완전히 새로워진 워크플로 빌더로 누구나 업무를 자동화하도록 지원하세요

기업은 효율성 향상을 추구하는 과정에서 자동화 역설에 빠지는 경우가 종종 있습니다. 자동화를 추구하는 사람이 많을수록 IT 팀은 더 많은 부담을 안게 되며 이미 지난 한 해 동안 프로젝트가 41% 급증하여 어려움을 겪고 있습니다. 수작업에 시달리는 동안에도 요청 건들은 밀린 업무로 쌓이고 해결의 실마리는 보이지 않으며, 이 주기는 계속 반복되죠.

이것이 바로몇 년 전 누구나 Slack에서 자동화할 수 있게 해주는 노코드 자동화 도구인 워크플로 빌더를 출시한 이유입니다. 이후로 거의 백만 명에 달하는 사용자가 코드 없이 워크플로를 구축했고 그중 80%는 기술적 지식이 없었습니다. T-Mobile의 지원 팀은 오래 걸리던 현황 보고를 간소화했고, Noom의 HR 팀은 온보딩을 가속화했으며, Canva의 재무 팀은 비동기식 짧은 회의로 주당 거의 64시간을 절감했습니다. 이는 모두의 생산성을 향상하면서 IT 팀의 부담을 줄여주는 윈윈 전략입니다.

오늘날 우리는 사용자의 전문 지식 수준과 관계없이 누구나 간단하면서도 강력한 자동화를 수행할 수 있는 완전히 새로운 워크플로 빌더를 소개합니다. 이번 업그레이드를 통해 몇 번의 클릭만으로 도구와 쉽게 연결되고 팀의 업무에 워크플로를 원활하게 도입하며, Slack에서 호스팅되는 앱으로 보다 심도 있는 맞춤 설정을 활용할 수 있는 완전히 새로운 자동화 가능성의 영역이 열립니다.

워크플로 빌더를 통해 사용자는 Slack 내에서 작업을 자동화하는 새롭고 창의적인 접근 방식을 탐색하는 동시에 보다 전략적인 업무에 집중할 수 있는 소중한 시간을 확보할 수 있습니다. AllianceBernstein AVP, 협업 도구 제품 관리자 Rebecca Hoffman

대화와 도구의 동기화 유지

평균적으로 근로자는 매주 최대 52가지의 다양한 업무 도구를 사용해 업무를 완수한다고 응답했습니다. 각 도구는 부가 가치를 제공할 수 있지만 도구를 오가는 일은 번거롭고 많은 노고가 들 수 있습니다. 팀이 한 도구에서 프로세스를 만들고 다른 도구에서 협업하면 업무 맥락을 쉽게 잃게 되고 조정이 어려워지며 진행 속도도 더뎌집니다.

워크플로 빌더는 이 지점에서 사람과 도구 전반의 모든 것을 함께 묶어주는 접착제 역할을 합니다. 이제 워크플로 빌더의 확장된 자동화 도구상자를 통해 정확한 요구사항에 맞게 워크플로를 더 유연한 방식으로 설정할 수 있습니다.

코드 없이 워크플로 빌더에서 도구 연결



기본으로 제공되는 새로운 Slack 단계와 Salesforce, Google, Atlassian처럼 생산성 향상에 필수적인 커넥터를 사용하면 클릭 몇 번으로 여러 시스템 전반에서 자동화되는 강력한 워크플로를 쉽게 구축할 수 있습니다.



실제로 어떻게 작동되는지 살펴볼까요? 새 프로젝트를 시작한다고 가정해 봅시다. 설정할 도구, 관련자, 확립하고자 하는 작업 케이던스 등 염두에 둔 체크리스트가 있습니다. 워크플로 빌더를 사용하면 이러한 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다.

팀이 협업할 새로운 프로젝트 채널 생성

해당 채널에 올바른 인력 초대

작업과 마일스톤을 추적할 수 있도록 Asana에서 새 프로젝트 시작

킥오프 회의를 위해 Zoom 통화 예약



결과는 어떨까요? 도구들을 오갈 필요가 전혀 없습니다. 모든 것이 자동으로 이루어져 시간을 절약하고 수동으로 조정할 필요가 없습니다. 워크플로가 게시되면 다른 사람들도 이를 사용할 수 있도록 하여 비정형 프로세스를 표준화하고 조직 전체에 효율성 향상을 확산할 수 있습니다.

이미 워크플로 빌더의 고급 사용자인 저희는 이 새로운 기능을 통해 코딩에 익숙하지 않은 더 많은 사용자를 위해 보다 고급화된 사용 사례를 제공할 수 있게 되었습니다. Dell 특별 선임 엔지니어 Karl Owen

업무 흐름에 쉽게 자동화 도입

현실은 효율성을 약속하는 새로운 프로세스가 늘 성공하는 건 아닙니다. 배우고 액세스하고 사용하는 데 드는 시간과 노력으로 팀은 기존 방식에 갇혀 있을 수 있습니다.

Slack을 이용하면 그런 마찰을 쉽게 최소화할 수 있습니다. 팀이 이미 작업 중인 곳에 자동화를 도입하면 학습 곡선을 줄이고 새로운 프로세스를 더 빠르게 시작할 수 있습니다. 이는 워크플로에 링크를 추가하고 Slack 내 관련된 위치에서 공유하는 것만큼이나 간단합니다.

캔버스 에 삽입 하여 사람들이 한 곳에서 빠르게 읽고 조치를 취할 수 있도록 지원

에 삽입 채널의 책갈피에 추가 하여 사람들이 관련된 정보 속에서 워크플로를 발견하고 사용할 수 있는 더 많은 기회 창출

Slack 메시지로 전송 하여 각 단계를 설명할 필요 없이 사용자를 프로세스로 쉽게 리디렉션

캔버스 또는 Slack 메시지에서 워크플로 공유



또 더 보기 탭의 자동화 보기 아래에 앱과 워크플로를 위해 중앙 집중화된 새로운 공간이 도입됩니다. 앞으로 몇 주 후면 한 곳에서 사용 가능한 모든 워크플로를 찾아 실행하고 템플릿을 사용하여 구축 프로세스를 바로 시작할 수 있게 될 것입니다. 다른 사용자가 만든 유용한 워크플로를 접하면 워크플로 빌더에서 쉽게 복제하고 나머지를 필요에 맞게 설정할 수 있습니다.

Slack에서 호스팅되는 엔터프라이즈급 사용자 지정 앱 구축

엔드 투 엔드 프로세스를 혁신하려는 고객은 개방형 API와 유연한 개발자 도구로 구축된 사용자 지정 앱을 선택합니다. Nutanix를 예로 들자면, 이 회사는 기존의 IT 티켓팅 데스크에서 Slack의 자동화 시스템으로 전환하여 기술자 수는 27% 줄이면서 티켓 해결 속도는 34% 향상했습니다. Spotify도 Slack에서 실시간 알림을 사용해 캠페인 최적화를 자동화함으로써 효율성을 40%나 높일 수 있었습니다.

Slack의 차세대 개발자 플랫폼을 이용하면 이러한 종류의 혁신을 이루는 사용자 지정 앱을 더 빠르고 쉽게 구축할 수 있습니다. Slack은 추가 비용 없이 Slack에서 사용자 앱을 호스팅하므로 인프라 관리보다 코드 작성에 집중할 수 있습니다. 또 앱은 Slack의 보안 및 규정 준수 표준을 충족하는 엔터프라이즈급 환경에서 실행됩니다.

차세대 사용자 지정 앱도 모듈식이므로 더 유연하고 다용도로 활용 가능합니다. 맞춤형 기능을 워크플로 빌더로 확장하여 더 많은 사용자가 워크플로에서 해당 기능을 발견하고 사용할 수 있습니다. 단일 사용자 지정 기능으로 무제한 자동화를 지원하여 영향력을 확장하고 채택 규모에 따라 개발 비용을 낮출 수 있습니다.



코딩된 함수의 코드 블록이 워크플로 빌더에서 사용자 맞춤 단계로 전환

플랫폼이 차별화되는 요인은 제공되는 옵션과 자원이 많다는 점입니다. 개발 경험은 유동적이고 광범위하여 Slack에서 직접 지원 구조를 통합하는 새로운 방법을 모색하는 데 도움이 되었습니다. Workiva SaaS 운영 엔지니어 Tyler Beckett

Slack에서 새로운 자동화 세계로 전환

새로운 워크플로 빌더가 이미 출시되었습니다! Slack Pro 또는 Business+ 사용자라면 지금 이용할 수 있습니다. Slack Enterprise Grid 사용자라면 향후 몇 주 후 이용할 수 있습니다. 유료 플랜을 이용 중인 개발자라면 지금 바로 차세대 플랫폼으로 구축을 시작할 수 있습니다.

Slack 플랜의 일부로 새로운 워크플로 빌더와 차세대 플랫폼을 이용해 구축하고 원하는 만큼의 워크플로와 사용자 지정 앱을 만들 수 있습니다. 하지만 맞춤형 기능이나 둘 이상의 커넥터 단계가 포함된 워크플로에는 사용량 기반 요금제가 적용되며, 사용 중인 Slack 플랜에 포함된 워크플로 실행의 월별 할당량을 초과할 때부터 부과됩니다.

Slack은 이런 전환을 가능한 한 쉽게 만들고 싶습니다. 10월 31일까지 프로모션 기간을 제공하므로 맞춤형 기능과 커넥터 등 고급 기능을 무료로 체험해 볼 수 있습니다. 기존 워크플로 빌더의 모든 기존 워크플로는 계속 무료로 제공되며 대부분은 새로운 버전으로 자동 마이그레이션됩니다.

문의 사항이 있을 경우 계정 팀에 문의하거나 feedback@slack.com으로 연락해 주세요. Slack이 도와드리겠습니다!

자동화 여정 시작하기

시작하려면 워크플로 빌더 리소스 허브를 탐색하여 자세한 내용을 알아보고 Slack에서 자동화할 항목에 대한 영감을 얻을 수 있습니다.

개발자는 API 설명서로 이동해 기술 전문가가 라이브 코딩 데모에서 사용자 지정 앱을 구축하는 방법을 알려주는 웨비나 시리즈에 등록할 수 있습니다.

여러분이 구축하게 될 앱들이 정말 기대되네요!

위의 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 법적 구속력이 없습니다. 궁극적으로 제품, 기능 또는 성능의 개발, 출시 및 시기는 Slack의 단독 재량에 따라 결정되며 변경될 수 있으므로 구매 결정을 내릴 때 이 정보에 의존하지 마시기 바랍니다.