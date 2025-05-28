Secondo uno studio della società di consulenza statunitense Gallup, le aziende che presentano un alto grado di impegno e coinvolgimento dei loro dipendenti, aumentano i loro profitti del 21%. Tra i motivi, si rileva il fatto che i lavoratori mettono a disposizione dell’azienda le loro capacità, cercando di favorire la knowledge sharing tra i membri di uno stesso team.

In un contesto professionale, limitare l’apprendimento pregiudica sia l’azienda sia i propri dipendenti; tuttavia, i team di lavoro non trovano sempre le possibilità o le motivazioni necessarie quando si tratta di promuovere la condivisione della conoscenza. Come possiamo favorire questi processi all’interno dell’azienda? E, soprattutto, quali sono i vantaggi nel farlo?

Perché promuovere la knowledge sharing all’interno dell’organizzazione?

Uno degli obiettivi più frequenti nel momento in cui si vuole promuovere la crescita delle organizzazioni, è l’ottimizzazione costante dell’efficienza. La condivisione del sapere all’interno dell’azienda è un modo per raggiungerla, favorendo l’innovazione mediante la collaborazione tra i dipendenti. Tuttavia, questo processo non avviene sempre in modo naturale, perciò conviene tenere a mente alcun fattori che lo facilitano.

Fattori che influiscono sulla knowledge sharing nell’azienda

Per capire i fattori che influiscono nel momento in cui si vuole favorire la knowledge sharing nell’azienda, è utile ricordare che dipendono dal funzionamento interno della stessa. Per esempio, dipendono dai modi di operare e dai codici interni che si determinano in base alle norme stabilite dall’organizzazione e alle dinamiche del lavoro quotidiano.

In questo modo, possiamo sottolineare da un lato la cultura dell’organizzazione come la base della knowledge sharing a livello aziendale. Le gerarchie e le competenze interne potrebbero costituire un ostacolo per la condivisione della conoscenza; tuttavia, in un ambiente collaborativo e aperto, risulta molto più probabile che la diffusione di ciò che è stato appreso avvenga in modo naturale.

Dall’altro lato, è importante anche il ruolo dell’azienda e le politiche applicate. Mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti tecnologici necessari per favorire la condivisione del sapere, così come le opportunità di accesso alla formazione esterna, sono fondamentali in questo processo.

Strategie per la knowledge sharing nei team di lavoro

D’altro canto, esistono strategie che si possono applicare all’interno di un’organizzazione per condividere il sapere. Se l’obiettivo è la knowledge sharing tra i membri di uno stesso team, queste sono alcune misure che potresti decidere di adottare:

Incentiva la condivisione del sapere tra i dipendenti, stabilendo una serie di obiettivi e alcune metriche per poter valutare il processo.

Metti a disposizione dei lavoratori l’ accesso a risorse e opportunità di formazione, promuovendo l’apprendimento continuo.

Favorisci la sincerità, l’interscambio di idee ed esperienze e la discussione costruttiva tra i membri del team mediante una comunicazione aperta.

Sviluppa un sistema di gestione della conoscenza unificato per facilitare l’accesso alle informazioni rilevanti in modo efficiente.

Adotta programmi di formazione interna e di tutoraggio , nei quali i dipendenti con più esperienza possano condividere il sapere aziendale con i meno esperti.

Come la knowledge sharing può trasmettere anche le abilità necessarie in un’azienda

Per svolgere qualsiasi lavoro è fondamentale possedere certe attitudini. Sebbene molte di queste siano innate, esistono anche capacità acquisite. Qui entra in gioco la trasmissione di abilità all’interno di un’organizzazione, un processo chiave per le risorse umane e per lo sviluppo delle aziende.

In cosa consiste la trasmissione delle abilità in un’azienda?

Anche questo processo consiste nella condivisione delle competenze tra dipendenti. L’apprendimento e la trasmissione delle abilità in un gruppo di lavoro suppongono un’evoluzione delle skill del lavoratore, che si mette a disposizione dell’organizzazione per promuovere la sua crescita. L’innovazione, il monitoraggio delle tendenze e la risoluzione di nuove sfide avvengono in modo molto più agile quando si includono questi processi.

Come promuovere la trasmissione di abilità nel lavoro?

Il ruolo dell’azienda e dei suoi dirigenti al momento di favorire la trasmissione delle abilità ricopre una grande importanza, dato che dispongono del potere necessario per formare i loro dipendenti e favorire questo tipo di processi. Come si procede in questi casi?

Elimina le gerarchie all’interno dei team di lavoro e favorisci un ambiente sano in cui la condivisione della conoscenza sia naturale.

Organizza workshop su temi che hanno a che vedere con il funzionamento dell’azienda, condotti da un dipendente specializzato.

Identifica il dipendente maggiormente disposto a trasmettere le sue abilità tra i colleghi.

Ricorri a piattaforme e a strumenti digitali mediante i quali i lavoratori possano condividere il sapere.

Apprendimento significativo in contesti professionali

L’apprendimento significativo è uno dei fattori fondamentali quando si punta alla knowledge sharing all’interno di un’organizzazione. Si tratta di un tipo di comprensione basata sull’associare le nuove conoscenze e abilità con quelle che già si possedevano.

Come promuovere l’apprendimento significativo in azienda?

Questo tipo di apprendimento viene sviluppato in modo incosciente, ma può essere promosso tra i dipendenti per far sì che diventi un’operazione naturale. Come riuscirci? Seguendo le strategie indicate, tramite la formazione esterna, stabilendo obiettivi formativi o dando spazio al lavoro collaborativo e allo scambio di feedback tra team.

I benefici di condividere la conoscenza all’interno di un’organizzazione

L’importanza di questo tipo di processi in un’azienda è evidente, soprattutto perché, nel lungo periodo, può portare a un vantaggio competitivo nel mercato. Quali sono i benefici principali della knowledge sharing nel breve periodo?

Migliora l’ambiente per il lavoro in team , dato che si stabiliscono nuove vie di comunicazione , tramite le quali i dipendenti di sentono valorizzati.

Sviluppo professionale costante , tramite le nuove abilità trasmesse dai colleghi.

Aumento dell’innovazione , perché l’interscambio di idee promuove la creatività e la nascita di nuove soluzioni.

Adattabilità dei dipendenti e dell’azienda in generale, grazie a un apprendimento e una crescita costanti.

Conservazione del talento come conseguenza di tutti i benefici detti prima, grazie ai quali il lavoratore si sente parte dell’azienda.

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Slack, lo strumento per la knowledge sharing nel team

La diffusione dello smart working e degli strumenti di collaborazione hanno favorito un nuovo slancio verso la condivisione delle conoscenze nei team di lavoro. In questo senso, la responsabilità di trovare una soluzione adatta per facilitare la trasmissione delle abilità ricade sulle aziende, aspetto non sempre semplice in un mercato considerevolmente saturato.

Un esempio? Slack è uno strumento di comunicazione che permette di integrare diversi software professionali, unificando un’infinità di funzioni per la gestione e lo sviluppo dei team di lavoro. In questo modo, l’organizzazione mette a disposizione dei suoi dipendenti la possibilità di condividere la conoscenza mediante diversi canali e in molteplici formati.