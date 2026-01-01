Slack es el cerebro colectivo de tu equipo.
Muévete más rápido y trabaja de forma más inteligente junto a personas, aplicaciones e IA.
Con la confianza de equipos de primer nivel
Lanzamientos de planes
Ejecuta proyectos
Conversa con clientes
Habla con un agente
Automatiza tareas
Lanzamientos de planes
Ejecuta proyectos
Conversa con clientes
Habla con un agente
Automatiza tareas
Reimagina los límites de lo posible con la IA y los agentes.
Con la IA en Slack podrás dejar de darle vueltas a todo, ya que te ayuda a completar tareas. Resume y hace búsquedas basándose en conversaciones reales y, de este modo, consigue que cada aplicación y cada agente sean más útiles y más conscientes del contexto que nunca.
Organizar tu día con Slackbot
Resumir una conversación que te perdiste
Obtener respuestas rápidamente con Claude
Activar la función de tomar notas de la IA en las juntas
Revisar código con GitHub Copilot
Buscar datos de clientes en Agentforce
Knowledge
Proporciona contexto al instante a los demás.
Obtén acceso a cada archivo, decisión y conversación para poder profundizar en el trabajo ya hecho en lugar de empezar de cero.
Conoce Slackbot: tu agente personal para el trabajo.
Slackbot no es una IA cualquiera. Es una IA que conoce todo lo necesario sobre tu equipo. Se adapta a tu estilo, encuentra la información que necesitas y te ayuda a trabajar más rápido.Más información sobre Slackbot
Una búsqueda para gobernarlas a todas.
La búsqueda con tecnología de IA pone toda la memoria de la empresa al alcance de tu mano.Obtener información acerca de la búsqueda con tecnología de IA
Integra los datos de CRM a la conversación.
La información de los clientes ahora se encuentra junto a las conversaciones, lo que permite avanzar con las negociaciones.Obtener información acerca de Salesforce en Slack
97 minutos
tiempo promedio que los usuarios pueden ahorrar semanalmente con la IA en Slack1
People
Permite que tu equipo se conecte de manera humana.
Con la interfaz de usuario conversacional de Slack, es más fácil colaborar, ya sea que trabajes con un colega o con un agente.
Todo comienza con un canal.
Los canales son espacios transparentes y flexibles en los que puedes trabajar con tu equipo, asistentes de IA y agentes.Obtener más información acerca de los canales
Cuando hablar es más fácil que escribir…
…únete a una junta, nuestra herramienta de video integrada. Con la IA en Slack, las notas de reuniones se toman por sí mismas.Obtener información acerca de las juntas
Logra que las conversaciones superen los límites de la bandeja de entrada.
Con Slack Connect, puedes conversar con clientes y proveedores en tiempo real, directamente desde Slack. No podrías hacer lo mismo por correo electrónico.Obtener información acerca de Slack Connect
«Slack fue esencial para nuestro crecimiento, nuestra velocidad y nuestra capacidad de mantener la alineación a medida que escalamos».
Kate Jenson, Responsable en América, Anthropic
Process
Administra todas las tareas desde un solo lugar.
Automatiza reuniones de sincronización diarias, actualizaciones de proyectos y aprobaciones para que tu equipo pueda centrarse en crecer en lugar de en resolver dudas.
Cualquier persona puede automatizar tareas en Slack.
Ya sea con clics o con código, Slack permite que cualquier persona pueda crear fácilmente sus propias automatizaciones para ahorrar tiempo.Obtener información acerca de los flujos de trabajo
Administra proyectos y tareas.
Supervisa. Aprueba. Marca como completado. Todo sin salir de la conversación.Obtener información acerca de las listas
Una forma más fácil de comenzar.
¿Atraviesas un momento de falta de claridad como administrador de proyectos? ¿Estás dando inicio a un informe? Hay plantillas para todo.Ver todas las plantillas
35 %
de aumento en el tiempo ahorrado gracias a las automatizaciones para los usuarios de Slack2
Platform
Seguro. Adaptable. Sin barreras.
Nuestra plataforma flexible y abierta se diseñó deliberadamente para incorporar los mejores agentes e IA a cada negocio, y puede personalizarse para adaptarse a la forma de trabajo más eficaz de cada equipo.
De Atlassian a Zoom.
Google Drive. ChatGPT. Vercel. Box. Asana. Workday. Todas estas herramientas funcionan en Slack.Ver todas las integraciones
Personaliza Slack para que se adapte a tus necesidades.
Nuestra plataforma es flexible, de modo que puedes crear soluciones específicas para tu negocio.Obtener información acerca de las herramientas para programadores
Trabaja con tranquilidad.
Si se comparte en Slack, es seguro. Nuestro programa de seguridad protege tus datos en cada capa.Obtener información acerca de la seguridad
«El trabajo empieza en la conversación. Por ello, vemos Slack como el lugar natural donde crear nuestros agentes».
Guillermo Rauch, Director general, Vercel
Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento de las empresas.
90
%
de usuarios afirman que Slack les ayuda a estar más conectados4
43
La cantidad promedio de aplicaciones usadas por los equipos en Slack3
87
%
de los usuarios afirman que Slack les ayuda a colaborar de forma más eficiente4
A millones de personas les encanta trabajar en Slack.
700 M
Mensajes enviados a diario3
4 M
Usuarios de Slack Connect que trabajan directamente con equipos externos cada semana3
3 M
Flujos de trabajo diarios3
1,7 M
Aplicaciones activas usadas cada semana3
No te fíes solo de nuestra palabra.
Slack es líder en más de 314 informes de mercado de G2.5
Tu análisis detallado sobre Slack empieza aquí.
¿Todo listo para el futuro de la IA en Slack?
Desbloquea la productividad de los agentes para todos los empleados
Agentforce 2.0: Agentforce llega a Slack
Diez formas de reemplazar las reuniones ineficaces con Slack
1Con base en un análisis interno que se realizó durante el programa piloto de las funciones de IA en Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos y respuestas de búsqueda de la IA).
2Métricas de satisfacción del cliente del año fiscal 2024. Base: Total n = 247-1696, datos internos de Slack.
3Datos internos de Slack para el año fiscal 2025, análisis de uso del producto.
4Encuesta de seguimiento de clientes de Slack, año fiscal 2025. Encuesta interna de usuarios de Slack activos por semana en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia. Total, n = 2410.
5Informes de mercado G2 para el primer trimestre de 2026 acerca de administración del trabajo, administración de flujos de trabajo, software de colaboración de proyectos, búsqueda empresarial, base de conocimientos, preguntas y respuestas de empleados, conferencias de audio, mensajería instantánea empresarial, espacios de trabajo unificados y más.