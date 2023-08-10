Tres modos en que los responsables comerciales de Salesforce usan Slack para generar confianza y aumentar la productividad

Sin importar qué herramientas tecnológicas uses, si no te ayudan a generar confianza, quizá tus equipos no alcancen todo su potencial. ¿Por qué? La confianza potencia la productividad.

Según un estudio de la Society for Human Resources Management, las empresas que priorizan la confianza registran una productividad de los empleados un 50 % superior y un 106 % más de energía en el trabajo. Además, las empresas con niveles de confianza altos logran un rendimiento un 186 % mayor que el de las empresas con niveles bajos.

Para generar confianza, hay que pasar de las palabras a los hechos. Sin embargo, muchos comerciales están bloqueados por tareas repetitivas y no pueden dedicarse al trabajo más importante. Sigue leyendo para saber de qué modo los responsables comerciales de Salesforce usan la IA y las automatizaciones de Slack para ayudar a sus equipos a ser más responsables y trabajar más rápido conectando e interactuando con las personas con las que trabajan.

“Cuando conectas virtualmente, y no puedes darles la mano a los clientes, a veces solo se trata de cumplir lo que dijiste en una conversación para ir generando confianza”. Daniel Martin Vicepresidente regional de Ventas, Salesforce

Automatizar con flujos de trabajo

Según el informe State of Sales Report de Salesforce, los comerciales dedican un 72 % de su tiempo a actividades que no están relacionadas con las ventas. Los flujos de trabajo automatizados de Slack son una solución a este problema. Con los flujos de trabajo que se crean en el Generador de flujos de trabajo de Slack, que no necesita código, es posible automatizar tareas repetitivas en cualquier aplicación conectada a Slack, además de recuperar datos y eventos de las aplicaciones para activar acciones. Se diseñó para que fuera lo suficientemente intuitivo como para que todo el mundo pudiera crear un flujo de trabajo personalizado e implementarlo en segundos.

Por ejemplo, algunos responsables crearon automatizaciones semanales para sus ejecutivos de cuentas que publican un mensaje en canales individuales todos los lunes. Este mensaje contiene unas palabras de motivación para recordar las prioridades y los objetivos, además de enlaces a documentos e información, y un botón con el texto “¿Todo listo?”.

“Cuando usan ese botón, sé que han leído el mensaje”, explica Daniel Martin, uno de los vicepresidentes regionales de Ventas de Salesforce, “después de usar el botón, el mensaje que aparece a continuación es ‘Excelente, logremos el objetivo’”, agrega.

No solo los gerentes y los responsables de ventas pueden aprovechar el potencial de los flujos de trabajo. Los comerciales pueden usar el Generador de flujos de trabajo para impulsar la eficiencia y leer resúmenes de conversaciones elaborados con IA gracias a Slack GPT, que se prevé lanzar más adelante este año. Gracias a esta herramienta, los nuevos comerciales podrán ponerse al día acerca de un proyecto o canal de cuenta leyendo un resumen de todo lo que ocurrió desde que se unieron. También se generarán resúmenes de los canales más prioritarios de los empleados para que se pongan al día después de las vacaciones.

Tu equipo de ventas podrá trabajar mejor si dedica menos tiempo a tareas administrativas y más a vender. Dedicar menos tiempo a tareas repetitivas significa que los tiempos de respuesta internos serán más cortos. Además, los comerciales tendrán más tiempo para desarrollar las relaciones con los clientes manteniendo conversaciones valiosas. Por último, los equipos de ventas podrán generar más confianza con compañeros de trabajo, socios y clientes.

“Le quitamos unas 800 horas a la semana a nuestro equipo comercial gracias a las notificaciones de Slack”. Jenny Tran Directora de Administración de Productos, Salesforce

Acceder fácilmente a la información con la búsqueda de Slack

En promedio, los empleados de una empresa de la lista Fortune 500 cambian de aplicación y ventana 3600 veces al día para hacer su trabajo. Una gran parte de este tiempo se dedica a buscar información pertinente. Salesforce confía en la potente búsqueda de Slack para evitar el cambio de contexto. Esta función ofrece acceso a toda la información que tiene la empresa y visibilidad sobre los datos, como los archivos de canales públicos, los canvas, las juntas y los clips. Los resultados pertinentes se pueden filtrar por palabra clave, emisor, canal y fecha. En pocos segundos, los comerciales son capaces de encontrar información antigua sobre negociaciones, archivos importantes y expertos para cerrar negociaciones más rápido.

Usar Slack aporta transparencia y promueve la responsabilidad porque todo queda documentado y se puede recuperar fácilmente. Al disponer sin complicaciones de un contexto más detallado, los equipos de ventas pueden brindarles a los clientes un servicio de calidad en menos tiempo y sin implicar a otras personas ni delegar tareas.

Gracias a los canales de Slack, los equipos comerciales ahorran un tiempo muy valioso. Por ejemplo, cuando una comercial deseó conectar con una persona que administraba recursos, pero no la encontró, usó la búsqueda de Slack para conseguir los datos de contacto correctos. Luego, se puso al día con su responsable en un canal de Slack y consiguió todo el contexto que necesitaba para escribir un correo electrónico de presentación. Esta comunicación ágil y sencilla permitió cerrar una negociación.

“Hace cuatro años, nunca hubiéramos encontrado la información adecuada”, afirma Daniel. “Ahora, toda la empresa puede consultar la información acerca de las personas y las conversaciones”, agrega.

Mantener la responsabilidad con recordatorios

Con la función de recordatorios de Slack, los comerciales nunca se olvidan de resolver las consultas de los clientes ni de sus compromisos. Los recordatorios son ideales para que el funcionamiento interno sea eficiente. Por ejemplo, puedes configurar una nota única para el mismo día que te recuerde que debes hablar con un ingeniero de soluciones acerca de una nueva función de producto que unos clientes quieren conocer mejor. Otra opción es configurar recordatorios periódicos.

Los recordatorios también son útiles para eventos muy distantes. Semanas después de hablar con los clientes, cuando hayan olvidado hace tiempo lo que te mencionaron sobre su aniversario, les impresionará que te acuerdes y les felicites. Así irás generando confianza. Estas interacciones personalizadas, las cuales esperan más del 70 % de los clientes según McKinsey, son importantes para determinar la fidelidad de los clientes. También sirven en futuras interacciones.

Responder rápidamente a solicitudes y hacer un seguimiento son modos sencillos pero eficaces de demostrarles a los clientes que consideras que sus necesidades son valiosas y que las respetas. “Cuando conectas virtualmente, y no puedes darles la mano a los clientes, a veces solo se trata de cumplir lo que dijiste en una conversación para ir generando confianza”, afirma Daniel.

Gracias a las herramientas de Slack, es posible generar confianza en el mundo de las ventas y conseguir que la responsabilidad, la transparencia y la sintonía sean habituales en lugar de excepcionales. Obtén más información acerca de cómo puedes conseguir la máxima productividad en las ventas con Slack y Sales Cloud.