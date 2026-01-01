워크플레이스 문화
파트너사가 14곳으로 확장된 Next Chapter
PayPal, Asana, Stash가 채용 파트너로 참여합니다.
기업의 투명성: 회사를 진화시키는 큰 변화
정직이 특히 회사의 장기적인 성공과 관련하여 최선의 정책임을 Zappos와 VSCO의 전문가들의 의견을 통해 확인됨
시간 외 근무와 생산성 저하 사이의 놀라운 연관성
Slack의 인력 지수는 직원의 생산성, 웰빙, 만족도를 극대화하기 위해 근무 시간을 구성하는 방법에 대한 새로운 결과를 보여줍니다.
수사관부터 순회 외판원까지, 업무를 진행하는 페르소나와의 만남
전 세계 15,000명의 사무직 직원을 대상으로 고유한 페르소나와 선호하는 커뮤니케이션 방식, 그리고 첨단 기술을 바라보는 관점을 파악하기 위한 설문 조사를 실시했습니다.
Salesforce 영업 리더가 Slack을 사용해 신뢰를 쌓고 생산성을 높인 3가지 방법
엔터프라이즈 기업이 AI와 자동화를 통해 보다 심도 있는 연결을 형성한 방법을 자세히 알아보세요.
미소를 넘어 직장에서의 이모티콘 사용은 어떻게 발전되어 왔을까
이모티콘의 현황을 이해하기 위해 전 세계 9,400명의 하이브리드 형태의 근로자를 대상으로 설문 조사를 실시했습니다.
전과자들이 기술 경력을 개발할 수 있도록 돕기 위해 협업하는 Slack과 Aspen Institute
새로운 이니셔티브인 Rework Reentry는 Next Chapter를 미국 전역의 더 많은 기업으로 확장하는 데 도움이 될 것입니다.
전과자의 사회 복귀 장벽을 조명하는 Home/Free 다큐멘터리
영향력 있는 새로운 다큐멘터리를 위해 Slack, Next Chapter, John Legend의 FREEAMERICA와 Equal Justice Initiative가 함께 힘을 모았습니다.