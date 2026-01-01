Slack è l’intelligenza collettiva del tuo team.
Lavora più velocemente e in modo più intelligente con persone, app e IA al tuo fianco.
Scelto dai migliori team
Pianifica lanci
Gestisci progetti
Chatta con i clienti
Chiedi a un agente
Automatizza le attività
Pianifica lanci
Gestisci progetti
Chatta con i clienti
Chiedi a un agente
Automatizza le attività
Ridefinisci le possibilità offerte dall’IA e dagli agenti.
L'IA in Slack non ti fa pensare, ti aiuta ad agire. Riassume e ricerca sulla base di conversazioni reali, rendendo ogni app e agente più utile e consapevole del contesto come mai prima d’ora.
Organizza la tua giornata con Slackbot
Riassumi una conversazione che ti è sfuggita
Ottieni risposte rapide con Claude
Attiva le note dell’IA durante gli incontri
Rivedi il codice con GitHub Copilot
Cerca i dati dei clienti in Agentforce
Knowledge
Fornisci a tutti un contesto immediato.
Accedi a ogni file, decisione e conversazione, così potrai basarti sul lavoro precedente anziché ricrearlo da zero.
Ti presentiamo Slackbot: il tuo agente personale per il lavoro.
Slackbot non è una semplice IA. È un'IA che conosce il tuo team in ogni dettaglio. Si adatta al tuo stile, trova ciò di cui hai bisogno e ti aiuta a completare il lavoro più velocemente.Scopri di più su Slackbot
Una ricerca per trovare tutto.
La ricerca basata sull'IA rende immediatamente accessibile l’intero patrimonio di memoria della tua azienda.Scopri la ricerca basata sull’IA
Integra i dati del CRM nella conversazione.
Le informazioni sui clienti ora sono disponibili direttamente insieme alle conversazioni, così le trattative possono avanzare senza interruzioni.Scopri Salesforce in Slack
97 min
tempo medio che gli utenti possono risparmiare ogni settimana con l’IA in Slack1
People
Permetti alle persone di connettersi in modo autentico.
L'interfaccia utente conversazionale di Slack rende la collaborazione più semplice, che si lavori con un collega o con un agente.
Inizia tutto con un canale.
I canali sono spazi flessibili e trasparenti per collaborare con il tuo team, assistenti IA e agenti.Scopri i canali
Quando parlare è più facile che scrivere…
...entra in un incontro, il nostro strumento video integrato. Grazie all’IA in Slack, gli appunti delle riunioni vengono generati automaticamente.Scopri gli incontri
Porta le conversazioni fuori dalla posta in arrivo.
Slack Connect ti consente di chattare con clienti e fornitori in tempo reale, direttamente da Slack. L’e-mail non potrà mai farlo.Scopri Slack Connect
“Slack è stato essenziale per la nostra crescita, la nostra velocità e la nostra capacità di rimanere allineati mentre ci espandiamo”
Kate Jenson, Responsabile delle Americhe, Anthropic
Process
Gestisci tutto il lavoro da un unico posto.
Automatizza le riunioni quotidiane, gli aggiornamenti di progetto e le approvazioni, così il tuo team potrà dedicarsi alla crescita invece che alle congetture.
Chiunque può automatizzare in Slack.
Con un clic o con il codice, Slack semplifica la creazione di automazioni personalizzate che consentono di risparmiare tempo.Scopri i workflow
Gestisci progetti e attività.
Monitora. Approva. Contrassegna come completato. Tutto senza mai uscire dalla conversazione.Scopri gli elenchi
Un modo più semplice per iniziare.
Hai il blocco del project manager? Devi iniziare un brief? C’è un modello per tutto.Vedi tutti i modelli
35%
aumento del tempo risparmiato grazie alle automazioni per gli utenti di Slack2
Platform
Sicura. Scalabile. Senza silos.
La nostra piattaforma flessibile e aperta è progettata appositamente per offrire i migliori agenti e l'IA a ogni azienda e può essere personalizzata per adattarsi al meglio alle modalità operative dei tuoi team.
Da Atlassian a Zoom.
Google Drive. ChatGPT. Vercel. Box. Asana. Workday. Qualunque sia l’esigenza, in Slack è possibile.Scopri tutte le integrazioni
Personalizza Slack in base alle tue esigenze.
La nostra piattaforma offre flessibilità, consentendoti di creare soluzioni specifiche per la tua azienda.Scopri gli strumenti di sviluppo
Lavora senza preoccupazioni.
Se è condiviso in Slack, è al sicuro. Il nostro programma di sicurezza protegge i tuoi dati a ogni livello.Scopri la sicurezza
“Il lavoro nasce dalle conversazioni. Ecco perché consideriamo Slack l’ambiente naturale in cui sviluppare i nostri agenti.”
Guillermo Rauch, CEO, Vercel
Il nostro lavoro è far crescere le aziende.
90
%
degli utenti afferma che Slack li aiuta a restare più connessi4
43
numero medio di app utilizzate dai team in Slack3
87
%
degli utenti afferma che Slack li aiuta a collaborare in modo più efficiente4
Milioni di persone amano lavorare in Slack.
700 M
messaggi inviati giornalmente3
4 M
utenti di Slack Connect che lavorano direttamente con team esterni ogni settimana3
3 M
workflow giornalieri3
1,7 M
app usate attivamente ogni settimana3
Non limitarti a crederci sulla parola.
Slack è leader in oltre 314 report di mercato di G2.5
Il tuo viaggio alla scoperta di Slack inizia qui.
Il costo del business as usual nell'era dell'IA.
Libera la produttività basata sugli agenti per ogni dipendente
Agentforce 2.0: Agentforce arriva in Slack
10 modi per sostituire le riunioni inefficaci con Slack
1In base a un’analisi interna effettuata durante il progetto pilota delle funzioni dell’IA di Slack (sintesi dei canali, riepiloghi delle conversazioni e cercare risposte con l’IA).
2Metriche di successo dei clienti per l’anno fiscale 2024. Base: numero totale = 247-1.696, dati interni di Slack
3Dati interni di Slack FY25, analisi dell’utilizzo del prodotto.
4Sondaggio sul monitoraggio dei clienti di Slack per l'anno fiscale 2025. Sondaggio interno sugli utenti di Slack attivi settimanalmente in Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. Numero totale = 2.410.
5Report di mercato di G2 dell’inverno 2026 per gestione del lavoro e dei flussi di lavoro, software di collaborazione sui progetti, ricerca aziendale, knowledge base, domande e risposte dei dipendenti, audioconferenze, messaggistica istantanea aziendale, aree di lavoro unificate e altro.