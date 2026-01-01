透過 Slack Sales Elevate 改變銷售團隊的工作方式並獲致成功

在全球經濟不穩定的年代，銷售團隊除了必須推動營收成長，還要滿足客戶不斷提升的期望，明顯感受到壓力。然而，根據 Salesforce 銷售現況報告，大多數銷售代表每週只有 28% 的時間在實際銷售。由於行政工作繁雜沈重，他們不得不減少與客戶互動的時間，導致成交所需的時間延長，使交易面臨風險。

現在，我們為銷售團隊推出全新的業務執行方式，銷售代表可以透過 Slack 和 Sales Cloud 進行銷售，獲致成功。這項解決方案不僅以 Slack 的新一代平台打造而成，更由 Salesforce 提供資料支援，將即時的 CRM 資料導入團隊處理所有業務的平台 (也就是 Slack)，讓銷售代表可以全力銷售。

認識 Slack Sales Elevate

Slack 產品部門資深副總裁 Rob Seaman 表示：「將 Sales Cloud 導入 Slack 並在 Slack 中提供新的銷售生產力工具和自動化功能，不僅可以幫助賣家節省時間，也能協助他們與合適的人員交流，取得正確資訊，從而做出更好的決策。採取以 Slack 為基礎的銷售模式，Sales Cloud 客戶能比過去更容易專注於重要的工作，也就是與客戶合作，使交易順利結案。」

將所需的人員和資訊匯聚到同一處，輕鬆推動交易進展

無論是在分頁之間切換、從桌上型電腦切換到行動裝置，還是在應用程式之間移動資訊，銷售代表總是必須不斷切換各種作業環境。事實上，我們的研究結果顯示，銷售團隊每次成交平均需使用 10 種工具。

不如換個方式，想像將成交所需的所有資訊和人員集中到同一位置，包括各項指標、待辦事項、客戶的最新資料和重要的團隊成員，都能在同一處輕鬆取得及聯繫。這就是這套全新解決方案的運作方式。

Slack Sales Elevate 從 Salesforce 擷取豐富且即時的客戶資料和業務深入分析，全部匯入 Slack 直覺的介面中，其設計可讓你輕鬆專注於真正重要的事務，也就是你的客戶，有效推動營收成長。

有了 Slack Sales Elevate，銷售團隊和主管可以制訂並遵循最佳實務，確實掌握所有事務，有效提升工作效率。銷售代表可以收到提醒，確保努力的方向正確無誤，也能監控指標，衡量目標的進展概況，並在自動同步到 Salesforce 的機會清單檢視畫面中更新資料，享有真正準確的管道資訊。以上優點皆可在 Slack 行動版體驗中付諸實現，因此你可以隨時隨地取用資訊、管理機會，將交易進度往前推進。

隨時透過即時通知掌握交易資訊

我們都知道，想要確實追蹤所有工作概況和待辦事項簡直難如登天。Slack Sales Elevate 透過自動化快訊提供深入分析和最新資訊，可幫助銷售代表、業務經理和整個銷售團隊輕鬆確定事務的優先順序，有效推動交易進展。

銷售代表每週都會收到自動化提醒，輕鬆掌握管道的最新資訊。主管可以立即瞭解 CRM 資料內容，適時調整預測。所有人都能建立自訂通知，將機會的變動狀況自動傳遞到相關的 Slack 頻道，使客戶團隊的所有成員可以同步掌握概況。銷售團隊可以使用我們預先製作的範本，不必使用任何程式碼，就能在短短幾分鐘內完成這些功能的所有設定，立即實際運用。

輕鬆更新 Salesforce 機會

清晰準確的預測對於銷售成功至關重要。然而，由於銷售代表經常來去匆匆，同時忙於成交多筆交易，因此想要抽空更新交易詳細資料和預測，可說知易行難。

Slack Sales Elevate 的全新「機會」檢視畫面可讓你快速輕鬆地更新管道資訊。只要幾分鐘，銷售代表就可以從類似試算表的單一檢視畫面查看及更新每個機會，再由系統自動將變更同步傳回 Salesforce。更新後的 CRM 資料可確保管道資訊更清晰、預測更準確，讓銷售主管能根據資料做出更好的決策，與團隊一起創造更可觀的營收成長。

對了！我們是不是還沒提到這對生產力的好處？在使用 Slack Sales Elevate 短短的幾個月內，Slack 的銷售團隊就發現，更新機會所耗費的時間減少了 76%！

追蹤績效並發掘機會

若要實現遠大目標，能夠清楚看見工作進度絕對有所幫助。對銷售主管來說，這對確實推動業務可說至關重要。主管可以透過 Slack Sales Elevate 查看即時 Salesforce 指標，快速瞭解直屬員工所負責的機會，包括交易狀態、每季新增的銷售管道和成交案件的 ACV。如有必要，他們可以進入帳戶頻道，引導團隊朝正確的方向邁進。銷售代表也可以自訂工作空間，追蹤個人目標的進度概況。

帶動銷售業績一飛衝天

Slack Sales Elevate 已為頂尖銷售團隊的合作方式帶來改變。「我非常期待 Salesforce 與 Slack 整合後的未來發展，」Roku 業務營運總監 Lauren Farber 指出，「Slack Sales Elevate 將 CRM 導入銷售人員已經熟悉而且喜愛的 Slack 中。所有銷售工作因此可以移到這個簡單易用的平台上，管理管道及實際運用業務深入分析結果變得更為容易，而且更有效率！接下來還會產生什麼優勢？我拭目以待。」

歡迎參加我們的網路研討會「認識全新 Slack 銷售解決方案：徹底改變銷售生產力的現況」，以獲得 Slack Sales Elevate 的第一手資訊。現在就著手報名，準備締造更輝煌的業務佳績。