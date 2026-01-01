如何在 Slack 中使用此範本 (逐步指示)

運用 Slack 產品概要範本，為下一次產品上市帶來清晰規劃、順暢協作和強勁推動力。這款範本會協助團隊記錄、討論和完善產品構想，全部都可以在同個共用空間內完成。

無論是確定方向的產品經理、根據使用者需求反覆調整的設計師，還是規劃里程碑的工程師，此範本能讓所有利害關係人瞭解產品內容和目標。可以直接在 Slack 中使用範本，因此團隊能夠共同建立、提供意見回饋，並按照產品策略和執行方案一致行動，不會有缺少脈絡資訊的問題。

無論是初次使用頻道進行產品管理，還是要改善產品上市流程，都能藉助以下步驟在 Slack 中將產品概要化為具體行動，促進公開透明的即時協作。

什麼是產品概要範本？

產品概要是一份簡明扼要的文件，用於匯整新產品計畫的願景、目標和重要詳細資料。其用途是產品開發的依據，確保從工程到行銷部門的所有人員都能掌握專案的內容、目標和執行方式。

Slack 產品概要範本提供了可重復使用的結構化格式，便於有效製作概要。透過此範本，團隊可以輕鬆加入產品問題陳述、目標受眾、成功指標等內容的詳細資料，而不用每次從頭開始撰寫。

在 Slack 中，此範本屬於動態文件，方便人員協作與搜尋，並且能隨計畫發展輕鬆更新。產品團隊可以透過此範本掌握共享資訊，以一致的步調將產品構想推向正式上市。

使用產品概要範本的好處

使用產品概要範本有很多好處，例如讓團隊目標一致、隨時掌握最新資訊、提升效率並加快進度。由於產品上市是企業中一項跨部門的龐大工作，因此很容易會漏掉細節。此時產品概要就能作為可靠的資料來源，讓多個團隊和利害關係人清楚瞭解自己在流程中的角色，或在需要時隨時掌握最新狀態。利用範本可以做到下列事項：

讓跨部門人員朝一致目標推進。 從產品到行銷部門的所有人員都能存取相同資訊，進而消除誤解和目標分歧。

消除模糊地帶及避免重複作業。 提前定下產品方向和目標，團隊可省去向利害關係人反覆說明、重複作業或調整預期所耗費的時間。

加速決策與核准。 直接在 Slack 處理留言、解疑和核准，加速意見回饋循環。

提供單一可靠資料來源。 產品概要連結了所有相關更新、檔案和對話串，使 Slack 成為產品知識共享專區。

如果再加上 Slack 的 Agentforce 這項加速決策的 AI 助理服務，產品概要的效用將進一步提升。Agentforce 能發掘與產品流程相關的重要深入分析 (例如客戶意見回饋分析)、產生產品頻道討論內容的摘要，或回答團隊有關專案狀態的問題，而人員全程無需離開 Slack。

產品概要範本包含的內容

一份出色的產品概要需兼顧清晰度和策略性。請使用下列結構確保團隊掌握最重要的內容：

產品概覽。 簡明扼要地介紹要開發的產品及其重要性。

問題陳述。 這款產品要解決的使用者痛點或業務挑戰。

目標受眾。 最能從這款產品或功能獲益的主要使用者群體或客群。

主要功能與需求。 讓你的解決方案在市場中脫穎而出的核心功能。

成功指標與 KPI。 你如何衡量影響力，例如採用率、淨推薦值 (NPS) 或營收目標。

市場背景與競爭對手分析。 概述產業背景、商業環境與同類產品局勢，並說明產品的競爭優勢。

時間表與里程碑。 關鍵開發階段與上市目標。

利害關係人與負責人。 明確負責交付、審查和核准的相關人員或團隊。

風險與假設。 列出已知的依賴項目、潛在的阻礙或待解決的問題。

在 Slack 中儲存以上內容後，每個區段都會有各自的對話串，方便人員輕鬆隨時掌握相關討論、決策和更新。透過團隊常用工具整合來附加相關資產，例如線框圖、產品需求文件或上市簡報。產品概要的用途不是取代這些工具，而是集中管理，並在產品開發過程的相關情境下適時呈現相關內容。

深入瞭解團隊如何在 Slack 中管理跨部門專案，以推進產品開發。

撰寫並維護產品概要的最佳做法

跨部門團隊對於產品概要的使用與協作方式具有共識時，產品概要便能發揮最大效用。如果缺少維護產品概要的準則，這項工具便無法像預期那般簡化流程和提高效率。請遵循下列最佳做法，確保產品概要內容清晰、相關且資訊充足。

確立角色與職責歸屬

參考 RACI 和組織架構圖，確定各團隊和利害關係人的角色和職責歸屬。例如，指定負責更新概要的團隊，以及向主管們諮詢或匯報行動結果的流程。理解不同利害關係人各自偏好的協作方式，早一步掌握這項資訊會使協作成效更佳。

追求清晰，無需盡善盡美

目標是讓人員快速獲得同等資訊，而不是敲定每項細節。一份大致的初稿足以作為所有人行動的依據，並促進人員及早提供意見回饋，共同擔起責任。

將產品概要作為動態文件

隨著優先順序的調整或專案範疇的持續變化，直接在 Slack 中更新產品概要。運用畫板、已釘選訊息或 @標記，確保所有人都能查看最新版本。

兼具技術性和商業性

產品概要應讓設計師、工程師和管理層等人員都能理解。採用能讓不同職能和層級的人員有共鳴的表達，來闡述權衡取捨、依賴項目和相關影響。

盡早達成資訊一致並經常回顧

使用 Slack 提醒功能或工作流程建立工具排定里程碑檢視時間，確保產品概要的內容保持相關，且各團隊能夠持續關注概要。使用 Slack 的 AI，為自上次查看概要後的討論內容或重點決策產生摘要。

保持資訊高度透明

將產品概要釘選到產品頻道中、在領導人員及其他團隊的頻道中分享摘要，並利用對話串在情境脈絡中記錄問題與意見回饋。維持產品團隊、產品總監及高階主管間的資訊透明，有助於避免在關鍵發布前在整體方向上出現分歧。

如需瞭解更多最佳做法，請參閱 Slack 的產品團隊協作指南。

專用產品概要的長期價值

一份清晰易懂的產品概要，是產品開發成功的關鍵。有了 Slack，產品概要不再只是一份靜態文件，而更像是一個動態中心，團隊可以在這裡進行腦力激盪，並肩協作。

Slack 提供頻道、AI 輔助深入分析並整合你最愛用的工具 (包括其他 Slack 範本，例如專案追蹤工具範本或專案管理範本)，串聯起產品工作流程從構想到上市的每一步。