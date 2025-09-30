Des profils Slack repensés pour faciliter le travail des équipes hybrides

Vous est-il déjà arrivé lors d’une réunion de ne pas connaître les autres participants ? Sans informations précises sur vos collègues, les relations avec eux peuvent être impersonnelles, heurtées, et affecter le travail.

Les environnements hybrides et de télétravail ne vous permettent plus de passer quelques minutes à bavarder avec vos collègues avant une réunion, et il devient plus difficile de tisser les liens qui rendent les relations de travail plus agréables.

Chez Slack, nous tenons à optimiser votre environnement de travail numérique pour vous aider à renforcer les liens avec vos collègues et collaborer plus efficacement, où que vous soyez. Dans cette optique, nous avons entièrement repensé les profils utilisateurs pour vous aider à mieux connaître les personnes avec qui vous travaillez au quotidien. Vous pourrez également profiter de nouvelles fonctionnalités qui mettront votre propre profil en valeur.

« En aidant les utilisateurs à mieux connaître qui se cache derrière chaque nom, les nouveaux profils vous permettront d’optimiser votre manière de communiquer et de collaborer. » Maxwell Hayman Directeur produit, Slack

5 manières dont les nouveaux profils vous permettent de mieux connaître vos collègues

améliorations des nouveaux profils

1. Interface plus simple et enrichie

Nous avons repensé les profils pour présenter des informations enrichies de manière plus claire. Vous pourrez y découvrir trois nouveaux modules : Informations de contact, Personnes et À propos de moi.

La section Informations de contact présente toutes les informations utiles pour vous contacter. Le module Personnes présente les personnes avec qui vous collaborez. Et la section À propos de moi vous permet d’ajouter des champs personnalisés, comme la date à laquelle vous avez commencé dans l’entreprise, les langues que vous parlez, ou encore vos centres d’intérêt.

Cela peut sembler beaucoup, mais pas d’inquiétude : les nouveaux profils sont conçus pour présenter toutes ces informations de manière hiérarchisée.

2. Ne massacrez plus la prononciation des noms de vos collègues

Il est important de savoir prononcer le nom de vos collègues correctement pour qu’ils se sentent respectés et valorisés. Cela favorise le sentiment d’inclusion et d’appartenance. C’est pourquoi nous avons ajouté une fonctionnalité audio à tous les profils, vous permettant d’enregistrer la manière de prononcer votre nom.

Ainsi, lorsqu’une personne consulte votre profil, elle pourra écouter la prononciation de votre nom pour ne pas se tromper. Vous pouvez même ajouter la prononciation phonétique.

Cette fonctionnalité sera déployée pour les utilisateurs Slack à compter du 1er juin.

3. Survolez un nom pour afficher un aperçu du profil

Pour faciliter les relations en ligne, vous pouvez afficher un aperçu du profil d’une personne simplement en survolant son nom avec le pointeur de la souris. Vous pouvez ensuite cliquer sur cet aperçu pour développer le profil complet.

Vous pouvez également lancer des appels d’équipe et des appels, ou rédiger des messages directs directement depuis cet aperçu. Quelques clics en moins pour une communication facilitée.

Cette fonctionnalité sera déployée pour les utilisateurs Slack à compter du 1er juin.

4. Du texte enrichi pour des relations plus personnelles

Grâce à la fonctionnalité que nous avons déployée plus tôt cette année, les champs des profils de l’Atlas Slack prennent désormais en charge jusqu’à 5 000 caractères de texte enrichi pour personnaliser votre profil à l’aide de listes à puces ou de liens vers des ressources utiles. Vous pouvez utiliser des caractères spéciaux, des retours à la ligne, des blocs de code et même des émojis.

Les utilisateurs pourront également effectuer des recherches en fonction des éléments que vous ajoutez à votre profil.

5. Retrouvez facilement vos collègues grâce aux marqueurs intelligents

Les marqueurs intelligents dans l’Atlas Slack ont été déployés le 28 avril, et permettent de retrouver facilement les profils de vos collègues. Les administrateurs peuvent les convertir en critères de recherche et de filtre, et vous pouvez les utiliser pour indiquer votre expertise, vos domaines de spécialité, ou encore les langues que vous parlez.

Imaginons que vous cherchiez un collègue pour vous aider à communiquer avec un client espagnol. Grâce aux marqueurs intelligents, vous pouvez facilement identifier les collègues dont vous avez besoin, en recherchant « espagnol » dans l’onglet Personnes. Vous pouvez également rechercher tous les collègues partageant cette caractéristique dans le navigateur des profils, simplement en cliquant sur le marqueur.

« L’Atlas Slack est l’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités qui permettent aux nouvelles recrues en télétravail de mieux s’intégrer, en identifiant facilement le fonctionnement hiérarchique de leur entreprise. » Emily Guerin Responsable de la communication, Flatiron Health

Vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre profil ? Modifiez votre profil pour faciliter les échanges avec vos collègues, ou passez au forfait Enterprise Grid pour profiter de toutes les fonctionnalités de l’Atlas Slack.