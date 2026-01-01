새 소식 Slack을 통해 영업의 수준을 한 차원 높이세요 Slack Sales Elevate를 통해 리더가 더 나은 의사 결정을 내리고 더 많은 성공을 이끌어내는 방법을 알아보세요

새 소식 2023년 State of work 새로운 글로벌 설문 조사에서는 오늘날 사무직 직원이 직면하는 생산성에 대한 여러 어려움 및 리더가 이들을 지원할 수 있는 새롭고 더 나은 방법을 조명합니다