Slack과 Salesforce의 새로운 통합으로 영업 팀의 역량을 강화하세요

Salesforce의 가장 최근 영업 현황 보고서에 따르면 대부분의 영업 담당자가 실제 영업에 할애하는 시간은 일주일의 28%에 지나지 않는다고 합니다. 담당자가 행정 업무에 치여 고객과 보내는 시간이 줄어들고 거래 성사에 더 오랜 시간이 걸리므로 영업이 제대로 이루어지지 않습니다.

이런 문제를 Slack Sales Elevate가 도와드릴 수 있습니다. Sales Elevate는 영업 담당자, 관리자, 리더들이 영업 생산성을 새로운 차원으로 끌어올려 고객에게 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 하는 필수 도구입니다. 팀은 Sales Elevate를 사용하여 Slack을 떠나지 않고도 고객 레코드, 계정, 기회, 주요 지표에 액세스할 수 있습니다.

직원들이 대부분의 시간을 보내는 Slack으로 데이터를 가져오면 업무 맥락 전환이 줄어듭니다. Sales Elevate는 실시간 거래 정보를 업무 흐름 가운데 바로 표시함으로써 거래 주기의 모든 단계에서 팀의 가시성이 높아집니다. 자동화된 거래 알림부터 간편한 CRM 업데이트까지 이런 혜택을 기기에 상관 없이 어디서나 액세스할 수 있습니다.

영업 관리자의 80% 이상이 Slack Sales Elevate를 사용하면 거래에 대한 최신 정보를 더 쉽게 파악할 수 있다고 말합니다. 데이터와 커뮤니케이션 단절을 없애고 가시성과 팀 영업을 향상하고 영업 목표를 달성하기 위한 진행 상황을 추적하는 가장 좋은 방법은 Sales Elevate를 배포하는 것임을 보여드리겠습니다.

“저희 영업 팀은 Slack에서 일하는 것이 일상이 되었습니다. 이제 가장 중요한 정보에 액세스할 수 있는 본거지가 생겨 생산성을 더욱 높일 수 있게 되었죠.” Salesforce GTM 비즈니스 아키텍처 선임 관리자 Lissa Smith

Slack Sales Elevate로 영업 생산성의 잠재력을 최대한 발휘

Slack은 모든 도구와 애플리케이션을 위한 지능형 생산성 플랫폼이며 Salesforce Customer 360은 가장 중요한 비즈니스 프로세스를 지원하는 기록 시스템을 제공합니다. 계정 경영진, 관리자 또는 영업 리더에 관계 없이 Slack과 Salesforce Sales Cloud의 결합된 힘을 활용하여 영업 주기를 단축하면서 영업 팀의 영향력을 확장할 수 있습니다.

Slack Sales Elevate는 영업 팀이 함께 원활하게 영업할 수 있도록 지원합니다. 또 Slack에서 바로 Sales Cloud와 Salesforce Customer 360의 풍부한 고객 데이터와 비즈니스 인사이트를 활용하여 팀 대화 및 거래 협업에 비즈니스 정보에 대한 맥락과 깊이를 제공하여 거래를 가속화할 수 있습니다.

팀은 한 곳에서 Salesforce 계정과 기회 기록 데이터를 액세스하고 Slack의 데이터에 업데이트된 사항은 실시간으로 Sales Cloud에 자동으로 내보내집니다. 영업 담당자, 관리자, 리더는 자동 실시간 알림과 개인 맞춤형 리마인더를 통해 거래 진행 상황, 팀 성과, 파이프라인 변경 사항을 쉽게 파악할 수 있습니다. 영업 리더는 팀 성과를 명확히 확인하고 코칭과 개발에 대한 기회를 미리 파악하여 거래를 원활하게 진행할 수 있습니다.

또 Sales Elevate는 영업 담당자가 Slack의 CRM에 액세스할 수 있는 모든 기기에서 어디서나 거래를 진행할 수 있도록 지원합니다. 이동 중에도 빠르게 Salesforce 기회 기록을 업데이트하거나 고객 회의, 통화, 메모를 기록합니다. 모바일 기기를 사용하여 바로 Slack 채널에서 팀의 조언을 받고 이해관계자, 고객, 파트너와 소통할 수 있습니다.

Slack과 Salesforce 영업 팀의 내부 연구에 따르면 영업 담당자는 Slack Sales Elevate를 사용하여 거래를 두 배 빠르게 업데이트했습니다 . 팀원에게 영업 데이터를 업데이트하라는 메시지가 자동으로 표시되는데, 이 작업이 빠르고 간편하게 이루어지므로 담당자는 더 자주 거래를 업데이트합니다. 실제로 동일한 내부 연구에 따르면 매일 기회를 업데이트하는 사용자가 29% 증가했다고 합니다. 그 결과 데이터 품질이 향상되어 보다 정확한 예측이 가능하고 비즈니스를 실시간으로 파악할 수 있습니다.

Slack의 자동화된 워크플로로 더 신속한 거래 성사

Slack에서 코드가 필요 없는 시각적 도구인 워크플로 빌더를 사용하면 영업 주기를 앞당길 수 있습니다. 이 도구로 Slack 사용자 누구나 어떤 채널에서든 맞춤형 워크플로를 만들어 일상적인 기능들을 자동화할 수 있습니다. Salesforce 리더들은 자동화를 사용하여 담당자가 다음 사항들을 공유하도록 알립니다.

거래 체결 보고서

파이프라인 보고서

주간 상태 보고서

월간 거래 감사

주간 근무 시간 기록 카드 업데이트

월간 비용 보고서 제출

워크플로 빌더는 Slack에 통합된 다른 도구와 원활하게 연동되기 때문에 영업 담당자가 여러 플랫폼을 번갈아 오가는 시간을 절약할 수 있습니다. Slack은 2,600개 이상의 소프트웨어 도구 및 사용자 지정 앱과 통합되어 있어, 하나의 생산성 플랫폼에서 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

Slack Sales Elevate를 사용하여 팀원은 지원 요청, 거래 승인 등 Salesforce에서 트리거되는 알림을 통해 쉽고 빠르게 워크플로를 구축할 수 있습니다. 예를 들어, Sales Cloud의 새로운 영업 기회가 Slack에서 업데이트될 경우 워크플로는 계정 채널에 알림을 전송해 영업 담당자에게 후속 조치를 취하도록 알릴 수 있습니다.

Sales Elevate 사용 사례

CRM 데이터 관리를 간소화하고 예측 정확성 향상: 즉각적인 양방향 CRM 업데이트로 Slack에서 Sales Cloud 기회를 손쉽게 업데이트하여 확신을 갖고 예측할 수 있도록 파이프라인을 개선하세요.

모바일로 어디서나 동일한 정보 확인: 모바일 기기를 통해 어디서나 팀, 고객, CRM에 연결 상태를 유지하세요. Slack에서 Salesforce 거래를 쉽게 관리하고 실시간 또는 비동기식으로 팀과 소통하여 간단한 피드백을 공유하거나 질문하거나 업데이트를 제공하세요.

팀 영업 극대화: 모든 이해관계자, 대화, CRM 인사이트, 도구를 하나의 업무 공간으로 가져와 데이터와 커뮤니케이션 단절을 없애고 함께 더 빠르게 영업하세요.

Slack Sales Elevate 설정하기

Sales Elevate를 시작하려면 Salesforce 계정에 로그인해 Sales Cloud와 연결해야 합니다.

Salesforce에 연결되면 다음 일들을 할 수 있습니다.

Slack에서 Salesforce의 기회 확인 및 업데이트

맞춤형 알림을 생성해 행정 업무를 단순화하고 목표를 향해 작업 진행

핵심 지표를 설정해 개인 및 팀 성과에 대한 인사이트 얻기

이 단계별 가이드의 지침을 따르세요.

Slack Sales Elevate 사용자 4명 중 3명(76%)은 이 도구를 통해 생산성을 향상할 수 있었다고 말했습니다. 2023년 8월 15일~9월 1일에 실시된 영업을 담당하는 Slack Sales Elevate 사용자를 대상으로 한 내부 설문 조사. 출처:

영업 팀에 문의하여 Slack Sales Elevate로 영업 수준을 새로운 차원으로 높여보세요.