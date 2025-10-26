AI와 사람이 협업하는 미래, Slack Tour Seoul 2025

AI 에이전트가 직장 동료가 되는 시대가 왔습니다. Slack Tour Seoul 2025는 사람과 AI가 함께 일하는 ‘Agentic Enterprise’의 비전과 한국 기업들의 생생한 활용 사례를 한자리에서 만나는 자리였습니다.

10월 22일 서울 강남의 조선팰리스에서 열린 Slack Tour Seoul 2025. 이 곳에 모인 비즈니스 리더들과 실무자들은 하나의 공통된 질문을 안고 있었습니다. “AI 시대, 우리의 일하는 방식은 어떻게 달라져야 할까?”

세일즈포스코리아가 제시한 답은 명확했습니다. 바로 Slack을 ‘업무를 위한 Agentic OS(Agentic OS)’로서 강화하는 것입니다. 사람, 앱, 데이터, 그리고 AI 에이전트를 하나의 플랫폼에 연결하여 반복 업무는 자동화하고, 팀이 더 빠르게 협업할 수 있는 환경을 만드는 것이죠.

Salesforce의 최신 AI 플랫폼 Agentforce와 Slack의 결합은 단순한 기술 발전을 넘어, 급변하는 AI 시대 속에서 업무 문화 자체를 혁신하는 움직임이었습니다. Salesforce와 Slack이 제시한 비전부터 KT, CJ 온스타일, 잡코리아 등 한국 기업들의 생생한 구현 사례까지. 이날 행사는 AI 시대의 일하는 방식이 어떻게 달라져야 하는지를 보여주는 자리였습니다.

‘AI 에이전트와 인간이 함께 일하는 시대’ – Salesforce, Atsushi Mito SVP

Slack Tour Seoul 2025의 개막은 Salesforce의 Atsushi Mito SVP가 열었습니다. Mito SVP는 Salesforce의 26년 혁신 여정을 소개하며, 클라우드에서 모바일, AI로 이어진 기술 진화가 이제 ‘에이전트 시대’로 접어들었다고 강조했습니다.

지난해 Dreamforce에서 처음 공개된 AI 에이전트 플랫폼 Agentforce는 출시 1년 만에 전 세계 12,000개 이상의 기업이 도입했으며, 이번 주 발표된 Agentforce 360은 데이터 통합부터 업무 자동화까지 완전한 ‘Agentic Enterprise’ 구현을 가능하게 합니다.

Agentic Enterprise란 AI 에이전트와 인간이 협력하여 업무 목표를 가장 효율적으로 달성하는 조직 구조를 의미합니다. 이 구조에서 Slack은 에이전트들이 작동하는 ‘대화형 인터페이스’이자 업무 실행 플랫폼으로 자리매김합니다.

업무를 위한 Agentic OS, Slack – 김고중 Slack 부사장

김고중 Slack 부사장은 ‘Slack은 더 이상 단순한 메신저가 아니라 업무를 위한 운영 체제(Agentic OS)‘라고 정의하며, 지난 11년간의 혁신 여정을 돌아봤습니다.

2014년 출시 이후 Slack은 이메일 중심의 개인 커뮤니케이션을 채널 기반 협업으로 전환시켰고, Enterprise Grid, Slack Connect, Huddles, Canvas, Lists 등을 통해 끊임없이 진화해왔습니다. 최근에는 AI 기능 강화와 Salesforce와의 네이티브 통합을 통해 한 단계 더 도약하고 있습니다.

김부사장은 현재 기업들의 AI 도입 현실과 과제를 짚어 보았는데요. 맥킨지 조사에 따르면, 전 세계 기업의 71%가 생성형 AI를 사용해봤지만 AI 프로젝트의 80%는 기대만큼 성과를 내지 못했다고 합니다. 그 이유는 기업이 보유한 수백~수천 개의 시스템이 서로 연결되어 있지 않기 때문입니다. 조사에 따르면 사내 시스템 중 29%만 연동되어 있는 것으로 나타났습니다.

단일 시스템에 AI를 적용해도, 기업 전체 성과로 확장되지 못하고 사일로(Silo) 문제에 갇히는 것입니다. 따라서 AI 투자 효과를 극대화하려면 업무 방식 자체가 바뀌어야 합니다.

사람과 AI 에이전트가 협업할 수 있는 구조, 그리고 여러 애플리케이션과 데이터가 하나의 플랫폼 안에서 연결되는 환경이 필요합니다. 이것이 바로 Slack이 제공하는 업무 방식입니다.

Slack은 전 세계에서 가장 널리 사용되는 워크 OS(Work OS)입니다. 많은 솔루션 기업들이 자사의 제품을 Slack에서 사용할 수 있도록 앱을 개발하고 있으며, 현재 2,600개 이상의 앱이 Slack 앱 디렉토리에 등록되어 있습니다. 최근 OpenAI가 개발자 행사인 DevDay에서 발표했는데, 자사의 AI 코딩 에이전트도 Slack에서 사용할 수 있다고 밝혔습니다. 이처럼 새로운 혁신은 가장 먼저 Slack과 연결됩니다.

Slack이 모든 정보와 사람을 연결하려면 강력한 보안 구조가 필수입니다. Slack은 SOC, GDPR, HIPAA 등 국제 보안 규정을 충족하며 글로벌 규제 표준을 따르고 있습니다. 특히 주목할 점은 금융권 진출입니다. 금융사는 내부망 보안을 이유로 CSP 안정성 평가 기준을 요구하는데, Slack은 최근 KISA CSP 안정성 평가를 통과했고, 이제 금융권 도입도 본격적으로 열리고 있습니다.

김고중 부사장은 마지막으로 ‘많은 분들이 아직도 Slack은 개발자나 IT팀만 쓰는 도구라고 오해하시는데, 사실 Slack은 모든 직무를 위한 업무 플랫폼’이라고 강조했습니다. ‘기업들이 ERP나 SCM 같은 시스템에는 투자하지만, 정작 임직원의 생산성 향상에는 충분히 투자하지 않는 경우가 많다’며, ‘직원들이 더 효율적으로, 즐겁게 일할 수 있는 환경을 만드는 것이 최고의 복리후생이며 기업 경쟁력’이라고 강조하며 발표를 마쳤습니다.

Reimagining Work – 일의 방식 재정의, 주다혜 솔루션 엔지니어

주다혜 Slack 솔루션 엔지니어는 ‘Slack은 지난 1년간 1,000개 이상의 기능을 업데이트했다’며 Agentic Enterprise 시대의 구체적인 실행 방안을 제시했습니다.

오늘 행사 전체의 키워드는 Agentic Enterprise입니다. AI 에이전트와 사람이 함께 일하는 시대가 도래했다는 뜻인데요. 주 엔지니어는 중요한 것은 AI 기술 그 자체가 아니라 아래 세 가지라고 강조했습니다.

에이전트를 팀의 일원처럼 신뢰할 수 있는가?

데이터와 시스템이 통합되어 있는가?

협업 구조가 연결돼 있는가?

현재 60% 이상의 기업이 AI·에이전트 도입을 파일럿 중이며, 이제는 ‘AI란 무엇인가’를 배우는 단계는 지났습니다. 하지만 고객들이 공통적으로 겪는 고민은 ‘어디서부터 시작할까?’, ‘기존 시스템과 어떻게 통합할까?’, ‘직원들이 잘 사용할까?’입니다.

실패 원인의 95%는 시스템/데이터/지식 단절 때문입니다. 이 문제 때문에 AI 프로젝트 대부분이 PoC에서 멈추고 확장에 실패합니다.

해법은 대화형 인터페이스 기반으로의 전환입니다. 기존 업무 방식은 메뉴 클릭, 폼 입력, 화면 이동에 의존했습니다. 그러나 업무가 복잡해질수록 대화형 상호작용이 더 빠르고 효율적입니다. 그래서 지금 필요한 플랫폼은 사람과 에이전트가 함께 일할 수 있고, 여러 시스템과 데이터를 하나로 연결하며, 실행과 커뮤니케이션이 동시에 일어나야 합니다. 바로 Slack입니다.

주다혜 엔지니어는 Dreamforce 2025에서 발표된 Slack의 3대 혁신을 소개했습니다.

첫째, 생산성 극대화를 위한 Slack AI입니다. 채널 요약, 자동 번역, 문서 초안 작성, 워크플로 자동 생성 기능이 있으며, 특히 Enterprise Search는 Salesforce, Google Drive, Jira, Confluence 등 사내 지식을 Slack에서 통합 검색할 수 있게 해줍니다.

둘째, Salesforce 완전 통합입니다. CRM 데이터를 Slack에서 바로 조회/수정하고, IT 티켓 생성, 고객 케이스 처리, Tableau 리포트 연결이 가능합니다. Salesforce UI 없이 Slack에서 영업/서비스 업무를 실행할 수 있으며, Channel Expert AI 에이전트로 FAQ 자동 응답도 운영할 수 있습니다.

셋째, AI 에이전트 생태계 완성입니다. Agentforce 기반 네이티브 에이전트를 실행하고, OpenAI·Anthropic 등 외부 AI 에이전트도 Slack 내에서 작동합니다. Slack 실시간 검색 API와 MCP 서버로 외부 AI 연동도 강화되어, 하나의 곳에서 에이전트·사람·앱·지식을 연결할 수 있게 되었습니다.

이어서 진행된 데모에서는 실제 영업·고객 관리·서비스 운영 시나리오를 통해 Slack과 Agentforce가 결합된 업무 자동화 경험을 생생하게 보여주었습니다.

그럼 Slack 고객들은 실제 Slack을 어떻게 활용하고 있을까요? 세션 발표로 고객들은 자신의 이야기를 직접 전했습니다.

AICT Company 여정의 동반자, Slack – KT

KT DevOps 엔지니어링팀의 서길원 엔지니어는 KT가 AICT 기업으로 전환하는 과정에서 Slack을 어떻게 활용하고 있는지 소개했습니다.

도전과제: KT는 통신 사업을 넘어 AICT 기업으로 전환을 선언했고, 2024년 이후 개발·기술 인력이 35% 증가하면서 광화문·판교·우면 등 분산 근무 환경이 확대되었습니다.

솔루션: 사내 설문조사 결과 가장 도입을 원하는 협업 도구 1위가 Slack이었습니다. 도입 후 현재 약 1,500개 채널, 1,400명이 사용 중이며, Slack을 세 가지 방향으로 활용하고 있습니다.

첫째, Slack Connect를 통한 실시간 협업으로 200개 채널에서 외부 파트너 및 산학 협력을 진행합니다.

둘째, 전체 Help 채널과 Canvas 운영으로 사내 정보 공유를 효율화했습니다.

셋째, Azure Monitor 연동, 70개 이상의 자체 개발 Slack 봇, 그리고 ‘DevBuddy’라는 Confluence 기반 지식 검색 앱을 통해 DevOps 자동화를 구현했습니다.

성과: Slack은 KT의 AICT 업무 플랫폼이 되었으며, 소통·자동화·지식 공유·DevOps 실행 환경의 허브로 자리잡았습니다. 향후 AI·Agile 기반 업무 체계로 확장할 계획입니다.

시스템 에러 대응의 새 기준, Slack 실시간 모니터링 & 자동화 – CJ 온스타일

CJ 온스타일 아키텍처팀의 전영배 엔지니어는 실시간 모니터링과 긴급 대응 시스템 구축 사례를 발표했습니다.

도전과제: 미디어 커머스 특성상 라이브 방송 중 장애는 고객 경험과 매출에 직결됩니다. 그러나 기존에는 알림 채널이 메일, 문자, 카카오톡 등으로 분산되어 있어 이슈 인지가 늦어지고, 야간이나 이동 중 대응을 위해 항상 노트북을 들고 다녀야 하는 불편이 있었습니다.

솔루션: “태룡봇”이라는 Slack 전용 IT 장애 봇을 개발했습니다. 분산된 알림을 Slack으로 통합하고 위험도별 채널을 분리했으며, Datadog 알림 시 자동 점검이 시작되어 에러 발생 지점을 탐색하고 스레드 리포트로 공유합니다. 슬래시 커맨드로 DB CPU 긴급 스케일업, 라이브 상품 체크, 그래프 조회 등을 즉시 실행할 수 있습니다.

성과: 최근 6개월간 실시간 자동 점검 1,000회 이상, DB CPU 긴급 증설 4회로 중대 장애를 신속히 차단했습니다. 장애 지수(Impact Index)가 전반적으로 하락해 Slack 도입이 장애 인지와 대응 시간 단축에 실질적으로 기여했음을 확인했습니다.

Slack으로 링커들의 효율적 협업 문화 만들기 – 잡코리아

잡코리아 클라우드 인프라팀의 여종동 Slack 챔피언은 협업 문화 혁신 사례를 공유했습니다.

도전과제: 기존 Teams와 노후화된 시스템들의 연계 한계로 “메신저 이상의 역할”이 필요했습니다. Workflow 자동화, 상호작용형 커뮤니케이션, Canvas 기반 투명한 소통이 필요했습니다.

솔루션: Slack 온보딩 TFT를 구성해 Slack 챔피언즈 육성, 템플릿 표준화, 명확한 사용 원칙을 수립했습니다. Canvas를 활용해 템플릿을 표준자산으로 배포했고, Slack Lists로 비개발자도 “요청 수집 → 담당 배정 → 진행·완료 업데이트”를 쉽게 관리할 수 있게 했습니다. 내부 결재 시스템을 단순화하고, 사무용품·출입카드 수령 프로세스를 Lists로 체계화했습니다.

성과: 우선 메신저로 소통하던 문화에 네 가지 변화가 있었습니다. 스레드 중심 병렬 토론, 이모지로 피드백 문화 형성, DM 의존 감소로 업무 가시성 향상, 투명한 정보 공유가 가능해졌습니다.

업무효율화에도 뚜렷한 성과가 있었습니다. Slack 도입 이후 업무 신청 처리시간이 평균 44시간 53분에서 에서 14시간 15분으로 단축되었습니다. 또한 Slack이 포털 기능을 대체하며 사내 업무 허브가 되었습니다.

“Salesforce와 Slack이 영업 생산성을 한 단계 업그레이드합니다.” DKBMC

DKBMC의 김연홍 교육컨설팅 이사는 기업들이 직면하는 CRM 도입의 현실적 문제와 그 해결 방안을 소개했습니다.

도전과제: 많은 기업들이 CRM을 도입하지만 실제 효과를 거두지 못하고 있습니다. 한 고객 기업은 기존 CRM 시스템이 느리고 모바일 사용성이 떨어져 도입 2년 후에도 실제 사용률이 거의 없다는 심각한 문제에 직면했습니다.

솔루션: DKBMC는 Salesforce의 데이터 관리 능력과 Slack의 모바일 중심 협업 환경을 결합하는 방식을 제안했습니다. Salesforce Sales Cloud와 Slack Enterprise Plus를 도입하여 영업팀이 Slack의 리스트 뷰를 통해 고객 정보, 활동 내역, 영업 진행 상황을 한눈에 확인하고 즉시 업데이트할 수 있도록 구축했습니다.

성과: 초기 1일 20~30건 수준이던 활동 기록이 현재는 매일 100건 이상으로 3배 이상 증가했습니다. 이는 모바일 중심으로 설계된 Slack의 접근성이 CRM 도입 성공에 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여주는 결과입니다.

“Google이 검색을 위한 ‘단 하나의 인터페이스’를 만들고, ChatGPT가 생성형 AI를 위한 ‘단 하나의 인터페이스’가 되었다면, 기업 조직을 위한 ‘단 하나의 인터페이스’는 무엇일까요? 그것은 바로 Slack입니다. CRM, ERP, 그룹웨어 모두를 Slack에 통합하면, 모든 팀원들은 Slack을 켜는 것만으로 필요한 모든 업무를 처리할 수 있게 됩니다. 이것이 바로 미래의 영업 생산성 혁신입니다.” – 김연홍 이사, DKBMC

일의 방식을 혁신하는 Slack의 AI 기능들, 실제로는 어떻게 쓸까?

Slack의 장지은 Customer Success Manager는 Slack 직원이 실제로 매일 일하면서 활용하는 AI 기능들을 소개했습니다. 먼저 Slack AI와 Slack Bot의 강력함을 보여줬습니다.

Slack AI는 채널과 DM을 통해 오고 간 메시지를 실시간으로 정리하고 중요한 작업을 분류해줍니다. 자동 번역 기능으로 글로벌 팀 간 언어 장벽을 제거하고, 방대한 대화 내용을 요약해서 빠르게 파악할 수 있습니다.

한편 Slack Bot은 자연어로 대화하듯이 캘린더 관리, 회의 일정 최적화, 스크립트 작성까지 모든 업무를 지원합니다. 허들(Huddle) 기능과 결합되면 회의 내용이 자동으로 정리되고, 해야 할 일도 자동으로 생성됩니다. Slack AI가 정보 정리와 자동화를 담당하는 만큼 직원들은 더욱 중요한 일에 집중할 수 있게 됩니다.

더 나아가 Agentforce와 Channel Expert 같은 전문화된 AI 에이전트들이 특정 분야의 업무를 자동으로 처리합니다. 직원 복지 질문, 반복되는 Q&A, 고객사 정보 분석까지 에이전트가 먼저 찾아서 제안합니다.

장지은 CSM은 이러한 모든 기능이 ‘Agentic OS, Slack’이라는 하나의 통합된 체계 속에서 작동하며, 이것이 Slack을 사용하는 조직의 생산성이 47% 향상되는 이유라고 밝혔습니다. 또한 Slack이 단순한 협업 도구를 넘어, 사람과 AI가 함께 일하는 새로운 업무 환경의 중심으로 자리 잡고 있다고 강조했습니다.

이것으로 전체 행사의 마지막 세션이 막을 내렸습니다.

이제 참가자들은 Slackbot을 닮은 DJ MOSHEE의 힙한 음악이 울려 퍼지는 가운데, 맛있는 음식을 즐기며 서로 네트워킹하는 시간으로 자연스럽게 이어졌습니다.

행사장내에서는 다양한 직무의 리더들과 실무자들이 오늘 배운 ‘AI 시대의 일하는 방식’에 대해 활발히 의견을 나누고 있었습니다.

Slack Tour Seoul 2025는 단순한 제품 발표를 넘어, AI와 사람이 협력하는 미래 업무 환경에서 조직이 나아갈 방향을 함께 고민하는 자리였습니다. Slack과 Salesforce가 제시한 ‘Agentic Enterprise’ 비전부터 한국 기업들의 생생한 실행 사례까지, 이날 행사는 모든 참가자에게 조직의 미래를 설계하는 영감을 선사했습니다.

Slack은 Agentic OS가 되어 조직의 모든 업무 흐름을 관리하고 AI에이전트와 사람이 협력하며 일하는 중심 환경이 되었습니다. 커뮤니케이션 툴을 너머 사람, 앱, 데이터, 그리고 에이전트를 모두 연결하여 업무를 수행하는 통합 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 더불어, 새로운 실시간 검색 API, 모델 컨텍스트 프로토콜 서버 기능 및 개발자용으로 업데이트된 플랫폼을 사용해 OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor 등의 파트너는 Slack에서 기본적으로 실행되는 지능형 에이전트를 구축하여 엔터프라이즈 AI 도구를 한 곳에 통합하고 있습니다.

Slack이 미래의 업무 환경을 어떻게 바꾸고 있는지 보여드린 생생한 Slack Tour Seoul 2025의 세션들은 11월3일 ‘다시보기’ 이벤트 페이지를 통해 오픈할 예정입니다.