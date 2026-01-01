엔터프라이즈

엔터프라이즈 검색: 새로운 차원으로 지식을 만나는 때

엔터프라이즈 검색을 통해 팀이 정보를 더 빠르게 찾고, 정보 단절을 없애며, AI 기반 도구를 업무 흐름에 활용하여 생산성을 높이는 방법을 알아보세요.

새 소식

글로벌 데이터 저장 위치 확대: 스위스, 아랍 에미리트, 브라질에서 사용 가능

이제 Slack 고객은 데이터 저장 위치 및 규정 준수 요건을 충족하기 위해 더 많은 지역 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

새 소식

IDC MarketScape에서 Slack을 리더로 선정했습니다

새로 발표된 전 세계 협업 및 커뮤니티 애플리케이션 공급업체 평가에서 Slack이 어떤 평가를 받았는지 알아보세요.

새 소식

New Slack product innovations unveiled at Dreamforce

Building a digital headquarters that enables more flexible, inclusive and productive ways of working

생산성

필수적인 최상의 고객 지원 서비스를 위한 Slack의 3가지 새로운 기능

서비스 팀은 허들, 분할 보기, 아틀라스를 사용하여 고객을 더 빠르고 원활하게 지원할 수 있습니다.

변환

새롭고 강력한 엔터프라이즈급 보안 계층 도입하기

Slack은 사이버 보안 위협보다 앞서 귀사를 지키기 위해 끊임없이 혁신하고 있습니다. Slack이 고객의 정보와 데이터를 안전하게 보호하도록 돕는 방법을 만나보세요.

협업

기업의 투명성: 회사를 진화시키는 큰 변화

정직이 특히 회사의 장기적인 성공과 관련하여 최선의 정책임을 Zappos와 VSCO의 전문가들의 의견을 통해 확인됨

새 소식

모든 정보를 찾기 위한 Slack 엔터프라이즈 검색을 소개합니다

Slack에서 귀사의 모든 지식과 데이터를 바로 검색할 수 있는 중앙 허브를 사용해 보세요.

협업

Slack의 보안: Slack이 데이터를 보호하는 방법

Slack의 최우선 가치는 고객 신뢰 유지입니다. Slack이 조직의 안전과 생산성을 유지하는 방법을 알아보세요.

