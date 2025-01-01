移动设备和笔记本电脑上的 Slack Sales Elevate
借助 Slack Sales Elevate 转变销售团队的工作方式并赢得胜利

借助 Slack 中功能强大的工具和 Sales Cloud 见解，我们全新的解决方案可使销售团队的工作效率更上一层楼

由 Slack 团队提供2024 年 1 月 29 日

在全球经济充满不确定性的时期，销售团队在推动收入增长和满足客户不断提高的期望方面倍感压力。然而，根据 Salesforce 销售状况报告，大多数销售代表在一周中实际用于销售的时间仅为 28%。由于被管理性任务缠身，他们花在客户身上的时间更少，完成交易所需的时间更长，种种因素都会将交易置于风险之中。

今天，我们推出了一种全新的方式，让销售团队通过 Slack 和 Sales Cloud 进行销售并取得成功。这种方式基于 Slack 的下一代平台构建而成，由 Salesforce 数据提供支持，在 Slack 中工作的团队，不论身在何处，都能够查看实时的 CRM 数据，让销售代表全身心投入销售之中。

下面我们来认识一下 Slack Sales Elevate。

Slack 产品高级副总裁 Rob Seaman 表示：“通过将 Sales Cloud 引入 Slack 中，并在 Slack 中提供全新的销售工作效率工具和自动化功能，有助于销售人员节省时间并获取正确的人员和信息，从而做出更好的决策。利用以 Slack 为基础构建的销售方法，Sales Cloud 客户能够轻松无比地专注于重要的工作：与客户合作并达成交易。”

Rob Seaman 头部特写照

利用以 Slack 为基础构建的销售方法，Sales Cloud 客户能够轻松无比地专注于重要的工作：与客户合作并达成交易。

Slack产品高级副总裁Rob Seaman

将所需的所有信息和人员汇聚一处，助力你达成交易

销售代表经常需要切换背景信息，例如在多个标签之间切换、从桌面电脑切换到移动设备，亦或是在应用之间移动信息。事实上，我们的研究表明，销售团队完成每笔交易平均会使用 10 种工具

我们不妨反过来试想一下，将完成交易所需的一切资源（每项指标、待办事项、客户更新和关键团队成员）都汇聚一处，会带来什么效果？这正是这个新解决方案的原理所在。

Slack Sales Elevate 可在 Slack 直观易用的界面中提供来自 Salesforce 的丰富、实时的客户数据和业务见解，旨在让销售人员更轻松地集中精力处理真正重要的事情 — 关注客户，从而推动收入增长。

借助 Slack Sales Elevate，销售团队和领导者可以制定并遵循最佳实践，以提高信息可见性和协作效率。销售代表可以收到保持跟进的提醒，监控各项指标以衡量实现目标的进度，以及在业务机会列表视图中进行更新并自动同步到 Salesforce，以实现真正的管道准确性。所有这些信息都可以在 Slack 移动体验中轻松获取，无论你身在何处，都可以访问信息，管理业务机会和推进交易。

实时通知，抢占交易先机

我们都知道，要跟踪所有任务和待办事项有多难。Slack Sales Elevate 通过将见解和更新的提醒实现自动化，可帮助销售代表、销售经理和整个销售团队轻松确定行动的优先级，让他们从容推动交易向前进展。

销售代表每周都会收到更新管道的自动提醒。领导者可以立即全面了解 CRM 数据，从而完全掌握预测情况。而且，任何人都可以建立自定义通知，将业务机会变动信息自动发送到相关的 Slack 频道，让客户团队中的每个人都保持信息同步。使用我们预先制作的无代码模板，销售团队在几分钟内便可设置好所有这些功能，非常便于他们立即投入工作。

轻松更新 Salesforce 业务机会

清晰、准确的预测是销售成功的关键。但是，由于销售代表经常四处奔波，并急于同时完成多笔交易，让他们挤出时间来更新交易详情和预测，可谓是说起来容易做起来难。

通过 Slack Sales Elevate 中的新“业务机会”视图，可以快速轻松地更新管道。只需几分钟，销售代表便可从一个类似电子表格的视图中查看和更新每个业务机会，并自动将变更信息同步回 Salesforce。这些更新的 CRM 数据可确保管道更整洁且预测更准确，进而销售领导者可以做出更好的数据驱动型决策，并与团队一起实现更大的收入增长。

对了，我们有没有提到过这是如何提升你的工作效率的？在使用 Slack Sales Elevate 的短短几个月内，Slack 的销售团队看到，在更新业务机会方面节省的时间增长了 76%

跟踪业绩，洞察业务机会

要实现宏大目标，看到自己日益取得的进展会大有助益。对于销售领导者而言，这一点也至关重要。借助 Slack Sales Elevate，领导者可以通过实时 Salesforce 指标（例如交易状态、按季度生成的管道和成交完成的 ACV），即时了解直接下属的业务机会。他们可以根据需要加入客户频道，引导团队朝着正确的方向前进。销售代表也可以自定义工作区，以跟踪实现自己目标的进展情况。

让销售业绩实现飞跃

Slack Sales Elevate 已经在转变顶级销售团队的合作方式。Roku 业务运营总监 Lauren Farber 指出：“我对未来在 Slack 中整合 Salesforce 的功能激动不已。Slack Sales Elevate 将 CRM 引入到的 Slack 是销售人员都已经熟知和喜爱的系统。它将销售人员的所有工作都整合到了一个便于用户操作的平台上，让管道管理更加高效且更易于获取可行的业务见解！我已经迫不及待地想看到下一步的发展了。”

在我们的网络会议“认识新的 Slack 销售解决方案：销售工作效率游戏规则改变者”中，你可以了解有关 Slack Sales Elevate 的第一手信息。请立即注册，为赢得更多胜利做好准备。

 

