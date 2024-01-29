Transforme a maneira de trabalhar das equipes de vendas e feche mais negócios com o Slack Sales Elevate

Em tempos de incerteza econômica global, as equipes de vendas sentem a necessidade de promover o crescimento da receita e atender às expectativas crescentes dos clientes. Ainda de acordo com o relatório State of Sales da Salesforce, a maioria dos representantes passam apenas 28% da semana vendendo. Atolados em montanhas de tarefas administrativas, eles passam menos tempo com os clientes, levando mais tempo para fechar negócios, o que é um risco.

Estamos lançando uma maneira totalmente nova para as equipes de vendas venderem e ganharem com o Slack e o Sales Cloud. A nova ferramenta foi desenvolvida na plataforma inovadora do Slack e é alimentada por dados da Salesforce, reunindo dados de CRM em tempo real no Slack, para que os representantes possam se concentrar nas vendas.

Conheça o Slack Sales Elevate.

“A introdução do Sales Cloud no Slack e a oferta de novas ferramentas de produtividade e automação ajudam os vendedores a economizar tempo e acessar as pessoas e informações certas para que as melhores decisões sejam tomadas”, diz Rob Seaman, Vice-presidente sênior de produtos no Slack. “Uma abordagem de venda baseada no Slack ajudará como nunca os clientes Sales Cloud a se concentrarem no que realmente importa: trabalhar com os clientes e fechar negócios.”

Uma abordagem de venda baseada no Slack ajudará como nunca os clientes Sales Cloud a se concentrarem no que realmente importa: trabalhar com os clientes e fechar negócios. Rob Seaman Vice-presidente sênior de produtos, Slack

Tenha tudo o que precisa em um só lugar para conduzir seus negócios

Os representantes de vendas estão constantemente trocando de contexto, seja alternando entre guias, seja trocando do computador para dispositivos móveis ou ainda migrando informações entre apps. Na verdade, nossa pesquisa mostrou que as equipes de vendas usam uma média de 10 ferramentas para fechar cada negócio.

Imagine como seria ter tudo o que precisa para fechar seus negócios em um único local: cada métrica, tarefas a serem feitas, atualizações de clientes e pessoas mais importantes. Pois é exatamente isso que a nova solução oferece.

O Slack Sales Elevate fornece dados abrangentes e em tempo real de clientes e insights de negócios de toda a Salesforce. Tudo isso, dentro da interface intuitiva do Slack. Ele foi projetado para tornar fácil se concentrar naquilo que realmente importa para promover o crescimento da receita: seus clientes.

Com o Slack Sales Elevate, equipes de vendas e líderes definem e seguem práticas recomendadas que resultam em visibilidade e eficiência. Os representantes podem receber lembretes para se manter dentro do cronograma, monitorar métricas para medir o progresso em direção às metas e fazer atualizações em uma lista de oportunidades que sincroniza automaticamente com a Salesforce para uma verdadeira precisão em todo o processo. Tudo isso pode ser acessado facilmente na experiência móvel do Slack, para que você possa acessar informações, gerenciar oportunidades e avançar negócios onde quer que esteja.

Esteja à frente com notificações em tempo real

Todos nós sabemos o quanto pode parecer impossível manter o controle de todas as suas tarefas atuais e futuras. O Slack Sales Elevate ajuda representantes, gerentes de vendas e toda a equipe de vendas a facilmente priorizar ações que levem ao avanço dos negócios, graças a alertas automáticos de insights e atualizações.

Os representantes recebem lembretes semanais automáticos para atualizar o pipeline de vendas. Os líderes têm visibilidade imediata dos dados de CRM para se manterem no controle de suas previsões. E qualquer pessoa pode criar notificações personalizadas que informem automaticamente sobre mudanças de oportunidades nos canais relevantes do Slack. Dessa maneira, todos da equipe da conta se mantêm atualizados. As equipes de venda podem configurar todos esses recursos em apenas alguns minutos com nossos modelos pré-criados, sem código, para começar com tudo.

Atualize oportunidades Salesforce com facilidade

O sucesso de vendas está fundamentalmente relacionado a ter em mãos previsões claras e precisas. Mas como os representantes estão constantemente em movimento, empenhados em fechar vários negócios de uma só vez, atualizar os detalhes e as previsões dos negócios é mais fácil na prática do que na teoria.

A novo modo de visualização de Oportunidades no Slack Sales Elevate facilita e agiliza a atualização de seu pipeline de vendas. Os representantes podem ver e atualizar cada oportunidade em minutos, em uma visualização única, do tipo tabela que sincroniza as alterações automaticamente com a Salesforce. Os dados CRM atualizados garantem um pipeline mais limpo e previsões mais precisas para que os líderes de vendas possam tomar melhores decisões baseadas em dados e gerar maior crescimento de receita com suas equipes.

Já mencionamos como isso compensa a sua produtividade? Em apenas alguns meses de uso do Slack Sales Elevate, a equipe de vendas do Slack viu um aumento de 76% em economia de tempo nas oportunidades de atualização!

Monitore o desempenho e veja oportunidades

Para alcançar metas ambiciosas é preciso ver o progresso que está sendo feito. Isso é essencial para os líderes de vendas. Com o Slack Sales Elevate, os líderes têm visibilidade instantânea das oportunidades dos relatórios diretos com métricas em tempo real da Salesforce, incluindo status do negócio, pipeline gerado trimestralmente e valor anual de contratos (ACV) fechados com sucesso. Além disso, eles podem entrar nos canais da conta quando necessário para orientar a equipe na direção certa. Os representantes também podem personalizar seus workspaces para acompanhar o progresso em direção a seus próprios objetivos.

Faça suas vendas decolarem

O Slack Sales Elevate já está transformando a maneira como as principais equipes de vendas trabalham. “Estou muito feliz pelo futuro da Salesforce, hospedada no Slack”, observa Lauren Farber, diretora de operações comerciais da Roku. “O Slack Sales Elevate introduz CRM em um sistema que a equipe de vendas já conhece e ama: o Slack. Ela realiza todo o trabalho dentro de uma plataforma amigável, tornando o gerenciamento do pipeline e os insights de negócios acionáveis infinitamente mais acessíveis e eficientes! Mal posso esperar para ver o que virá a seguir.”

Veja o Slack Sales Elevate em primeira mão e nosso webinar “Conheça a nova solução do Slack para vendas: seu divisor de águas na produtividade da equipe de vendas.” Inscreva-se hoje e prepare-se para fechar mais negócios.