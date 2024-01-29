Trasforma il modo in cui i team di vendita lavorano e hanno successo con Slack Sales Elevate

In un periodo di incertezza economica globale, ai team di vendita è richiesto di potenziare la crescita del fatturato e soddisfare le crescenti aspettative dei clienti. Tuttavia, secondo il report State of Sales di Salesforce, molti rappresentanti trascorrono effettivamente solo il 28% della settimana vendendo. Bloccati da attività amministrative, dedicano meno tempo ai clienti e rallentano il processo di vendita, mettendo a rischio le trattative.

Oggi lanciamo un modo completamente nuovo per i team di vendita di vendere e chiudere le trattative con Slack e Sales Cloud. È sviluppato sulla piattaforma di nuova generazione di Slack, è basato sui dati di Salesforce e porta i dati CRM in tempo reale dove i team lavorano, ovvero in Slack, in modo che i rappresentanti possano concentrarsi sulle vendite.

Ecco Slack Sales Elevate.

“L’integrazione di Sales Cloud in Slack e la disponibilità di nuove automazioni e strumenti di produttività delle vendite in Slack aiutano i venditori a risparmiare tempo e ad accedere alle persone e alle informazioni giuste per prendere decisioni migliori”, ha affermato Rob Seaman, Vicepresidente senior di prodotto in Slack. “Un approccio alle vendite basato su Slack consentirà ai clienti di Sales Cloud di potersi concentrare su quello che conta di più: lavorare con i clienti e chiudere le trattative.”

Un approccio alle vendite basato su Slack consentirà ai clienti di Sales Cloud di potersi concentrare su quello che conta di più: lavorare con i clienti e chiudere le trattative. Rob Seaman Vicepresidente senior di prodotto, Slack

Conduci le trattative con tutti gli elementi e tutte le persone di cui hai bisogno in un unico posto

I rappresentanti di vendita devono costantemente cambiare contesto, che si tratti di spostarsi tra le schede, passare dal desktop a dispositivi mobili o trasferire le informazioni tra le varie app. Infatti, la nostra ricerca mostra che i team di vendita usano in media 10 strumenti per chiudere ogni trattativa.

Supponiamo invece di avere a disposizione tutto quello che serve per chiudere una trattativa in un unico posto: metriche, azioni da intraprendere, aggiornamenti del cliente e membri chiave del team. La nuova soluzione funziona esattamente in questo modo.

Slack Sales Elevate fornisce informazioni aziendali e dati dei clienti completi in tempo reale da Salesforce, tutto nell’interfaccia intuitiva di Slack. È progettato per favorire la concentrazione su quello che conta realmente, ovvero i clienti, per potenziare la crescita del fatturato.

Con Slack Sales Elevate, i team e i responsabili delle vendite impostano e seguono procedure consigliate che sbloccano visibilità ed efficienza. I rappresentanti possono ricevere dei promemoria per rispettare i piani, monitorare le metriche per misurare i progressi verso gli obiettivi e aggiornare una visualizzazione degli elenchi di opportunità che si sincronizza automaticamente con Salesforce per ottenere una reale accuratezza delle pipeline. Tutto questo è completamente accessibile dall’esperienza per dispositivi mobili di Slack, quindi è possibile accedere alle informazioni, gestire le opportunità e far avanzare le trattative ovunque ci si trovi.

Tieni sotto controllo le trattative con notifiche in tempo reale

Tutti sappiamo quanto sembri impossibile tenere traccia di tutte le attività e cose da fare. Slack Sales Elevate aiuta i rappresentanti, i responsabili e l’intero team di vendita a dare facilmente la giusta priorità alle azioni che fanno avanzare le trattative, grazie ad avvisi automatizzati di informazioni e aggiornamenti.

I rappresentanti ricevono promemoria settimanali automatizzati per aggiornare le pipeline. I manager hanno visibilità immediata sui dati CRM in modo da gestire correttamente le previsioni. E chiunque può creare notifiche personalizzate che inviano automaticamente le modifiche alle opportunità nei canali rilevanti di Slack, allineando tutti i membri del team di account. I team di vendita possono configurare tutte queste funzioni in pochi minuti con i nostri modelli preimpostati e senza codice e partire con il giusto slancio.

Aggiorna le opportunità di Salesforce senza problemi

Previsioni chiare e accurate sono fondamentali per il successo delle vendite. Ma poiché i rappresentanti sono costantemente in movimento e impegnati a chiudere più trattative contemporaneamente, ricavare il tempo per aggiornare i dettagli delle trattative e le previsioni è sempre molto complicato.

La nuova visualizzazione Opportunità in Slack Sales Elevate facilita e velocizza l’aggiornamento della pipeline. In pochi minuti, i rappresentanti possono visualizzare e aggiornare qualsiasi opportunità da un’unica visualizzazione, simile a un foglio di lavoro, che sincronizza automaticamente le modifiche in Salesforce. Questi dati CRM aggiornati garantiscono una pipeline più affidabile e previsioni più accurate, in modo che i responsabili delle vendite possano prendere decisioni migliori basate sui dati e favorire una maggiore crescita del fatturato con i propri team.

E non dobbiamo dimenticare che tutto questo ha un impatto positivo sulla produttività. In pochi mesi di utilizzo di Slack Sales Elevate, il team di vendita di Slack ha registrato un aumento del 76% del tempo risparmiato per aggiornare le opportunità.

Tieni traccia delle prestazioni e scopri nuove opportunità

Per raggiungere obiettivi ambiziosi, è utile vedere i progressi che si stanno facendo. Per i responsabili delle vendite, è un fattore cruciale. Con Slack Sales Elevate, i manager ottengono visibilità immediata sulle opportunità dei dipendenti diretti con metriche di Salesforce in tempo reale, inclusi gli stati delle trattative, la pipeline generata trimestralmente e il valore contrattuale annuale chiuso. Possono andare ai canali di account quando è necessario per indirizzare il team nella giusta direzione. Anche i rappresentanti possono personalizzare le aree di lavoro per tenere traccia dei progressi rispetto agli obiettivi.

Fai decollare le vendite

Slack Sales Elevate sta già trasformando il modo in cui i migliori team di vendita lavorano insieme. “Sono elettrizzata per il futuro di Salesforce in Slack”, dichiara Lauren Farber, direttrice delle operazioni aziendali di Roku. “Slack Sales Elevate porta il CRM in un sistema che le vendite già conoscono e apprezzano: Slack. Integra il lavoro con una piattaforma user-friendly, rendendo la gestione delle pipeline e le informazioni aziendali molto più accessibili ed efficienti. Non vedo l’ora di vedere cosa succederà dopo.”

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