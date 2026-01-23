Descubre por qué deberías implementar aplicaciones multiplataforma en tu empresa

Según Stack Overflow, el 42 % de los desarrolladores utilizan frameworks multiplataforma para crear sus aplicaciones. Debido al auge de los dispositivos móviles y la necesidad de ofrecer experiencias fluidas e interconectadas, lanzar aplicaciones multiplataforma se ha convertido en algo casi obligatorio.

La tendencia es tan arrolladora que se calcula que el mercado de aplicaciones multiplataforma alcanzará los 546.700 millones de dólares para 2033. Pero ¿en qué consiste esta alternativa a las aplicaciones nativas y las aplicaciones web? En este artículo lo descubrimos.

¿Qué son las aplicaciones multiplataforma?

Una aplicación multiplataforma, también denominada aplicación híbrida, es aquella que está desarrollada para funcionar en todo tipo de dispositivos, independientemente de su sistema operativo.

De esta manera, en lugar de generar un software específico para una sola plataforma o para cada una de ellas, se ofrece una adaptabilidad que permite a las organizaciones alcanzar a una mayor cantidad de usuarios.

Diferencia con las aplicaciones nativas y aplicaciones web

A diferencia de las aplicaciones nativas o web, una aplicación multiplataforma se desarrolla con frameworks que, a partir de un solo código base, permiten su ejecución en diferentes sistemas operativos (como iOS, Android o Windows). Así se logra una compatibilidad universal sin necesidad de desarrollar versiones independientes.

Por su parte, las aplicaciones nativas están diseñadas específicamente para rendir en un único sistema operativo, por lo que, si pretendemos extenderlas a otros dispositivos, será indispensable desarrollar un nuevo software.

En el caso de las aplicaciones web, encontramos una adaptabilidad muy similar a la que ofrecen las apps multiplataforma, aunque no existe la instalación de una herramienta en el dispositivo. En esta ocasión, se trata de software que se ejecuta a través del navegador y, como es evidente, requiere de conexión a Internet para funcionar.

Característica Aplicaciones Multiplataforma Aplicaciones Nativas Aplicaciones Web Desarrollo Un solo código base para todas las plataformas Desarrollo específico para cada sistema operativo Desarrollo web estándar (HTML, CSS, JavaScript) Compatibilidad Funciona en iOS, Android, Windows, etc. Solo funciona en el sistema operativo para el que se desarrolló Funciona en cualquier navegador web Instalación Requiere instalación en el dispositivo Requiere instalación en el dispositivo No requiere instalación, se ejecuta en el navegador Rendimiento Medio (inferior a nativas, superior a web) Alto (optimizado para cada plataforma) Bajo (depende de la conexión y el navegador) Experiencia de usuario Buena y coherente entre plataformas Excelente (personalizada para cada plataforma) Variable (depende del navegador y dispositivo) Coste de desarrollo Medio (reducción de hasta 60 % vs. nativas) Alto (desarrollo separado para cada plataforma) Bajo (un solo desarrollo web) Tiempo de desarrollo Medio Alto Bajo Mantenimiento Sencillo (un solo código base) Complejo (múltiples versiones) Muy sencillo (actualización centralizada) Acceso a funcionalidades del dispositivo Bueno (algunas limitaciones) Completo (acceso total a hardware y API) Limitado (depende de las capacidades del navegador)

¿Qué ventajas ofrecen las aplicaciones multiplataforma?

El desarrollo de apps multiplataforma permite ahorrar entre un 40 % y un 60 %, reducir el tiempo de desarrollo hasta un 50 % y llegar a una audiencia mucho más amplia. En este sentido, cabe señalar que no hablamos del resultado final de la herramienta, sino de la posibilidad de utilizar este tipo de programación:

Utilizan un solo código base, lo que hace que presenten un diseño más coherente que las aplicaciones web, mejorando notablemente la experiencia de usuario.

Ahorro de tiempo y recursos , ya que las aplicaciones multiplataforma se desarrollan en una sola versión compatible con todos los dispositivos, a diferencia de las nativas, que requieren un desarrollo específico para cada uno de ellos.

Al poder abrirse desde diversas plataformas, tienen un alcance mucho mayor , dado que son accesibles para todos los usuarios.

Únicamente existe un código base, y esto implica que el mantenimiento y las actualizaciones se implementan de forma más sencilla y eficiente.

Desventajas de las aplicaciones multiplataforma

Por otro lado, las aplicaciones multiplataforma pueden ofrecer un menor rendimiento, ser más limitadas y estar demasiado atadas a las políticas de cada una de las plataformas para las que ha sido desarrollada. Cuando las siguientes desventajas resultan determinantes, lo mejor será escoger una aplicación nativa o una aplicación web:

La experiencia de usuario y el rendimiento mejoran en las aplicaciones nativas, ya que están diseñadas específicamente para cada plataforma y, por tanto, ofrecen más posibilidades de personalización.

Al desarrollar un software generalista, las aplicaciones multiplataforma pueden encontrar limitaciones en sus características o funcionalidades si el sistema operativo no las soporta.

Están sujetas a las modificaciones en las políticas de aplicaciones de cada una de las plataformas y a las actualizaciones de cada sistema operativo, aspectos que requieren atención constante.

¿Cuándo elegir una aplicación multiplataforma frente a una nativa?

Las necesidades, los recursos disponibles, el alcance de la aplicación, la frecuencia en las actualizaciones o la usabilidad y la experiencia de usuarios son factores a tener en cuenta al seleccionar qué tipo de desarrollo queremos llevar a cabo. ¿Cuándo deberías escoger las aplicaciones multiplataforma por encima de otras opciones?

Necesidades que debecubrir la aplicación

El principal factor al decidirte por un tipo de software reside en los objetivos de tu empresa al desarrollarlo. Es decir, si es posible adecuar todo lo que se espera de la aplicación a un solo código base y, sobre todo, si sería válido para cualquier sistema operativo.

Recursos disponibles

En cuanto a la inversión, las aplicaciones multiplataformas se encuentran en el término medio, ya que resultan más económicas que las herramientas nativas y presentan un precio más elevado que las aplicaciones web. ¿De qué presupuesto dispone la organización para su desarrollo?

Alcance de la aplicación

Por lo general, el objetivo de una marca es alcanzar al mayor número posible de usuarios; sin embargo, en ocasiones, se busca llegar a un objetivo muy determinado. Si es así, el desarrollo de una aplicación nativa no es una mala opción, aunque las aplicaciones multiplataforma siguen siendo válidas en este caso.

Frecuencia en las actualizaciones

El mantenimiento de una aplicación y sus actualizaciones son algo más relevantes de lo que pueden parecer a ojos del usuario. Para una organización, esto conlleva una inversión de recursos que siempre viene bien reducir. Ahora bien, ¿es posible adaptar la herramienta a cualquier dispositivo? En ese caso, con una aplicación multiplataforma sería más que suficiente.

Usabilidad y experiencia de usuario

Nuevamente, nos encontramos ante una tesitura similar a la que plantea la inversión: la experiencia de usuario en las aplicaciones multiplataforma es superior a la de las aplicaciones web e inferior a la de las herramientas nativas. Todo dependerá de las necesidades de la empresa en su desarrollo y de las funcionalidades que desee implementar.

Ejemplos de aplicaciones multiplataforma exitosas

WhatsApp, Netflix, Spotify o Instagram son algunos ejemplos de aplicaciones multiplataforma exitosas. Todas ellas pueden ejecutarse en todo tipo de dispositivos, ofreciendo una experiencia consistente independientemente del sistema operativo utilizado. Su éxito: combinar accesibilidad universal con interfaces intuitivas y funcionalidades adaptadas a cada plataforma.

WhatsApp: la aplicación de mensajería multiplataforma de Meta conecta a más de 2000 millones de usuarios en todo el mundo, permitiendo comunicación instantánea mediante texto, voz y vídeo desde smartphones, ordenadores y navegadores web.

Netflix : con más de 300 millones de suscriptores a nivel mundial, el servicio de streaming se puede utilizar desde casi cualquier lugar. Smartphones, tablets, PC, navegador web, Smart TV… El usuario puede continuar con sus series y películas favoritas sin importar el dispositivo.

Spotify: 700 millones de usuarios activos mensuales disfrutan de esta plataforma de música en streaming en iOS, Android, Web y escritorio. Su capacidad para sincronizar listas de reproducción y preferencias entre dispositivos ha sido clave en su éxito.

Instagram : la red social de Meta cuenta con más de 2000 millones de usuarios que pueden compartir contenido visual desde múltiples plataformas, manteniendo una experiencia consistente y permitiendo la edición y publicación desde cualquier dispositivo.

Para desarrollar este tipo de aplicaciones, existen diversos frameworks y tecnologías que facilitan el proceso, como React Native, Flutter, Xamarin o Ionic. Cada uno de estos frameworks ofrece sus propias ventajas en términos de rendimiento, curva de aprendizaje y ecosistema de desarrollo.

¿Qué importancia tienen las aplicaciones multiplataforma?

El uso de frameworks para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma ha democratizado la posibilidad de crear aplicaciones accesibles en múltiples dispositivos sin necesidad de equipos especializados para cada plataforma. Esto permite lanzar apps más completas en menos tiempo y con un alcance mayor sin necesidad de realizar grandes inversiones.

En este sentido, Slack también es una herramienta multiplataforma que permite centralizar la comunicación interna de una organización. Esta puede sustituir los correos electrónicos, así como otros medios que se utilizan para facilitar la colaboración y la comunicación entre los miembros de un equipo.

Si necesitas que tu equipo esté conectado y pueda intercambiar información desde cualquier lugar y dispositivo, descarga Slack y comienza a disfrutar de sus ventajas hoy mismo. Con Slack, tu equipo podrá trabajar de forma más eficiente, colaborativa y conectada, sin importar dónde se encuentren sus miembros.

Preguntas frecuentes

¿Qué frameworks se utilizan para desarrollar aplicaciones multiplataforma?

Flutter (de Google) y React Native (de Meta) son los más populares. Ambos permiten crear aplicaciones con un solo código base para múltiples sistemas operativos.

¿Es mejor desarrollar una aplicación nativa o multiplataforma?

Desarrollar una aplicación nativa o multiplataforma dependerá de las necesidades de cada proyecto. Si necesitas máximo rendimiento gráfico o integración profunda con el hardware, opta por nativa. Para la mayoría de casos de negocio, la multiplataforma ofrece mejor relación coste-beneficio.

¿Qué empresas utilizan aplicaciones multiplataforma?

Grandes empresas como WhatsApp, Spotify, Netflix, Instagram y Slack emplean desarrollo multiplataforma para alcanzar a usuarios en cualquier dispositivo.

¿Cuánto se ahorra con el desarrollo multiplataforma?

El desarrollo multiplataforma puede reducir los costes entre un 40 % y un 60 % respecto al desarrollo nativo separado para cada plataforma.