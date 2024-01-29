Boostez les résultats de vos équipes commerciales avec la nouvelle intégration de Slack et Salesforce

D’après le récent rapport « State of Sales » de Salesforce, la plupart des représentants commerciaux consacrent uniquement 28 % de leur temps à la vente. Pris par les tâches administratives, ils sont moins présents pour leurs clients et ralentissent les négociations, ce qui affecte les contrats.

La solution ? Slack Sales Elevate. Cet outil indispensable aide les représentants commerciaux, les responsables et les dirigeants à hisser la productivité commerciale vers de nouveaux sommets, afin qu’ils puissent consacrer davantage de temps à leurs clients. Les équipes peuvent utiliser Sales Elevate pour accéder aux dossiers clients, aux comptes, aux opportunités et aux indicateurs clés sans quitter Slack.

Les collaborateurs passent le plus clair de leur temps dans Slack. Ainsi, rassembler les données au sein de la plateforme permet de réduire les changements d’environnement. En affichant les informations sur les contrats en temps réel directement dans le flux de travail, Sales Elevate améliore la visibilité de l’équipe à chaque étape du cycle de vente. Alertes de vente automatisées, mises à jour faciles du système de GRC… Profitez de ces avantages de n’importe où, sur n’importe quel appareil.

Plus de 80 % des responsables commerciaux affirment que Slack Sales Elevate permet de se tenir facilement au courant des dernières informations concernant les contrats. Découvrez en quoi le déploiement de Sales Elevate est le meilleur moyen d’éviter les silos de données et de communication, de favoriser la visibilité et la vente collaborative, et de suivre la progression pour atteindre les objectifs commerciaux.

« Nos équipes travaillent intégralement dans Slack. Elles disposent désormais d’un espace centralisé leur donnant accès à tous les éléments dont elles ont besoin pour travailler de manière plus productive. » Lissa Smith Responsable senior de la mise sur le marché de l’architecture commerciale, Salesforce

Maximisez votre productivité commerciale avec Slack Sales Elevate

Slack est votre plateforme de productivité intelligente pour l’ensemble de vos outils et applications. Salesforce Customer 360 offre des systèmes d’archivage qui alimentent vos processus commerciaux les plus importants. Vous êtes chargé de compte, responsable ou directeur des ventes ? Vous pouvez profiter de la puissance combinée de Sales Cloud de Slack et Salesforce pour renforcer l’impact de votre équipe commerciale tout en accélérant les cycles de vente.

Grâce à Slack Sales Elevate, les équipes commerciales sont en mesure de vendre ensemble en toute simplicité. Et cerise sur le gâteau : cette fonctionnalité permet de signer des contrats bien plus rapidement en puisant dans une vaste base de données client et de renseignements commerciaux provenant de Sales Cloud et de Salesforce Customer 360, directement depuis Slack. Vous apportez ainsi un contexte commercial et de la substance aux conversations d’équipe et aux collaborations avec les prospects.

Les équipes accèdent aux comptes Salesforce et aux données des opportunités depuis un seul et même endroit. Les données mises à jour dans Slack le sont automatiquement dans Sales Cloud, en temps réel. Grâce aux alertes en temps réel automatisées et aux rappels personnalisés, les représentants commerciaux, les responsables et les dirigeants peuvent facilement se tenir informés de l’avancée des négociations, des accomplissements de l’équipe et des changements dans le pipeline. Les directeurs commerciaux bénéficient ainsi d’une meilleure visibilité sur les performances de leurs équipes et sont en mesure d’identifier de manière proactive les opportunités de coaching et de développement, afin d’assurer la bonne gestion des contrats.

En outre, Sales Elevate offre aussi aux représentants la possibilité de faire avancer les ventes de n’importe où et depuis n’importe quel appareil, grâce à l’accès à la GRC depuis Slack. Lors de vos déplacements, il vous suffit de mettre rapidement à jour une opportunité Salesforce ou d’enregistrer une réunion client, des appels ou des notes. Obtenez des conseils de votre équipe dans les canaux Slack et échangez avec les intervenants, les clients et les partenaires instantanément depuis vos appareils mobiles.

Une enquête interne menée au sein des équipes commerciales de Slack et Salesforce a montré que les représentants commerciaux mettaient leurs négociations à jour deux fois plus vite avec Slack Sales Elevate. Les collaborateurs sont automatiquement invités à mettre à jour les données commerciales et peuvent le faire en toute simplicité, en un clin d’œil. Résultat : les commerciaux le font bien plus souvent. En effet, la même enquête interne a révélé une augmentation de 29 % des utilisateurs qui mettent à jour les opportunités de façon quotidienne. Par conséquent, les données sont de meilleure qualité, pour des prévisions plus précises et une vision des activités en temps réel.

Gagnez des clients plus rapidement grâce aux flux de travail automatisés au sein de Slack

L’accélération du cycle de vente avec Slack commence avec le générateur de flux de travail. Cet outil visuel et sans code permet à n’importe quel utilisateur de Slack d’automatiser des tâches quotidiennes en créant des flux de travail personnalisés pour n’importe quel canal. Les dirigeants de Salesforce s’appuient sur les automatisations pour rappeler aux représentants commerciaux de partager :

Des rapports sur les succès

Des rapports sur le pipeline

Des points hebdomadaires

Des audits mensuels

Des fiches de présence hebdomadaires

Des relevés des dépenses mensuelles

Le générateur de flux de travail s’intègre parfaitement aux autres outils dans Slack, et évite à l’équipe de devoir changer d’environnement de travail. Slack propose des intégrations avec plus de 2 600 logiciels et applications personnalisées, et permet à chacun d’effectuer toutes ses tâches de manière centralisée.

Avec Slack Sales Elevate, les collaborateurs peuvent créer rapidement des flux de travail avec des notifications Salesforce, comme les demandes d’assistance ou d’approbation. Par exemple, lorsqu’une nouvelle opportunité dans Sales Cloud génère une mise à jour dans Slack, un flux de travail peut envoyer une notification dans un canal afin d’alerter tous les commerciaux concernés.

Sales Elevate : cas d’utilisation

Simplifiez la gestion des données de la GRC et améliorez la fiabilité des prévisions : actualisez simplement les opportunités de Sales Cloud dans Slack grâce à des mises à jour instantanées et bidirectionnelles de la GRC. Améliorez ainsi la précision du pipeline afin de générer vos prévisions en toute confiance.

Soyez opérationnel n’importe où, sur mobile : restez en contact avec votre équipe, vos clients et la GRC où que vous soyez, depuis votre appareil mobile. Gérez les transactions de Salesforce en toute simplicité dans Slack et échangez avec votre équipe en temps réel ou de façon asynchrone pour partager des commentaires rapides, poser des questions ou communiquer des mises à jour.

Tirez pleinement profit de la vente collaborative : éliminez les silos de données et de communication et vendez ensemble plus rapidement en réunissant l’ensemble des intervenants, des conversations, des informations de la GRC et des outils dans un seul espace de travail.

Configurez Slack Sales Elevate

Pour commencer à utiliser Sales Elevate, vous devez vous connecter à Sales Cloud au moyen de votre compte Salesforce.

Une fois connecté à Salesforce, vous pouvez :

Consulter et mettre à jour les opportunités Salesforce dans Slack

Créer des notifications personnalisées pour simplifier les tâches administratives et vous permettre de rester concentré pour atteindre vos objectifs

Mettre en place des indicateurs clés pour mieux suivre vos performances individuelles et celles de votre équipe

Suivez ces instructions pour obtenir des conseils étape par étape.

[quote quote="Parmi les utilisateurs de Slack Sales Elevate, 3 sur 4 (76 %) affirment que cet outil les a aidés à gagner en productivité." source="Source :" title="Enquête auprès des utilisateurs commerciaux internes de Slack Sales Elevate, réalisée entre le 15 août et le 1septembre 2023." company="" cta_text="" cta_url="" image="" alt="" /]

Contactez notre équipe commerciale pour maximiser vos ventes avec Slack Sales Elevate.