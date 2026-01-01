엔터프라이즈
엔터프라이즈 검색: 새로운 차원으로 지식을 만나는 때
엔터프라이즈 검색을 통해 팀이 정보를 더 빠르게 찾고, 정보 단절을 없애며, AI 기반 도구를 업무 흐름에 활용하여 생산성을 높이는 방법을 알아보세요.
글로벌 데이터 저장 위치 확대: 스위스, 아랍 에미리트, 브라질에서 사용 가능
이제 Slack 고객은 데이터 저장 위치 및 규정 준수 요건을 충족하기 위해 더 많은 지역 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
IDC MarketScape에서 Slack을 리더로 선정했습니다
새로 발표된 전 세계 협업 및 커뮤니티 애플리케이션 공급업체 평가에서 Slack이 어떤 평가를 받았는지 알아보세요.
New Slack product innovations unveiled at Dreamforce
Building a digital headquarters that enables more flexible, inclusive and productive ways of working
필수적인 최상의 고객 지원 서비스를 위한 Slack의 3가지 새로운 기능
서비스 팀은 허들, 분할 보기, 아틀라스를 사용하여 고객을 더 빠르고 원활하게 지원할 수 있습니다.
새롭고 강력한 엔터프라이즈급 보안 계층 도입하기
Slack은 사이버 보안 위협보다 앞서 귀사를 지키기 위해 끊임없이 혁신하고 있습니다. Slack이 고객의 정보와 데이터를 안전하게 보호하도록 돕는 방법을 만나보세요.
기업의 투명성: 회사를 진화시키는 큰 변화
정직이 특히 회사의 장기적인 성공과 관련하여 최선의 정책임을 Zappos와 VSCO의 전문가들의 의견을 통해 확인됨
모든 정보를 찾기 위한 Slack 엔터프라이즈 검색을 소개합니다
Slack에서 귀사의 모든 지식과 데이터를 바로 검색할 수 있는 중앙 허브를 사용해 보세요.
Slack의 보안: Slack이 데이터를 보호하는 방법
Slack의 최우선 가치는 고객 신뢰 유지입니다. Slack이 조직의 안전과 생산성을 유지하는 방법을 알아보세요.