팀의 하이브리드 업무 경험을 향상하는 새로운 Slack 프로필

회의 중 주위를 둘러보며 이 사람들이 모두 누구일까 궁금했던 적이 있으신가요? 배경 정보가 없다면 조직 전반에서 새 팀원들과의 협업은 단절되고, 인간적이지 않으며, 무엇보다도 사무적으로 느껴질 수 있습니다.

연계를 이루는 것은 하이브리드나 원격 근무 환경에서 특히 까다롭게 느껴질 수 있습니다. 예전처럼 회의 전후로 몇 분씩 나누던, 긍정적인 업무 관계에 양분이 되는 소소한 대화가 이루어지지 않을 수도 있겠죠.

Slack에서 귀사의 지능형 생산성 플랫폼을 개선하여 당신이 어디서든 새 동료들과 연결되고 올바른 협업 파트너를 빠르게 찾도록 지원하기 위해 저희는 열의를 다했습니다. 오늘 Slack에서는 동료들과 더 효과적으로 함께 일할 수 있도록, 동료들을 더 쉽게 확인할 수 있는 새로운 디자인의 Slack 프로필을 공개합니다. 또 여기에, 직장에서 당신의 완전한 자아를 표현하는 데 도움이 될 새로운 기능도 발표합니다.

“Slack의 새로 디자인된 프로필을 통해 동료가 인간적으로 어떤 사람인지 이해할 수 있어 팀원들이 협업하고, 연결감을 느끼며, 함께 최고의 업무를 해내기가 더 쉬워집니다.” Slack 제품 부문 이사 Maxwell Hayman

Slack 프로필을 통해 가상으로 조직을 더 쉽게 탐색하는 5가지 방법

새롭게 향상된 Slack 프로필

1. 더 간편하고 상세해진 프로필 UI

훨씬 더 상세한 정보를 깔끔하고 더 간소화된 방식으로 포함하도록 사용자 프로필을 재설계했습니다. 새 프로필에서는 연락처 정보, 사람, 내 소개라는 3가지 새로운 모듈을 볼 수 있습니다.

‘연락처 정보’ 섹션에는 말 그대로 연락할 수 있는 방법이 포함되어 있습니다. ‘사람’ 모듈에서는 다른 사람들이 당신과 함께 일하는 동료들을 확인할 수 있습니다. ‘내 소개’ 섹션에서는 입사일, 사용하는 언어, 또는 반려동물, 생일과 같이 재미있는 요소 등 사용자가 원하는대로 영역을 추가할 수 있습니다.

정보가 많아 보일까봐 걱정하지 마세요. 더 나은 정보 계층 구조을 위해 프로필의 레이아웃을 최적화했습니다.

2. 단 번에 동료의 이름을 올바르게 발음

누군가의 이름을 정확하게 발음하는 것은 상대방이 존중받고, 중요한 사람이며, 관심을 받고 있다는 느낌을 주는데 큰 역할을 하며, 조직 전반에 포용성과 소속감을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 그래서 Slack에서는 모든 사용자 프로필에 이름의 정확한 발음을 녹음할 수 있는 음성 기능을 추가했습니다.

당신의 프로필을 보는 사람들은 녹음된 이름을 듣고 단 한 번에 올바른 이름을 발음하는 법을 알 수 있습니다. 또 프로필에 이름의 음성적 발음을 추가할 수 있습니다.

이 기능은 6월 1일에 Slack 사용자에게 배포가 시작될 예정입니다.

3. 호버 카드로 한눈에 정보 확인

호버 카드는 디지털 연결에 방해가 되는 마찰을 줄이자는 생각으로 만들어진 섬세한 디자인 개선 사항입니다. 누군가의 이름 위에 마우스 커서를 올리면 사용자의 사진과 축약된 프로필이 포함된 카드가 나타납니다. 클릭하여 프로필을 펼쳐 확인할 수 있습니다.

카드 안에서 허들, 통화 또는 다이렉트 메시지도 시작할 수 있습니다. 클릭 횟수가 줄어들었다고 생각하시면 됩니다.

이 기능은 6월 1일에 Slack 사용자에게 배포가 시작될 예정입니다.

4. 유연한 텍스트로 더 풍부한 연결 생성

올해 초 출시된 유연한 텍스트를 통해, Slack 아틀라스 고객의 프로필 영역은 이제 최대 5,000자의 서식 있는 텍스트 문자를 지원하여 더 심도 있게 자신을 표현할 수 있습니다. 긴 자기 소개, 글머리 기호 또는 유용한 리소스로 이동하는 링크가 있다고 생각해 보세요. 확장된 영역에는 특수 문자, 줄바꿈, 코드 블록, 심지어는 이모티콘까지 넣을 수 있습니다.

프로필에 대한 콘텐츠는 검색 가능하므로, 자신이 추가하는 요소에 따라 사람들이 당신을 찾을 수 있게 됩니다.

5. 스마트 태그로 올바른 동료를 빠르게 찾기

4월 28일에 출시된 또 다른 Slack 아틀라스 업데이트 사항인 스마트 태그는 조직 내 동료들의 프로필을 모두 검색할 수 있는 새롭고도 효과적인 방법입니다. 스마트 태그 데이터 유형을 통해, 관리자는 검색 가능하고 필터링 가능한 ‘태그’로 전환되는 영역을 만들 수 있습니다. 전문성, 집중 분야, 언어 등을 생각해 보세요.

예를 들어, 프랑스어를 사용하는 고객을 지원하려고 하고 있으며 요청을 번역하기 위해 동료를 찾아야 한다고 가정해 보겠습니다. 스마트 태그를 사용하면 ‘프랑스어’를 검색하고 사람 검색 탭에서 클릭하여 적합한 동료를 빠르게 식별할 수 있습니다. 아니면 프로필의 스마트 태그를 클릭하여 ‘사람’ 브라우저에서 특성을 뽑아내면 그 특성을 공유하는 모든 사람을 찾을 수 있습니다.

“Slack 아틀라스는 원격 신규 직원이 더 쉽게 적응하도록 돕기 위해 구현한 새 기능 중 하나입니다. 사람 및 조직 구조와 보고 체계를 원활하게 확인할 수 있기 때문에 가능하죠.” Flatiron Health 커뮤니케이션 책임자 Emily Guerin

Slack 프로필을 최대한 활용할 준비가 되셨나요? 프로필을 편집하여 동료들과의 협업을 더욱 쉽게 만들거나 Enterprise Grid로 업그레이드하여 Slack 아틀라스의 모든 기능을 활용하세요.