI). Questa chiarezza nei ruoli e nelle aspettative elimina l'ambiguità e aumenta la responsabilità tra i membri del team. Ogni persona sa esattamente cosa ci si aspetta dalla propria persona, cosa si vuole raggiungere e come i loro sforzi contribuiscono al successo complessivo del team e agli obiettivi aziendali. Le aspettative chiare aumentano il coinvolgimento e la motivazione in tutta l'organizzazione.

Ora che sappiamo come un modello aiuta il team a raggiungere i suoi obiettivi e a contribuire al successo dell'azienda, vediamo come far funzionare per te il modello di definizione degli obiettivi OKR di Slack.

Come utilizzare il nostro modello di framework OKR

Organizza tutti gli obiettivi (del team, del dipartimento e dell'organizzazione) in un unico modello OKR mensile o trimestrale. Questo documento personalizzabile funziona per qualsiasi team che voglia monitorare e misurare le proprie pietre miliari rispetto agli obiettivi dell'azienda in un formato canvas condiviso facilmente accessibile e personalizzabile. Ecco come iniziare:

Per prima cosa, presenta questo modello come hub centrale per le informazioni del progetto durante la riunione generale del team per discutere il progetto imminente. Spiega il framework di definizione degli obiettivi e come utilizzerai gli elementi del modello della scheda di valutazione OKR. Poi compila i dettagli qui sotto per allineare tutti sulla stessa lunghezza d’onda, monitorare i progressi e unirsi attorno alle priorità principali.

La data di fine del progetto

Inserisci la data di fine del progetto nella parte superiore del modello. Questo è uno dei dettagli più importanti perché offre a tutti un promemoria chiaro di quello che devono realizzare prima che il progetto si concluda in una data specifica. Non solo questo aiuta le persone a evitare i ritardi e a rimanere allineate, ma mantiene alta la motivazione.

I tuoi obiettivi e risultati chiave

Questo spiega cosa farà il tuo team. Puoi elencare i tuoi obiettivi e risultati chiave in forma di elenco, nella tabella OKR formattata, o in entrambi i modi per comunicare l'obiettivo e i risultati specifici e misurabili che mostrano i tuoi progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo. Ecco un esempio:

Obiettivo: aumentare il riconoscimento del marchio

Risultato chiave: pubblicare tre contenuti su altre pubblicazioni online

Una sezione sulle domande frequenti per i membri del team

Se il tuo team non ha mai lavorato con il framework OKR prima, è normale avere domande su cosa sia e come funzioni. Rispondi a quelle domande durante la riunione, ma usa il modello come risorsa a cui fare riferimento ogni volta che ne avranno bisogno. Annota le risposte alle loro domande così come le domande più comuni nella sezione Domande frequenti per creare un hub self-service che fa risparmiare tempo.

File, caricamenti e immagini

Pensa al modello di report OKR come alla tua unica fonte di verità per tutti i dettagli del progetto. Questo include obiettivi e risultati chiave, ma anche qualsiasi contesto che aiuterà i membri del team a contribuire agli obiettivi generali dell'organizzazione. Continuiamo con l'esempio dell'obiettivo di “aumentare il riconoscimento del marchio”. Puoi allegare una presentazione di una riunione aziendale che affronta gli obiettivi del trimestre, link alle pubblicazioni in cui vuoi apparire, un elenco di controllo per ogni risultato chiave e così via.

Tagga i membri del team

Assegna compiti ai membri del team, avvisali riguardo alle scadenze imminenti e agli aggiornamenti sui progressi e tieni tutti informati utilizzando i tag in Slack. Se ogni membro del team è responsabile di un obiettivo, taggalo direttamente sul modello di definizione degli obiettivi OKR in modo che tutti sappiano quali sono le sue responsabilità. Vedere compiti e responsabilità chiaramente delineati aumenta la motivazione, incrementa la responsabilità ed elimina la sovrapposizione di compiti.

Integrazioni di terzi per completare il modello di definizione degli obiettivi OKR

Rendi il tuo team ancora più responsabile verso gli OKR dell'organizzazione utilizzando integrazioni di terzi. Le integrazioni forniscono tutti gli strumenti necessari direttamente dal modello di definizione degli obiettivi OKR, così da migliorare la qualità del lavoro. Risparmia tempo, energia e aumenta la produttività accedendo alle tue app preferite da un unico posto. Le opzioni sono infinite quando si tratta di integrazioni, ma ecco alcune idee per iniziare.

OneDrive

Non perdere tempo ad aprire ripetutamenteOneDriveper condividere risorse con il team. Cerca, condividi e visualizza le anteprime dei documenti del team direttamente dal modello in formato OKR. In quanto leader del team, puoi anche regolare automaticamente le autorizzazioni dando accesso alle persone giuste; è ideale per collaborazioni tra team.

Abbiamo tutti commesso l'errore di inviare un link senza aggiornare le impostazioni delle autorizzazioni. L'integrazione OneDrive verifica se tutti i partecipanti della conversazione hanno accesso quando condividi un file e offre automaticamente di aggiornare il link in caso contrario.

ClickUp

Integra Slack conClickUpper garantire massima trasparenza e allineamento su tutti i compiti del progetto, aggiornamenti di stato, documentazione e altro. Usa ClickUp per creare un nuovo compito direttamente dal tuo modello OKR e KPI. Slack invierà una notifica all'assegnatario e al resto del team riguardo ai loro compiti per far sapere a tutti quale persona possiede ciascuna iniziativa. Condividi aggiornamenti dei compiti da ClickUp per informare tutto il tuo team sui progressi e pubblica qualsiasi link dall'app in Slack per mostrare dettagli importanti come la priorità del compito.

Notion

Non c’è bisogno di fare avanti e indietro tra diverse app per portare a termine il tuo lavoro. Crea un compito su Notion inviando un messaggio Slack al database Notion ed evita il sovraccarico di comunicazione decidendo quali notifiche vengono inviate allo Slack del tuo team. Nessuno si ricorderà di fare clic su un link se non presenta un contesto. Le integrazioni di Notion incoraggiano visualizzazioni regolari del modello di revisione OKR trimestrale utilizzando l'IA per aggiungere riassunti ai link.