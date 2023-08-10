Salesforce 영업 리더가 Slack을 사용해 신뢰를 쌓고 생산성을 높인 3가지 방법

기술 스택에 어떤 도구가 포함되어 있든, 신뢰 확립에 도움이 안 된다면 팀이 잠재력을 완전히 발휘하지 못할 수도 있습니다. 왜 그럴까요? 신뢰가 생산성을 높이기 때문입니다.

미국 인적자원관리협회(Society for Human Resources Management)의 연구에 따르면 신뢰를 우선시하는 업무 환경에서는 직원 생산성이 50% 더 높고 일할 때의 에너지도 106% 높은 데다, 신뢰도가 높은 기업은 신뢰도가 낮은 회사보다 186% 더 높은 성과를 보이는 것으로 나타났습니다.

신뢰 구축이란 약속한 내용을 이행한다는 뜻입니다. 하지만 많은 영업 담당자는 반복적인 업무에 얽매여 가장 중요한 우선 사항을 속속들이 파악하지 못합니다. Salesforce 영업 리더가 Slack의 AI 및 자동화를 통해 인력들을 연결하고 참여시켜 팀이 책임감을 갖고 더 빠르게 작업할 수 있도록 지원한 업무 방식을 살펴보세요.

“가상으로 연결된 상태에서 고객과 악수를 할 수 없을 때는 첫 대화에서 약속한 내용을 지키는 것만으로도 아주 작은 신뢰의 순간을 쌓을 수 있습니다.” Salesforce 영업 부문 지역 부사장 Daniel Martin

워크플로를 통한 자동화

Salesforce의 영업 현황 보고서에 따르면 영업 담당자는 업무 시간의 72%를 영업 이외의 활동에 사용하고 있습니다. Slack의 자동화된 워크플로는 이 딜레마를 해결할 수 있는 하나의 방법입니다. Slack의 노코드 워크플로 빌더에서 생성된 워크플로는 Slack에 연결된 모든 앱의 반복적인 업무를 자동화할 수 있으며 해당 앱에서 데이터 및 이벤트를 가져와 작업을 트리거할 수 있습니다. 또, 사용자 친화적으로 설계되어 누구나 맞춤형 워크플로를 만들고, 이를 즉각적으로 배포할 수 있습니다.

예를 들어, 몇몇 리더는 월요일마다 일대일 채널에 우선 사항, 목표, 타깃을 상기시키는 격려의 말을 담아 주간 자동화를 만들고 이를 계정 경영진에게 전송합니다. 여기에는 문서와 세부 정보에 대한 링크와 더불어 “Are you ready?”(준비되셨나요?)라는 버튼도 포함되어 있습니다.

Daniel Martin(Salesforce 영업 부문 지역 부사장)은 “이 버튼을 누르면 경영진이 메시지를 읽었다는 것을 제가 알 수 있습니다. 버튼을 클릭하고 나면 ‘OK, let’s go hit our number’(좋습니다. 목표를 달성해 보죠.)라는 메시지가 표시됩니다.”라고 말했습니다.

워크플로의 힘을 활용할 수 있는 사람은 영업 관리자와 리더뿐만이 아닙니다. 영업 담당자는 워크플로 빌더를 사용해 효율성을 높일 수 있으며 Slack GPT를 통해 AI 기반의 대화 요약을 제공할 수도 있습니다(올해 하반기에 공개될 예정). 이 도구를 통해 새로운 영업 담당자는 입사 후 발생한 모든 일을 요약하여 프로젝트 또는 계정 채널을 빠르게 파악할 수 있습니다. 직원에게 가장 우선도 높은 채널을 요약해 줘 휴가 후에도 진행 상황을 빠르게 따라잡을 수 있죠.

영업 팀은 관리 업무에 할애하는 시간을 줄이고 판매에 집중할 때 더 효율적으로 일할 수 있습니다. 반복적인 업무에 소요되는 시간이 줄어든다는 것은 내부적으로 응답 시간이 단축되는 것을 뜻합니다. 또, 영업 담당자는 고객과 더 많은 시간을 보내며 의미 있는 상호 작용을 통해 관계를 구축할 수 있습니다. 궁극적으로 영업 팀은 동료, 파트너, 고객과의 신뢰를 강화할 수 있습니다.

“Slack에서 전송되는 알림을 통해 영업 팀의 시간을 800시간 이상 절감했습니다.” Salesforce 제품 관리 디렉터 Jenny Tran

Slack 검색 기능으로 쉽게 지식 얻기

평균적으로 포춘지 500대 기업의 직원은 업무를 끝마치기 위해 하루에 3,600번이나 애플리케이션과 창 사이를 오갑니다. 이 중 대부분의 시간은 관련 정보를 검색하는 데 사용됩니다. Salesforce는 Slack의 강력한 검색 기능을 이용해 업무 맥락 전환을 방지합니다. 이 기능은 공개 채널, 캔버스, 허들, 클립에 보관된 내용을 포함하여 기업 내 모든 지식에 대한 즉각적인 액세스와 가시성을 제공합니다. 관련 결과는 키워드, 발신자, 채널, 날짜별로 필터링할 수 있습니다. 영업 담당자는 몇 초만에 전문가, 중요 파일 및 거래에 대한 과거 정보를 검색하여 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다.

Slack을 사용하면 모든 것이 기록되며 쉽게 검색 가능하므로 투명성을 높이고 책임감을 고취할 수 있습니다. 영업 팀은 정보를 더 쉽게 파악할 수 있어 추가 인력을 동원하거나 다른 사람에게 업무를 넘기지 않고도 고객에게 더 짧은 시간에 품질 높은 서비스를 제공할 수 있습니다.

Slack 채널을 통해 영업 팀은 소중한 시간을 아낄 수 있습니다. 일례로, 한 AE는 자산 관리자와 연락하고 싶었지만 찾는 방법은 몰랐지만, 결국 Slack 검색을 사용해 정확한 연락처 정보를 확인할 수 있었습니다. 그런 다음 그 AE는 Slack 채널에서 리더와의 공유를 통해 피치 이메일을 작성하는 데 필요한 모든 정보를 확보했습니다. 이렇게 빠르고 간소화된 커뮤니케이션은 거래 성사로 이어졌습니다.

Martin은 “4년 전만 해도 정확한 정보를 찾을 수 없었을 것입니다. 이제 사람과 대화는 공적 지식의 범위에 포함됩니다.”라고 말했습니다.

리마인더를 통해 책임감 갖기

Slack의 리마인더 기능을 이용하면 영업 담당자는 고객 문의에 대한 답변이나 약속 이행을 놓치지 않을 수 있습니다. 리마인더는 내부 효율성을 높이는 데 유용합니다. 예를 들어 고객이 알고 싶어하는 새 제품 기능에 대해 솔루션 엔지니어에게 후속 조치를 하도록 상기시키기 위해 당일에 일회성 알림을 설정할 수 있습니다. 또는 반복 리마인더를 설정할 수도 있죠.

리마인더는 먼 미래에 일어날 이벤트에도 유용하게 사용할 수 있습니다. 고객과 대화를 나눈 지 수주가 지난 후, 고객이 언급했던 기념일을 까맣게 잊어버렸을 때쯤 다시 연락해 축하 인사를 건네면 여러분이 기억했다는 사실에 고객은 감동을 받게 됩니다. 이런 식으로 고객의 계정에 작은 신뢰 동전을 적립하는 것이죠. McKinsey에 따르면 소비자의 70% 이상이 기대하는 이러한 개인화된 상호 작용은 고객 충성도를 높일 때 매우 중요하며 향후 상호 작용에서 큰 보상으로 돌아오는 것으로 나타났습니다.

요청에 신속히 응답하고 후속 조치를 취하는 것은 고객의 요구 사항에 대해 주목하고 있으며 존중하고 있음을 고객에게 보여주는 단순하면서도 강력한 방법입니다. Martin은 “가상으로 연결된 상태에서 고객과 악수를 할 수 없을 때는 첫 대화에서 약속한 내용을 지키는 것만으로도 아주 작은 신뢰의 순간을 쌓을 수 있습니다.”라고 말했습니다.

Slack의 도구를 이용하면 영업 환경에서 신뢰도가 향상되어 책임감, 투명성, 업무 조정이 예외가 아닌 표준이 될 수 있습니다. Slack과 Sales Cloud를 모두 사용해 영업 생산성을 극대화할 수 있는 방법을 자세히 알아보세요.