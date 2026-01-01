워크플로 자동화
Slack 캔버스로 더욱 앞서가는 Digital HQ
Slack 및 Salesforce 360의 가치를 강화하여 팀 생산성을 향상하는 기능을 소개합니다.
평정심을 유지하고 자동화하기: 팀에서 바로 사용할 수 있는 3가지 Slack 워크플로
Slack에서 업무를 자동화하는 도구인 워크플로 빌더를 사용해 동료가 지원을 받고 요청을 제출할 수 있도록 더 나은 업무 방식을 제공하세요.
Slack을 통해 영업의 수준을 한 차원 높이세요
Slack Sales Elevate를 통해 리더가 더 나은 의사 결정을 내리고 더 많은 성공을 이끌어내는 방법을 알아보세요
Slack과 Salesforce의 새로운 통합으로 영업 팀의 역량을 강화하세요
Slack Sales Elevate로 고객 레코드, 계정, 기회, 주요 지표를 중앙 집중화하여 영업 프로세스의 모든 단계 혁신
워크플로 빌더의 새로운 커넥터 65개를 통해 더욱 유용한 자동화를 만드세요
파트너 앱에 연계해 코딩이 아닌 클릭으로 업무를 자동화하는 새로운 방법을 소개합니다.
자동화를 사용하여 프로세스를 간소화하고 생산성을 높인 Salesforce 마케팅 팀
워크플로를 통해 마케터는 새 캠페인을 더 빠르게 제작하고 출시할 수 있습니다
완전히 새로워진 워크플로 빌더로 누구나 업무를 자동화하도록 지원하세요
기술적 전문 지식 수준과 상관없이 더 강력한 워크플로를 활용할 수 있는 새로운 자동화 기능
지능형 생산성 플랫폼, Slack의 힘을 강화하는 새로운 개선 사항들
올해 Dreamforce에서 Slack의 어떤 기능이 발표될지 미리 살펴보세요.
2023년 State of work
새로운 글로벌 설문 조사에서는 오늘날 사무직 직원이 직면하는 생산성에 대한 여러 어려움 및 리더가 이들을 지원할 수 있는 새롭고 더 나은 방법을 조명합니다