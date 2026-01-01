全新工作流程建立工具為所有人實現工作自動化

在追求效率的過程中，公司經常陷入自動化悖論。尋求自動化的人越多，IT 團隊就越不堪重負，像是去年專案數量激增 41%，團隊成員就已快要吃不消。若仍然手動處理工作，請求數量持續累積，而且沒有任何緩解跡象，於是惡性循環不斷週而復始。

因此，我們幾年前推出了工作流程建立工具，藉由這種無程式碼的自動化工具，所有人都能在 Slack 中將工作自動化。從那時開始，至今已有近 100 萬人不必編寫任何程式碼就建立起工作流程，其中 80% 的使用者甚至沒有任何技術背景。T-Mobile 的支援團隊簡化了繁瑣的狀態報告、Noom 的人力資源團隊加速了就職程序、Canva 的財務團隊透過非同步的簡便會議形式，每週省下將近 64 個小時。既減輕 IT 的負擔，也提高所有人的生產力，堪稱雙贏局面。

現在，我們推出全新的工作流程建立工具，讓所有人都能更輕鬆地使用自動化功能，而且效能依舊強大，不受個人技術專業能力所限制。這次升級為自動化開創嶄新的可能，只需按幾下就能輕鬆連結各種工具，將工作流程順暢導入團隊的例行作業，而透過託管於 Slack 的應用程式，還能更進一步依工作需求自訂。

透過工作流程建立工具，我們的使用者能夠探索具有創意的新方法，將 Slack 中的工作自動化，騰出寶貴的時間處理更著重於策略層面的工作。 AllianceBernstein 助理副總裁與協作工具產品經理 Rebecca Hoffman

讓對話和工具保持同步

平均而言，員工每週使用多達 52 種不同的工作工具來完成工作。儘管每種工具都能創造價值，但來回切換可能不只令人煩躁，而且成本高昂。當團隊建立流程及實際協作所使用的工具不同，工作的來龍去脈就會模糊，各方資源難以保持一致，進而拖慢工作進度。

此時，工作流程建立工具就能派上用場，像黏著劑一樣，將相關的人員和各種工具緊密整合。現在，工作流程建立工具提供更多自動化工具組，你可以更靈活地根據實際需求來自訂工作流程。

不需任何程式碼即可在工作流程建立工具中連結各種工具



透過新的內建 Slack 步驟，以及 Salesforce、Google 和 Atlassian 等主流生產力平台的連結工具，只需按幾下即可輕鬆建立強大的工作流程，橫跨多個系統實現自動化。



那麼實際上該如何運用？假設你要啟動新專案，並已擁有大致的推行藍圖，包括要設定的工具、要參與的人員，以及要建立的工作節奏。工作流程建立工具可幫你自動完成這項工作：

建立新專案頻道 供你的團隊進行協作

邀請合適的人員 加入頻道

在 Asana 中啟動新專案 以追蹤工作和重要進展

在 Zoom 中安排通話 以召開啟動會議



成果如何呢？不再需要切換工具，一切自動進行，不僅節省時間，也不再需要手動協調各方資源。工作流程發布後，其他人也能持續沿用，使非結構化的流程標準化，有效提升組織的整體運作效率。

我們已經離不開工作流程建立工具，這些新功能將會衍生出更多進階使用方式，更多不具程式碼專業的使用者將能從中受益。 Dell 資深顧問工程師 Karl Owen

輕鬆將自動化導入工作流程

現實中，即使有望提高效率，新流程不見得一定就能創造優勢。從學習、熟悉到使用新流程都需要投入時間和心力，可能會讓團隊望之卻步，寧願採取舊方法。

Slack 可以輕鬆減少這種阻礙。將自動化導入團隊已經習慣的工作流程中，可加速學習歷程，縮減採用新流程所需的時間。使用方法很簡單，只需將連結新增至工作流程，並分享到 Slack 的相關位置即可：

嵌入 畫板 中，讓人員可以在閱讀後快速採取行動，全部動作都能在同一處完成

新增至頻道的書籤中 ，讓人員更容易在相關的作業脈絡中發掘及使用工作流程

透過 Slack 訊息傳送 ，輕鬆將人員重新導向特定流程，而無需解釋每個步驟

在畫板或 Slack 訊息中分享工作流程



我們還在「自動化」檢視畫面下的「更多」標籤中增設新的位置，集中顯示各種應用程式和工作流程。幾週後，你就可以在同一處尋找及啟動所有可用的工作流程，並使用範本快速展開建立流程。如果你發現其他人建立了實用的工作流程，可以到工作流程建立工具輕鬆複製，並自訂其餘部分。

建立託管於 Slack 的企業級自訂應用程式

客戶想推動端對端的流程轉型時，往往會選擇我們使用開放 API 和極具彈性的開發人員工具所建立的自訂應用程式。以 Nutanix 為例，這家公司捨棄傳統的 IT 支援單服務台，改為使用 Slack 的自動化系統，使支援單的解決速度提高 34%，同時減少 27% 的技術人力需求。Spotify 也使用 Slack 的即時警示功能，成功將行銷活動最佳化的工作自動化，順利將效率提高 40%。

我們的新一代開發人員平台現在可以更快、更輕鬆地建立自訂應用程式，使這個轉換過程順暢無礙。Slack 將能託管你的應用程式，且不額外收費，讓你專心編寫程式碼，不必管理基礎架構。你的應用程式將會在符合 Slack 安全與合規標準的企業級環境中執行。

新一代自訂應用程式也已模組化，不僅使用上更有彈性，功能也更多元。你可以將自訂功能延伸到工作流程建立工具，讓更多人發掘並應用於自己的工作流程。單一自訂功能可支援無限多種自動化應用，隨著實際運用的規模擴大，你的影響力也會增加，而開發成本也將隨之降低。



以程式碼寫成的功能變成工作流程建立工具中的自訂步驟

這平台的與眾不同之處，在於其提供大量選項和支援。開發體驗流暢，而且包羅萬象，有助於我們探索各種新方法，以便將支援架構直接整合到 Slack。 Workiva SaaS 營運工程師 Tyler Beckett

透過 Slack 踏入嶄新的自動化世界

全新工作流程建立工具已經上線！如果你使用的是 Slack Pro 或 Business+，現在就能開始體驗。如果你是使用 Slack Enterprise Grid，幾週後也能正式使用。使用所有付費方案的開發人員皆可立即透過新一代平台著手建置。

你可以透過 Slack 方案，使用全新的工作流程建立工具和新一代平台進行開發，並依需求盡情建立工作流程和自訂應用程式。不過，如果自訂應用程式使用了自訂功能，抑或使用兩個或多個連結工具步驟，會在超過 Slack 方案的每月工作流程執行次數配額後按使用量計費。

我們希望轉型過程越輕鬆越好。推廣期間至 10 月 31 日截止，你可以有充裕的時間免費測試更多進階功能，例如自訂功能和連結工具。舊版工作流程建立工具的現有工作流程將全部維持免費，且大多數流程都會自動移轉至新版本。

如有任何疑問，請洽詢你的帳號團隊，或透過 feedback@slack.com 與我們聯絡。我們隨時為你提供協助！

立即展開自動化旅程

首先，使用者可以探索工作流程建立工具的資源中心，從中深入瞭解詳細資訊，並尋找在 Slack 推動自動化應用的靈感。

開發人員可以參閱我們的 API 文件，並報名參加我們即將舉行的網路研討會系列，技術專家會在現場的程式碼編寫示範中，展示如何建立自訂應用程式。

很期待看到你的成品！

本文資訊僅供參考，不具法律約束力。任何產品、特色或功能最終的開發、發行和時程安排均由 Slack 全權決定，可能有所變動，因此請勿依據本文資訊做出購買決策。