3 modi in cui i responsabili delle vendite di Salesforce usano Slack per costruire fiducia e aumentare la produttività

Indipendentemente dagli strumenti che si hanno a disposizione nello stack tecnologico, se non aiutano a creare fiducia i team potrebbero non raggiungere il loro pieno potenziale. Perché? La fiducia aumenta la produttività.

Una ricerca della Society for Human Resources Management mostra che gli ambienti di lavoro che promuovono la fiducia beneficiano di una produttività dei dipendenti superiore del 50% e di un’energia lavorativa maggiore del 106%. Inoltre, le aziende con elevati livelli di fiducia hanno performance superiori del 186% rispetto a quelle con bassi livelli di fiducia.

Creare fiducia significa portare a termine quello che si è promesso di fare. Tuttavia, molti rappresentanti di vendita sono bloccati da attività ripetitive e non riescono a tenere sotto controllo le priorità più importanti. Continua a leggere per scoprire come i leader delle vendite di Salesforce usano l’IA e le automazioni di Slack per aiutare i team a essere responsabili e a lavorare più velocemente connettendo e coinvolgendo le persone con cui lavorano.

“Quando ti basi su connessioni virtuali e non puoi stringere la mano ai clienti, talvolta basta fare quello che affermi che farai in una singola conversazione che crea micro-momenti di fiducia.” Daniel Martin Vicepresidente regionale delle vendite, Salesforce

Automatizzare con i workflow

Secondo il report State of Sales di Salesforce, i rappresentanti di vendita trascorrono il 72% del proprio tempo su attività non relative alla vendita. I workflow automatizzati di Slack sono un modo per risolvere questo dilemma. I workflow creati in Workflow Builder, la funzione di Slack senza necessità di codice, possono automatizzare le attività ripetitive in qualsiasi app connessa a Slack e possono estrarre dati ed eventi da queste app per attivare azioni. È stato progettato per essere user-friendly e consentire a chiunque di creare un workflow personalizzato e implementarlo immediatamente.

Ad esempio, alcuni leader hanno creato per i loro account executive delle automazioni settimanali che ogni lunedì inviano un messaggio in canali individuali con un breve discorso per ricordare loro priorità e obiettivi. Include anche dei link a documenti e dettagli, oltre a un pulsante che dice “Sei pronto?”.

“Quando premono quel pulsante, so che l’hanno letto”, spiega Daniel Martin, vicepresidente regionale delle vendite in Salesforce, “e quando cliccano sul pulsante la prossima cosa che appare è “OK, raggiungiamo il nostro obiettivo”.”

Ma non sono solo i leader e responsabili delle vendite a poter sfruttare la potenza dei workflow. I rappresentanti di vendita usano Workflow Builder per aumentare l’efficienza e, come pianificato per il rilascio più avanti quest’anno, generare riepiloghi delle conversazioni basati sull’IA con Slack GPT. Lo strumento può essere usato per aiutare i nuovi rappresentanti ad aggiornarsi rapidamente su un canale di account o progetto riepilogando tutto quello che è successo da quando sono entrati e può anche riepilogare i canali più importanti di un dipendente per recuperare velocemente dopo le ferie.

I team di vendita possono lavorare in modo più efficiente se dedicano meno tempo alle attività amministrative e più tempo alle vendite. Meno tempo passato su attività ripetitive significa tempi di risposta più veloci internamente. E i rappresentanti potranno trascorrere più tempo con i clienti per consolidare le relazioni con interazioni significative. In sostanza, i team di vendita possono incentivare la fiducia con colleghi, partner e clienti.

“Abbiamo consentito ai nostri team di vendita di risparmiare oltre 800 ore a settimana grazie alle notifiche inviate in Slack.” Jenny Tran Direttore, Product Management, Salesforce

Conoscenze a portata di mano con la ricerca di Slack

In media, un dipendente Fortune 500 deve cambiare applicazione e finestra 3.600 volte al giorno per portare a termine il lavoro. Molto di questo tempo viene speso per cercare le informazioni importanti. Salesforce si basa sulla potente ricerca di Slack per evitare i cambi di contesto. Questa funzione offre visibilità e accesso immediato a tutte le conoscenze aziendali, inclusi gli archivi di canali pubblici, canvas, incontri e clip. I risultati rilevanti possono essere filtrati per parola chiave, mittente, canale e data. In pochi secondi, i rappresentanti di vendita possono trovare informazioni precedenti sulle trattative, file critici ed esperti per aiutarli a chiudere le trattative più rapidamente.

L’utilizzo di Slack crea trasparenza e favorisce la responsabilizzazione perché ogni elemento è documentato e facilmente recuperabile. Grazie a un miglior contesto disponibile a portata di mano, i team di vendita possono offrire un servizio di alta qualità ai clienti in meno tempo e senza dover coinvolgere più persone o affidare il lavoro ad altri.

I canali di Slack consentono ai team di vendita di risparmiare tempo prezioso. Ad esempio, quando un account executive voleva stabilire una connessione con un asset manager ma non sapeva come trovarlo, ha usato la ricerca di Slack per ottenere le informazioni di contatto corrette. Quindi si è coordinato con il suo responsabile nel canale di Slack e ha ottenuto tutto il contesto di cui aveva bisogno per scrivere un’e-mail di presentazione. Questa comunicazione veloce e semplificata ha condotto alla chiusura positiva della trattativa.

“Quattro anni fa, non avremmo mai trovato le informazioni giuste”, afferma Martin. “Oggi le persone e le conversazioni fanno parte delle conoscenze istituzionali.”

Responsabilizzarsi con i promemoria

La funzione promemoria di Slack garantisce che i rappresentanti di vendita non manchino mai di rispondere a una richiesta di un cliente o rispettare un impegno. I promemoria sono estremamente utili per l’efficienza interna. Imposta una nota una tantum per lo stesso giorno per ricordarti di consultare un ingegnere delle soluzioni per una nuova funzione del prodotto su cui il cliente ha chiesto informazioni, ad esempio. Puoi anche impostare dei promemoria ricorrenti.

I promemoria sono anche utili per eventi futuri. Settimane dopo una conversazione con un cliente, quando non ricorderà più di aver menzionato il suo anniversario, potrai fare un’ottima impressione mostrando di essertene ricordato e inviando le congratulazioni. E in questo modo depositerai piccole monete di fiducia sul suo conto. Queste interazioni personalizzate, che più del 70% dei clienti si aspetta, secondo McKinsey sono estremamente importanti per fidelizzare i clienti. E premiano nelle interazioni future.

Rispondere rapidamente e dare seguito alle richieste sono modi semplici ma potenti di mostrare ai clienti che le loro esigenze sono prese in considerazione e rispettate. “Quando ti basi su connessioni virtuali e non puoi stringere la mano ai clienti, talvolta basta fare quello che affermi che farai in una singola conversazione che crea micro-momenti di fiducia”, afferma Martin.

Gli strumenti di Slack accrescono la fiducia in un contesto di vendita, rendendo responsabilità, trasparenza e allineamento la norma piuttosto che l’eccezione. Scopri di più su come ottimizzare la produttività delle vendite usando Slack e Sales Cloud.