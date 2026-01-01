Como líder do projeto, é seu trabalho comandar tudo e saber como seus projetos contribuem para os objetivos gerais da sua empresa. Você deve apresentar o progresso da equipe para seus gerentes, alocar e organizar recursos e garantir o cumprimento dos prazos. Mas e se todas essas informações ficarem perdidas em conversas espalhadas por várias ferramentas de comunicação? O resultado é uma teia totalmente emaranhada que prejudica todo o projeto e diminui o moral da equipe.

A melhor maneira de evitar a temida teia de aranha do projeto é acompanhar os objetivos e os principais resultados com nosso modelo de objetivos e principais resultados (OKR).

O que é um modelo de OKR?

Nosso modelo de OKR é um ponto de partida eficaz que permite que sua equipe e organização definam objetivos e acompanhem os principais resultados em um documento intuitivo e padronizado. Essa ferramenta permite que sua equipe acesse instantaneamente uma fonte única da verdade, defina funções do projeto, acompanhe o progresso e veja objetivos usando o formato OKR para definir metas. Usando um formato personalizável, as equipes podem criar um modelo que:

Lista cada objetivo e o principal resultado correspondente

Organiza arquivos e outros dados relevantes

Inclui um espaço para os membros da equipe fazerem perguntas e se comunicarem

A beleza do nosso modelo de OKRs é que ele foi criado para a colaboração mantendo uma estrutura coesa e organizada, embora seu valor possa facilmente se estender além disso também.

Os benefícios do nosso modelo de planejamento OKR

Objetivos simplificados

Redefina a forma como sua equipe mensura e alcança o sucesso com nosso modelo de OKR de equipe. Use esse modelo para aumentar a produtividade, melhorar processos de planejamento e elevar práticas de gerenciamento de produtos. Com ele, toda equipe pode definir objetivos claros e acompanhar o progresso de forma eficaz, garantindo que todos estejam trabalhando para realizar a visão da empresa e focados nos resultados mais importantes.

Documentação centralizada

O verdadeiro valor do nosso modelo de OKR é que está tudo em um só lugar. Você pode consolidar todas as informações críticas no seu canvas facilmente acessível. Isso significa que os colegas podem ver e gerenciar os objetivos e os principais resultados da equipe, bem como os dados relacionados, sem o incômodo de navegar por vários documentos ou sistemas. Com uma fonte única da verdade, as equipes podem economizar um tempo valioso e reduzir a complexidade frequentemente associada ao acompanhamento do progresso, tornando o processo de planejamento OKR mais eficiente e menos propenso a erros.

Acompanhamento de progresso trimestral

Um aspecto único do nosso modelo de OKR é a capacidade de acompanhar o progresso e os principais resultados trimestralmente. Esse cronograma estruturado incentiva revisões e ajustes frequentes, promovendo uma cultura de melhoria contínua e agilidade nas equipes. Avaliando o progresso sistematicamente, as equipes podem identificar rapidamente áreas onde estão se destacando ou precisam de mais foco. Isso se traduz em intervenções oportunas que mantêm os projetos no caminho certo e os OKRs da equipe ao alcance.

Clareza e responsabilidade

O modelo não apenas facilita o estabelecimento de objetivos claros, mas também garante a definição precisa dos resultados esperados e a designação de indivíduos diretamente responsáveis (DRIs). Essa clareza nas funções e nas expectativas elimina a ambiguidade e aumenta a responsabilidade entre os membros da equipe. Cada pessoa sabe exatamente o que se espera dela, o que você quer alcançar e como os esforços dela contribuem para o sucesso geral da equipe e os objetivos da empresa. Expectativas claras impulsionam o engajamento e a motivação em toda a organização.

Agora que sabemos como um modelo ajuda sua equipe a alcançar os objetivos e contribuir para o sucesso do negócio, vamos explorar como fazer o modelo de definição de metas OKR do Slack funcionar para você.

Como usar nosso modelo de estrutura OKR

Organize todas as metas — de equipe, departamento e organização — em um único modelo de OKR mensal ou trimestral. Esse documento personalizável funciona para qualquer equipe que queira rastrear e mensurar seus marcos em relação aos objetivos da empresa em um formato de canvas compartilhado facilmente acessível e personalizável. Veja como começar:

Primeiro, apresente esse modelo como o espaço central para informações do projeto durante a reunião geral da equipe para discutir o próximo projeto. Explique a estrutura de definição de metas e como você usará os elementos do modelo de scorecard OKR. Em seguida, preencha os detalhes abaixo para manter todos alinhados, acompanhar seu progresso e se unir em torno das principais prioridades.

A data de término do projeto

Digite a data de término do projeto no topo do modelo. Esse é um dos detalhes mais importantes, pois dá a todos um lembrete claro do que precisam realizar antes que o projeto termine em uma data específica. Isso não apenas ajuda as pessoas a se manter no caminho certo e alinhadas, mas também mantém a motivação alta.

Seus objetivos e principais resultados

Essa é a parte do projeto que explica o que sua equipe realizará. Você pode apresentar seus objetivos e principais resultados em formato de lista, na tabela OKR formatada ou em ambos para comunicar o objetivo e os resultados específicos e mensuráveis que mostram seu progresso para o alcance do objetivo. Veja um exemplo:

Objetivo: aumentar o reconhecimento da marca

Principal resultado: colocar três conteúdos em outras publicações online

Uma seção de perguntas frequentes para os membros da equipe

Se sua equipe nunca trabalhou dentro da estrutura OKR antes, é comum ter dúvidas sobre o que ela é e como funcionará. Responda a essas perguntas na reunião, mas use o modelo como um recurso que a equipe consultará sempre que precisar. Escreva as respostas às perguntas feitas e as dúvidas comuns na seção de perguntas frequentes para criar um espaço de autoatendimento que economiza tempo.

Arquivos, uploads e imagens

Pense no modelo de relatório OKR como sua fonte única da verdade para todos os detalhes do projeto. Isso inclui objetivos e principais resultados, mas também qualquer contexto que ajude os membros da equipe a contribuir para os objetivos abrangentes da organização. Vamos continuar com o exemplo do objetivo de “aumentar o reconhecimento da marca”. Você pode anexar uma apresentação de reunião geral da empresa que aborda os objetivos do trimestre, links para as publicações nas quais você quer aparecer, uma lista de verificação para cada resultado principal e assim por diante.

Marque membros da equipe

Atribua tarefas aos membros da equipe, alerte-os sobre prazos próximos e atualizações de progresso e mantenha todos informados com a função de marcação do Slack. Se cada membro da equipe for responsável por um objetivo, marque-os diretamente no modelo de definição de metas OKR para que todos saibam quais são suas responsabilidades. Ver tarefas e compromissos claramente definidos gera motivação, aumenta a responsabilização e elimina a sobreposição de tarefas.

Integrações de terceiros para complementar o modelo de definição de metas OKR

Mantenha sua equipe ainda mais responsável pelos OKRs da organização utilizando integrações de terceiros. As integrações oferecem todas as ferramentas necessárias diretamente no modelo de definição de metas OKR para impulsionar o melhor trabalho da equipe. Economize tempo e energia e aumente a produtividade acessando seus apps favoritos em um só lugar. As opções são infinitas quando se trata de integrações, mas aqui estão algumas ideias para você começar.

OneDrive

Chega de perder tempo abrindo repetidamente o OneDrive para compartilhar recursos com a equipe. Pesquise, compartilhe e visualize documentos da equipe diretamente no modelo de formato OKR. Como líder da equipe, você também pode ajustar automaticamente as permissões dando acesso às pessoas certas, ideal para colaborações entre equipes.

Todos nós já cometemos o erro de enviar um link sem atualizar as configurações de permissão. A integração do OneDrive verifica se todos na conversa têm acesso quando você compartilha um arquivo e, caso nem todos tenham, oferece automaticamente a atualização do link.

ClickUp

Integre o Slack ao ClickUp para garantir máxima transparência e alinhamento em todas as tarefas do projeto, atualizações de status, documentação e mais. Use o ClickUp para criar uma nova tarefa diretamente no seu modelo de OKR e KPI. O Slack notificará o responsável e o resto da equipe sobre a tarefa para que todos saibam qual pessoa é responsável por cada iniciativa. Compartilhe atualizações de tarefas do ClickUp para informar toda sua equipe sobre o progresso e poste qualquer link do app no Slack para mostrar detalhes importantes como prioridade da tarefa.

Notion

Não há necessidade de alternar entre apps para fazer seu trabalho. Crie uma tarefa no Notion enviando uma mensagem no Slack para o banco de dados do Notion e evite sobrecarga de comunicação decidindo quais notificações são enviadas para o Slack da sua equipe. Ninguém se lembrará de clicar em um link se não houver nenhum contexto sobre ele. As integrações do Notion incentivam visualizações frequentes do modelo de revisão de OKR de acompanhamento trimestral usando IA para adicionar resumos aos links.