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1Con base en un análisis interno que se realizó durante el programa piloto de las funciones de IA en Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos y respuestas de búsqueda de la IA).

2Métricas de satisfacción del cliente del año fiscal 2024. Base: Total n = 247-1696, datos internos de Slack.

3Datos internos de Slack para el año fiscal 2025, análisis de uso del producto.

4Encuesta de seguimiento de clientes de Slack, año fiscal 2025. Encuesta interna de usuarios de Slack activos por semana en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia. Total, n = 2410.

5Informes de mercado G2 para el primer trimestre de 2026 acerca de administración del trabajo, administración de flujos de trabajo, software de colaboración de proyectos, búsqueda empresarial, base de conocimientos, preguntas y respuestas de empleados, conferencias de audio, mensajería instantánea empresarial, espacios de trabajo unificados y más.