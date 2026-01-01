Slack 이벤트
AI와 사람이 협업하는 미래, Slack Tour Seoul 2025
Slack은 Agentic OS가 되어 조직의 모든 업무 흐름을 관리하고 AI에이전트와 사람이 협력하며 일하는 중심 환경이 되었습니다. 커뮤니케이션 툴을 너머 사람, 앱, 데이터, 그리고 에이전트를 모두 연결하여 업무를 수행하는 통합 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
미래의 업무가 이루어지는 곳, Slack Tour Seoul 2024
누구나 자기가 속한 조직에서 행복하게 일할 수 있어야 합니다. Slack Tour Korea 2024는 고객이 Slack을 통해 만들어 가는 행복한 일터의 현재와 미래를 엿볼 수 있는 시간이었습니다.
Slack의 열렬한 팬이신가요? Slack 커뮤니티 챕터 리더가 되어 보세요
Slack에서는 해당 지역의 Slack 커뮤니티 챕터를 이끌 수 있는 적극적인 최종 사용자, 관리자, 개발자들을 초대합니다.
더 새로워진 Slack의 로드맵, Slack Tour Seoul ‘22
Slack Tour Korea ‘22 는 Slack의 로드맵을 한눈에 살펴볼 수 있는 자리였습니다. Slack은 앞으로도 하이브리드 업무 환경에서 일하는 수많은 국내 고객의 원활한 협업을 지원할 것입니다.