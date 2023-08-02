Sai che, secondo GoRemotely, l’80% dei lavoratori si sente stressato a causa di una comunicazione inefficace? La gestione dei team di lavoro è utile per cambiare questa percezione.

Infatti, la buona gestione dei team di lavoro è alla base del successo e del raggiungimento degli obiettivi. Per questo motivo, oggi è diventata un’abilità cruciale per le aziende, in quanto consente di allineare processi e decisioni difficili, come l’organizzazione e la distribuzione dei compiti, l’assegnazione di ruoli e responsabilità, la comunicazione efficace, la collaborazione e il lavoro di squadra, per raggiungere obiettivi comuni in modo efficiente.

Ma in cosa consiste esattamente la gestione dei team di lavoro e come può essere messa in pratica? Lo spieghiamo qui di seguito.

Gestione team di lavoro: di che si tratta?

La gestione di team di lavoro comprende un insieme di competenze e pratiche volte a guidare e supervisionare efficacemente un gruppo di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere mete e obiettivi comuni.

Si tratta di una serie di sforzi che riguardano la pianificazione, l’organizzazione, la direzione e il controllo delle risorse umane per massimizzare le loro prestazioni e raggiungere il successo.

5 abilità necessarie per la gestione di team di lavoro

La gestione dei team di lavoro basa una parte importante del suo successo sullo sviluppo di determinate aree e competenze nei vari gruppi. Pertanto, ecco le 5 abilità necessarie per una buona gestione del team:

Comunicare in modo efficace e trasparente: la trasparenza della comunicazione è uno dei pilastri essenziali di una efficace gestione del team di lavoro. I team devono essere ben informati sul contesto in cui operano e devono avere a disposizione tutte le informazioni in tempo reale. Quando ogni membro del team sa cosa deve fare, quando deve farlo e perché è importante farlo, è possibile affrontare qualsiasi sfida e lavorare in modo autonomo e performante.

Saper dare e ricevere feedback costruttivi: la migliore gestione dei team di lavoro utilizza il feedback come strumento di miglioramento continuo. Ciò implica la capacità di sviluppare un confronto empatico tra i membri del team.

Facilitare la collaborazione: occorre promuovere un luogo di co-creazione, in modo da incoraggiare una collaborazione costante. Questo può essere supportato da strumenti software mirati proprio alla gestione dei team di lavoro.

Promuovere l’equilibrio tra lavoro e vita privata: il 50% dei dipendenti lascerebbe il proprio posto di lavoro se l’azienda non concedesse loro la flessibilità necessaria per conciliare la vita lavorativa e quella personale. Questo è un aspetto fondamentale per evitare il possibile esaurimento mentale del personale (noto anche come burnout ).

Favorire la motivazione: una chiara comunicazione degli obiettivi e l’implementazione di sistemi di riconoscimento danno ai membri del team un senso di scopo e di direzione. Questo, a sua volta, contribuisce a un maggiore coinvolgimento nel progetto.

Consigli pratici per migliorare la gestione del team di lavoro

Oltre alle capacità sopra descritte, che fungono da principi o valori che dovrebbero governare la gestione dei team di lavoro, esistono una serie di linee guida che possono essere messe in pratica per ottimizzare quest’area nelle aziende:

Definizione di obiettivi e responsabilità

Tutti i membri del team devono essere consapevoli delle proprie responsabilità all’interno del gruppo. Inoltre, parte della gestione del team di lavoro è la capacità di allineare le responsabilità in termini di talento e competenze, mantenendo i membri del team motivati nei loro compiti.

Gestione proattiva del tempo

La pianificazione del tempo è fondamentale e deve rispondere alle priorità dell’azienda e del team nel suo complesso. Pertanto, un’ottima gestione del team sa come promuovere e organizzare riunioni efficaci.

Inoltre, è qui che entrano in gioco gli strumenti di workflow, che facilitano e automatizzano i compiti per moltiplicare la produttività del team.

Valutare le prestazioni del team

È necessario determinare costantemente i punti di forza e di debolezza del team. Un simile monitoraggio garantisce che non si abbassi la guardia e che si colgano i problemi prima che si verifichino o che influiscano in modo irreversibile sulle prestazioni di un progetto.

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Una parte essenziale della motivazione dei team è la consapevolezza che un lavoro ben fatto e il raggiungimento degli obiettivi saranno premiati. La gestione del team di lavoro, quindi, deve capire ciò che i membri di un gruppo apprezzano e agevolarlo per il raggiungimento degli obiettivi.

Da questo punto di vista, la flessibilità e la capacità di lavorare da remoto sono tipicamente alcune delle richieste del personale dei team. Grazie agli attuali strumenti di comunicazione e di lavoro di squadra, è possibile facilitare questa transizione e garantire l’efficacia del lavoro.

Creare un ambiente affidabile basato sulla condivisione delle conoscenze

La condivisione delle conoscenze tra i team è un valore aggiunto e uno dei vantaggi competitivi a cui hanno accesso le aziende con una gestione ottimale dei team.

In pratica, l’adozione di strumenti di comunicazione efficienti può fare la differenza in questo senso. Ad esempio, Slack ha rivoluzionato la comunicazione interna grazie al suo approccio flessibile e intuitivo.

La tecnologia come strumento di gestione dei team di lavoro

Non c’è dubbio che l’adozione di tecnologie efficaci sia oggi alla base dei processi aziendali. Senza andare oltre, il 27% degli impiegati dichiara di utilizzare attualmente l’IA e il 90% ha maggiori probabilità di registrare livelli di produttività più elevati rispetto a chi non ha adottato l’IA, secondo il rapporto The State of Work 2023 di Slack.

In questo senso, una buona gestione dei team di lavoro si basa su piattaforme di collaborazione e comunicazione per trasferire le conoscenze, fornire flessibilità e favorire il lavoro di squadra collaborativo.

Piattaforme come Slack sono uno strumento utile per la gestione dei team di lavoro, per aumentare la produttività e per fornire una comunicazione efficiente. Dall’implementazione di automazioni attraverso l’IA generativa all’assoluta flessibilità degli strumenti di comunicazione, Slack unifica gli sforzi nella gestione dei team di lavoro e riunisce i suoi membri in canali per moltiplicarne l’efficienza.