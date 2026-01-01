作為專案的掌舵者，您的工作是主導全局並瞭解您的專案如何對公司的整體目標做出貢獻。您需要向主管報告團隊進度、分配與整理資源，並確保按時完成任務。但如果這些資訊散落在多個溝通工具的對話中，最終會形成錯綜複雜的資訊網，導致整個專案脫軌，並降低團隊士氣。

避免專案陷入停滯的最佳方法，就是使用我們的目標與關鍵成果 (OKR) 範本來追蹤目標與關鍵成果。

什麼是 OKR 範本？

我們的 OKR 範本是一個強大的起點，能讓您的團隊與組織在一份直覺且標準化的文件中設定目標並追蹤關鍵成果。這個工具讓您的團隊能夠即時存取單一事實來源、定義專案角色、追蹤進度，並使用 OKR 格式來檢視目標以設定目的。使用可自訂的格式，團隊能建立具備以下特點的範本：

列出每項目標及其對應的關鍵成果

整理檔案及其他相關資料

包含一個讓團隊成員提問和溝通的空間

我們 OKR 範本的精妙之處在於專為協作而打造，保持完整與有條理的結構，而且其價值也能輕鬆延伸到更多層面。

我們 OKR 規劃範本的優勢

簡化目標

使用我們的團隊 OKR 範本，重新定義您的團隊衡量與達成成功的方式。使用這個範本來提升生產力、改善規劃流程，並提升產品管理實務。藉此，每個團隊都能設定明確目標並有效追蹤進展，確保所有人朝著公司的願景努力，並專注於最重要的成果。

集中式文件

我們 OKR 範本的真正價值在於將所有內容整合在一個地方。您可以在便於存取的畫板中整合所有關鍵資料。這代表同事們可以輕鬆查看並管理團隊的目標、關鍵成果及相關資料，而無需在多份文件或系統間繁瑣切換。透過擁有單一真實來源，團隊能節省寶貴時間，減少追蹤進度時常見的複雜性，讓 OKR 規劃流程更加高效且減少錯誤發生。

季度進度追蹤

我們的 OKR 範本的一大特色是能夠以季度為單位追蹤進展與關鍵成果。這種結構化的時間規劃促進定期檢視與調整，培養團隊持續改進與靈活應變的文化。透過系統性地評估進展，團隊能迅速辨識出表現優異或需要加強的領域。這能帶來及時的調整，確保專案順利推進，並使團隊的 OKR 目標得以實現。

清晰和問責制

此範本不僅促進明確目標的設定，還確保精確定義預期結果和指定直接負責人員 (DRI)。角色與期望的清晰化消除了模糊不清，並提升團隊成員之間的責任感。每個人都能清楚瞭解自己的期望、目標以及他們的努力如何促進團隊整體成功與公司目標。明確的期望能激發全組織的投入度與動力。

既然我們瞭解範本如何幫助您的團隊達成目標並促進業務成功，接下來讓我們一起探討如何讓 Slack 的 OKR 目標設定範本為您發揮最大效用。

如何使用我們的 OKR 框架範本

將所有目標 (團隊、部門和組織) 整理到一個每月或季度的 OKR 範本中。這個可自訂的文件適用於任何想要在易於存取、可自訂的分享畫板格式，可追蹤並衡量與公司目標相關里程碑的團隊。以下是開始使用的方法：

首先，在團隊全體會議中將此範本介紹為專案資訊的核心樞紐，以討論即將開展的專案。說明目標設定框架，以及如何運用 OKR 評分卡範本中的各項元素。接著填寫以下細節，讓所有人達成共識、追蹤進度，並集中力量聚焦最重要的優先事項。

專案結束日期

在範本頂部輸入專案結束日期。這是最重要的細節之一，能讓每個人清楚提醒自己必須在專案結束前完成的事項。這不僅幫助個人保持進度和一致性，也能維持高漲的工作熱情。

您的目標和關鍵成果

這是專案的「內容」，說明您的團隊將要完成的事項。您可以用清單形式、格式化的 OKR 表格，或兩者並用來列出目標與關鍵成果，以傳達目標和具體且可衡量的成果，展示達成目標的進展。以下是一個範例：

目標： 提升品牌知名度

關鍵成果： 在其他線上媒體刊登三則內容作品

團隊成員常見問題區域

如果您的團隊之前沒有使用過 OKR 框架，成員通常會對其內容與運作方式感到疑惑。您可以在會議中解答這些問題，同時將範本作為他們日後查詢的資源。將問題的答案以及常見問答記錄在常見問題區域，建立一個自助式知識中心，幫助節省時間。

檔案、上傳和圖片

將 OKR 報告範本視為所有專案詳細資訊的唯一真實來源。這不僅包含目標與關鍵成果，還包括任何能幫助團隊成員為組織整體目標做出貢獻的相關背景資訊。讓我們繼續以「提升品牌知名度」這個目標為例。您可以附上涵蓋本季度目標的全公司會議簡報、您希望刊登的媒體連結、各關鍵成果的檢查清單等等。

標記團隊成員

指派任務給團隊成員，提醒他們即將到來的截止日期和進度更新，並透過 Slack 標記功能讓每個人都掌握最新狀況。如果每個團隊成員都負責一個目標，請直接在 OKR 目標設定範本中標記他們，確保大家明確瞭解自己的責任。清楚地呈現任務與負責人不僅能激發動力，提升責任感，還能避免任務重疊。

第三方整合以完善您的 OKR 目標設定範本

利用第三方整合讓您的團隊對組織的 OKR 更加負責。這些整合工具能直接從 OKR 目標設定範本中提供所需資源，助力團隊發揮最佳表現。透過集中存取您喜愛的應用程式，節省時間和精力，提升生產力。整合選項多元且無限，以下是幾個幫助您起步的建議。

OneDrive

不再浪費時間重複開啟 OneDrive 與團隊分享資源。直接從 OKR 格式範本搜尋、分享和預覽團隊文件。作為團隊負責人，您還可以自動調整權限，讓合適的人員取得存取權，非常適合跨團隊協作。

我們都有過忘記更新權限就直接分享連結的經驗。OneDrive 整合功能會在您分享檔案時，檢查對話中的所有人是否有存取權，若沒有，會自動提示您更新連結權限。

ClickUp

將 Slack 與 ClickUp 整合，確保所有專案任務、狀態更新、文件等具有最大的透明度和一致性。使用 ClickUp，您可以直接從 OKR 和 KPI 範本中建立新任務。Slack 將通知被指派人員及團隊其他成員，讓大家清楚知道每項工作由誰負責。從 ClickUp 分享任務更新，讓整個團隊掌握進度，並在 Slack 中張貼應用程式的任何連結來顯示重要詳細資訊，例如任務優先順序。

Notion

無需在應用程式間頻繁切換，即可完成工作。只要在 Slack 發送訊息至 Notion 資料庫，即可建立 Notion 任務，並透過設定決定哪些通知會傳送到團隊的 Slack，避免溝通過載。如果沒有任何說明，沒有人會記得點擊連結。Notion 的整合功能利用 AI 為連結自動添加摘要，鼓勵團隊定期查看季度 OKR 追蹤檢視範本。