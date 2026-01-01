워크플로 자동화

생산성

Slack 캔버스로 더욱 앞서가는 Digital HQ

Slack 및 Salesforce 360의 가치를 강화하여 팀 생산성을 향상하는 기능을 소개합니다.

생산성

평정심을 유지하고 자동화하기: 팀에서 바로 사용할 수 있는 3가지 Slack 워크플로

Slack에서 업무를 자동화하는 도구인 워크플로 빌더를 사용해 동료가 지원을 받고 요청을 제출할 수 있도록 더 나은 업무 방식을 제공하세요.

새 소식

Slack을 통해 영업의 수준을 한 차원 높이세요

Slack Sales Elevate를 통해 리더가 더 나은 의사 결정을 내리고 더 많은 성공을 이끌어내는 방법을 알아보세요

새 소식

Slack과 Salesforce의 새로운 통합으로 영업 팀의 역량을 강화하세요

Slack Sales Elevate로 고객 레코드, 계정, 기회, 주요 지표를 중앙 집중화하여 영업 프로세스의 모든 단계 혁신

새 소식

워크플로 빌더의 새로운 커넥터 65개를 통해 더욱 유용한 자동화를 만드세요

파트너 앱에 연계해 코딩이 아닌 클릭으로 업무를 자동화하는 새로운 방법을 소개합니다.

협업

자동화를 사용하여 프로세스를 간소화하고 생산성을 높인 Salesforce 마케팅 팀

워크플로를 통해 마케터는 새 캠페인을 더 빠르게 제작하고 출시할 수 있습니다

새 소식

완전히 새로워진 워크플로 빌더로 누구나 업무를 자동화하도록 지원하세요

기술적 전문 지식 수준과 상관없이 더 강력한 워크플로를 활용할 수 있는 새로운 자동화 기능

생산성

지능형 생산성 플랫폼, Slack의 힘을 강화하는 새로운 개선 사항들

올해 Dreamforce에서 Slack의 어떤 기능이 발표될지 미리 살펴보세요.

새 소식

2023년 State of work

새로운 글로벌 설문 조사에서는 오늘날 사무직 직원이 직면하는 생산성에 대한 여러 어려움 및 리더가 이들을 지원할 수 있는 새롭고 더 나은 방법을 조명합니다

