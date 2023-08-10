Trois façons dont les responsables commerciaux de Salesforce utilisent Slack pour établir des relations de confiance et renforcer la productivité

Si les outils de votre pile technologique – quels qu’ils soient – ne vous permettent pas d’établir des relations de confiance, vos équipes risquent de ne pas atteindre leur pleine efficacité. Pourquoi ? Parce que la confiance stimule la productivité.

L’étude Society for Human Resources Management révèle que les entreprises qui misent sur la confiance observent une augmentation de 50 % de la productivité de leurs collaborateurs et de 106 % de l’investissement au travail. Par ailleurs, les entreprises les plus fiables surpassent de 186 % leurs concurrents affichant un niveau de confiance moindre.

Établir une relation de confiance, c’est tenir ses engagements. Cependant, de nombreux commerciaux sont embourbés dans des tâches répétitives qui les empêchent de se consacrer pleinement à leurs priorités. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment les responsables commerciaux de Salesforce exploitent l’IA et les automatisations de Slack pour permettre à leurs équipes d’être plus responsables et de travailler plus vite en échangeant avec leurs interlocuteurs.

« Lorsque vous interagissez de façon virtuelle avec vos clients, il suffit parfois de tenir vos engagements pris lors d’une conversation informelle pour renforcer la confiance. » Daniel Martin Vice-président régional des ventes, Salesforce

Automatisation et flux de travail

D’après le rapport de Salesforce sur les ventes, les commerciaux consacrent 72 % de leur temps à des activités autres que les ventes. Les flux de travail automatisés de Slack sont l’une des clés pour remédier à ce problème. Créés dans le générateur de flux de travail sans code de Slack, ils permettent d’automatiser des tâches répétitives dans une application connectée à Slack et d’y extraire des données ainsi que des événements afin de déclencher des actions. Leur conception conviviale permet à n’importe qui de créer un flux de travail personnalisé et de le déployer instantanément.

Par exemple, certains dirigeants ont créé des automatisations hebdomadaires pour leurs chargés de compte. Celles-ci envoient chaque lundi dans les canaux individuels un message motivant qui leur rappelle leurs priorités, leurs objectifs et leurs cibles. Ce message contient également des liens vers de la documentation et des informations détaillées ainsi qu’un bouton indiquant « Prêt ? ».

« En cliquant sur ce bouton, ils m’informent qu’ils ont bien lu le message », explique Daniel Martin, vice-président régional des ventes chez Salesforce. « Et lorsqu’ils cliquent sur ce bouton, un autre message d’encouragement s’affiche. »

Les flux de travail ne sont pas réservés aux responsables commerciaux et aux dirigeants. Les représentants commerciaux exploitent aussi le générateur de flux de travail pour renforcer leur efficacité. Plus tard au cours de l’année, ils pourront même fournir des synthèses de conversations reposant sur l’IA grâce à Slack GPT. Cet outil pourra être utilisé afin de permettre aux nouveaux commerciaux de se mettre à jour sur un projet ou un canal de compte en synthétisant tout ce qui s’est passé avant leur arrivée. Il sera également possible de faire une synthèse de l’activité des canaux principaux d’un collaborateur afin qu’il se mette à jour à son retour de vacances.

Vos équipes commerciales pourront travailler plus efficacement tout en passant moins de temps sur des tâches administratives et en se concentrant sur les ventes. En interne, cela signifie des délais de réponse plus courts. Vos commerciaux consacreront davantage de temps à leurs clients afin d’établir de solides relations grâce à des interactions enrichissantes. Enfin, vos équipes commerciales pourront développer des relations de confiance avec leurs collègues, partenaires et clients.

« Nos équipes commerciales ont gagné plus de 800 heures par semaine grâce aux notifications dans Slack. » Jenny Tran Directrice de la gestion de produits, Salesforce

Des connaissances à portée de main avec la recherche de Slack

En moyenne, le salarié d’une entreprise du Fortune 500 bascule 3 600 fois par jour entre les diverses applications et fenêtres de son système afin d’exécuter ses tâches. Une grande partie de son temps est consacrée à la recherche d’informations pertinentes. Salesforce s’appuie donc sur la puissante recherche de Slack pour éviter les changements d’environnement. Cette fonctionnalité offre un accès immédiat ainsi qu’une visibilité sur toutes les connaissances de l’entreprise, notamment des archives de canaux publics, des canevas, des appels d’équipe et des clips. Les résultats pertinents peuvent être filtrés selon un mot-clé, l’expéditeur, le canal et la date. En quelques secondes, les commerciaux peuvent identifier des informations concernant des transactions, des dossiers importants et des experts qui les aideront à gagner des contrats plus vite.

L’utilisation de Slack favorise la transparence et la responsabilisation, car toutes les informations sont documentées et facilement récupérables. En profitant d’un meilleur contexte à portée de main, les équipes commerciales peuvent offrir à leurs clients un service de qualité plus rapidement, sans avoir à solliciter d’autres personnes ou à déléguer leur travail.

Les canaux permettent aux équipes commerciales de gagner un temps précieux. Par exemple, une chargée de compte souhaitait interagir avec un gestionnaire d’actifs, mais ne savait pas comment s’y prendre. Elle a donc utilisé la recherche de Slack afin de trouver les bonnes coordonnées. Elle a ensuite tenu son responsable informé dans le canal Slack et disposait de tout le contexte nécessaire pour rédiger son e-mail de présentation. Cette communication rapide et simple a débouché sur la signature du contrat.

« Il y a quatre ans, nous n’aurions jamais pu trouver ces informations », confie Daniel Martin. « Les personnes et les conversations font désormais partie des connaissances communes de l’entreprise. »

Tenir ses engagements grâce aux rappels

La fonctionnalité de rappel de Slack permet aux représentants commerciaux de ne jamais oublier de répondre à un client ou d’effectuer une tâche. Les rappels favorisent l’efficacité interne. Par exemple, vous pouvez définir un rappel le jour même afin de penser à effectuer un suivi avec un ingénieur solutions concernant une nouvelle fonctionnalité qui intéresse un client. Vous pouvez également configurer des rappels récurrents.

Ces rappels s’avèrent aussi très utiles pour des événements dans un futur lointain. Par exemple, un client sera agréablement surpris de voir que vous avez pensé à lui souhaiter son anniversaire plusieurs semaines après avoir échangé avec lui. Par la même occasion, vous pourrez renforcer sa confiance envers vous. Ces interactions personnalisées, que recherchent plus de 70 % des clients d’après McKinsey, sont essentielles dans le processus de fidélisation et porteront incontestablement leurs fruits lors d’échanges futurs.

Une réponse rapide aux demandes et un suivi approprié sont autant de moyens simples, mais efficaces, de montrer à vos clients que leurs besoins sont pour vous une priorité absolue. « Lorsque vous interagissez de façon virtuelle avec vos clients, il suffit parfois de tenir vos engagements pris lors d’une conversation informelle pour renforcer la confiance », affirme Daniel Martin.

Dans le secteur commercial, les outils de Slack permettent de renforcer la confiance. La responsabilisation, la transparence et la cohérence sont la norme et non l’exception. Découvrez comment optimiser votre productivité dans le secteur commercial grâce à Slack et à Sales Cloud.