Volle Power für deine Vertriebsteams mit der neuen Integration von Slack und Salesforce

Laut dem jüngsten State of Sales-Bericht von Salesforce verbringen die meisten Mitarbeitenden in dem Bereich nur 28 % ihrer wöchentlichen Arbeitszeit tatsächlich mit Verkaufen. Aufgrund mühseliger administrativer Aufgaben bleibt ihnen weniger Zeit für Kund:innen, und sie brauchen länger für Geschäftsabschlüsse, was ein Risiko für den Vertrieb darstellt.

Slack Sales Elevate kann helfen. Es handelt sich dabei um ein grundlegend wichtiges Tool, mit dem Vertriebsmitarbeitendeund Führungskräfte die Produktivität im Vertrieb auf ein ganz neues Level heben können, sodass mehr Zeit für Kund:innen bleibt. Teams können mit Sales Elevate auf Kundendaten, Accounts, Geschäftschancen und wichtige Kennzahlen zugreifen, ohne Slack zu verlassen.

Werden die Daten in Slack zusammengeführt, also dort, wo Mitarbeitende ohnehin die meiste Zeit tätig sind, verringern sich die Kontextwechsel. Sales Elevate integriert Echtzeitinformationen zu Geschäften in den Arbeitsablauf und steigert dadurch die Sichtbarkeit für das Team über jedes Stadium des Geschäftszyklus hinweg. Und diese Vorteile ‒ von automatisierten Hinweisen auf Geschäfte bis hin zu einfachen CRM-Aktualisierungen ‒ sind von jedem Ort aus und auf jedem Gerät zugänglich.

Mehr als 80 % der Vertriebsführungskräfte finden, dass Slack Sales Elevate es ihnen erleichtert, bei Geschäften auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wir zeigen dir, wie die Bereitstellung von Sales Elevate isolierte Daten und Kommunikation optimal aufbricht, die Sichtbarkeit und Verkäufe im Team steigert und Fortschritte zum Erreichen der Vertriebsziele nachvollziehbar macht.

„Unsere Vertriebsteams nutzen Slack konstant. Jetzt haben sie einen zentralen Ort, an dem sie auf die wichtigsten Dinge zugreifen können, was sie noch produktiver macht.“ Lissa Smith Senior Manager für GTM Business Architecture, Salesforce

Schöpfe das Produktivitätspotenzial im Vertrieb mit Slack Sales Elevate voll aus

Slack ist deine intelligente Produktivitätsplattform für alle Tools und Anwendungen, die du nutzt, und Salesforce Customer 360 bietet Datensatzsysteme, die deine wichtigsten Geschäftsprozesse antreiben. Accountbetreuer:innen und Führungskräfte können darauf vertrauen, dass die gemeinsame Power von Slack und der Sales Cloud von Salesforce die Wirkung ihres Vertriebsteams vervielfacht und dabei gleichzeitig die Vertriebszyklen beschleunigt.

Slack Sales Elevate versetzt Teams in die Lage, ohne Störungen gemeinsam zu verkaufen. Obendrein werden dadurch Geschäftsabschlüsse beschleunigt, indem sie direkt von Slack aus auf umfangreiche Kundendaten und geschäftliche Einblicke aus Sales Cloud und Salesforce Customer 360 zugreifen und so den geschäftlichen Kontext und die Tiefe der Team-Unterhaltungen und der Zusammenarbeit bei Geschäftsabschlüssen verbessern.

Teams können an einem Ort auf Salesforce-Accounts und Daten zu aufgezeichneten Opportunitys zugreifen, und Aktualisierungen an diesen Daten in Slack werden automatisch in Echtzeit in Sales Cloud aufgenommen. Dank automatischer Meldungen in Echtzeit und personalisierter Erinnerungen können Vertriebsmitarbeitende und Führungskräfte über den Fortschritt von Geschäftsabschlüssen, Team-Erfolgen und Änderungen in der Pipeline ganz einfach auf dem Laufenden bleiben. Vertriebsleiter:innen gewinnen Einblicke in die Leistung ihrer Teams und können proaktiv Gelegenheiten für Coachings und Fortbildungen ermitteln, sodass der Weg zum Abschluss frei bleibt.

Sales Elevate versetzt Vertriebsmitarbeitende außerdem in die Lage, Geschäfte mithilfe des CRM-Zugriffs in Slack von jedem beliebigen Standort und Gerät aus voranzubringen. Du kannst kurz den Opportunity-Eintrag in Salesforce aktualisieren oder ein Kunden-Meeting, Anrufe oder Notizen von unterwegs protokollieren. Oder beratschlage mit deinem Team in Slack-Channels und vernetze dich ohne Zeitverzug über ein Mobilgerät mit allen Beteiligten, Kund:innen und Partner:innen.

Interne Recherchen in unseren Vertriebsteams bei Slack und Salesforce haben ergeben, dass Mitarbeitende in diesem Bereich ihre Geschäfte mit Slack Sales Elevate doppelt so schnell aktualisiert haben. Wenn Teammitglieder automatisch zu Updates von Vertriebsdaten aufgefordert werden ‒ und dies auch noch schnell und unkompliziert geht ‒, aktualisieren sie ihre Geschäfte häufiger. Tatsächlich hat dieselbe interne Umfrage eine 29%ige Steigerung bei Benutzer:innen gezeigt, die Opportunitys täglich auf den neuesten Stand bringen. Das Ergebnis sind bessere Datenqualität für präzisere Prognosen und ein Echtzeiteinblick in das Geschäft.

Schließe Geschäfte mit automatisierten Workflows in Slack schneller ab

Das Beschleunigen des Vertriebszyklus mit Slack beginnt im Workflow-Builder, einem visuellen, codefreien Tool, mit dem alle Slack-Benutzer:innen routinemäßige Funktionen durch Erstellen benutzerdefinierter Workflows für beliebige Channels automatisieren können. Bei Salesforce nutzen Führungskräfte Automatisierungen, um Vertriebsmitarbeitende daran zu erinnern, Folgendes zu teilen:

Berichte erfolgreicher Abschlüsse

Pipeline-Berichte

Wöchentliche Statusberichte

Monatliche Geschäfts-Audits

Wöchentliche Aktualisierung von Zeitkarten

Monatliche Einreichung von Spesenmeldungen

Workflow-Builder funktioniert reibungslos mit den anderen in Slack integrierten Tools und spart Vertriebsmitarbeitenden Zeit, die sie ansonsten für das Wechseln zwischen Plattformen aufwenden müssten. Da Slack über Integrationen von über 2.600 Softwaretools und benutzerdefinierten Apps verfügt, kann die komplette Arbeit auf einer einzigen Produktivitätsplattform erledigt werden.

Mit Slack Sales Elevate können Teammitglieder schnell Workflows mit durch Salesforce ausgelösten Benachrichtigungen erstellen, etwa Supportanfragen und Genehmigungen für Geschäftsabschlüsse. Wenn zum Beispiel eine neue Opportunity aus Sales Cloud in Slack aktualisiert wird, könnten Vertriebsmitarbeitende per Workflow über eine Benachrichtigung in einem Account-Channel daran erinnert werden, diese weiterzuverfolgen.

Anwendungsbereiche von Sales Elevate

Vereinfachen der CRM-Datenverwaltung und Steigern der Prognosegenauigkeit: Aktualisiere Sales-Cloud-Opportunitys in Slack mit sofortigen, bidirektionalen CRM-Updates zur Verbesserung der Pipeline-Genauigkeit, um zuverlässige Prognosen zu erstellen.

Abstimmung an jedem Ort auf Mobilgeräten: Bleibe mit deinem Team, mit Kund:innen und dem CRM ortsunabhängig über dein Mobilgerät vernetzt. Verwalte Salesforce-Geschäfte ganz einfach in Slack und vernetze dich in Echtzeit oder asynchron mit deinem Team, um kurzes Feedback zu teilen, Fragen zu stellen oder Updates zu geben.

Maximieren des Vertriebs als Team: Breche isolierte Daten und Kommunikation auf und verkaufe gemeinsam mehr, indem du alle Beteiligten, Unterhaltungen, CRM-Erkenntnisse und Tools in einem Arbeitsbereich zusammenbringst.

Einrichten von Slack Sales Elevate

Wenn du mit Sales Elevate beginnen möchtest, vernetze das Tool mit Sales Cloud, indem du dich bei deinem Salesforce-Account anmeldest.

Nach dem Verbinden mit Salesforce kannst du Folgendes tun:

Salesforce-Opportunitys in Slack anzeigen und aktualisieren

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen erstellen, um administrative Aufgaben zu vereinfachen und deine Ziele im Auge zu behalten

Wichtige Kennzahlen einrichten, um Einblicke in deine persönliche Leistung und die deines Teams zu erhalten

Befolge diesen Leitfaden mit Anleitungen für jeden Schritt.

3 von 4 Benutzer:innen von Slack Sales Elevate (76 %) sagen, dieses Tool habe ihnen geholfen, produktiver zu sein. Quelle: Umfrage unter internen Benutzer:innen von Slack Sales Elevate in Vertriebsrollen, durchgeführt zwischen 15. August und 1. September 2023.

Kontaktiere unser Vertriebsteam, um deine Vertriebsabläufe mit Slack Sales Elevate auf eine neue Stufe zu heben.