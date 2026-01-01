Slack es el cerebro colectivo de tu equipo.

Muévete más rápido y trabaja de forma más inteligente junto a personas, aplicaciones e IA.

Con la confianza de equipos de primer nivel

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Lanzamientos de planes
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Automatiza tareas

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Automatiza tareas

Reimagina los límites de lo posible con la IA y los agentes.

Con la IA en Slack podrás dejar de darle vueltas a todo, ya que te ayuda a completar tareas. Resume y hace búsquedas basándose en conversaciones reales y, de este modo, consigue que cada aplicación y cada agente sean más útiles y más conscientes del contexto que nunca.

Organizar tu día con Slackbot

Resumir una conversación que te perdiste

Obtener respuestas rápidamente con Claude

Activar la función de tomar notas de la IA en las juntas

Revisar código con GitHub Copilot

Buscar datos de clientes en Agentforce

Knowledge

Proporciona contexto al instante a los demás.
Obtén acceso a cada archivo, decisión y conversación para poder profundizar en el trabajo ya hecho en lugar de empezar de cero.
Conoce Slackbot: tu agente personal para el trabajo.
Slackbot no es una IA cualquiera. Es una IA que conoce todo lo necesario sobre tu equipo. Se adapta a tu estilo, encuentra la información que necesitas y te ayuda a trabajar más rápido.
Más información sobre Slackbot
Una búsqueda para gobernarlas a todas.
La búsqueda con tecnología de IA pone toda la memoria de la empresa al alcance de tu mano.
Obtener información acerca de la búsqueda con tecnología de IA
Integra los datos de CRM a la conversación.
La información de los clientes ahora se encuentra junto a las conversaciones, lo que permite avanzar con las negociaciones.
Obtener información acerca de Salesforce en Slack
97 minutos
tiempo promedio que los usuarios pueden ahorrar semanalmente con la IA en Slack1
La interfaz de usuario de Slack muestra una respuesta de la IA para una consulta de búsqueda.
La interfaz de usuario de Slack muestra una respuesta de la IA para una consulta de búsqueda.
Un canal de Salesforce en Slack muestra un dashboard con datos relativos a una oportunidad.

People

Permite que tu equipo se conecte de manera humana.
Con la interfaz de usuario conversacional de Slack, es más fácil colaborar, ya sea que trabajes con un colega o con un agente.
Todo comienza con un canal.
Los canales son espacios transparentes y flexibles en los que puedes trabajar con tu equipo, asistentes de IA y agentes.
Obtener más información acerca de los canales
Cuando hablar es más fácil que escribir…
…únete a una junta, nuestra herramienta de video integrada. Con la IA en Slack, las notas de reuniones se toman por sí mismas.
Obtener información acerca de las juntas
Logra que las conversaciones superen los límites de la bandeja de entrada.
Con Slack Connect, puedes conversar con clientes y proveedores en tiempo real, directamente desde Slack. No podrías hacer lo mismo por correo electrónico.
Obtener información acerca de Slack Connect
«Slack fue esencial para nuestro crecimiento, nuestra velocidad y nuestra capacidad de mantener la alineación a medida que escalamos».
Kate Jenson, Responsable en América, Anthropic
La interfaz de usuario de Slack muestra un hilo de conversación entre un equipo y un agente de Agentforce.
Una junta en Slack muestra una presentación sobre la estrategia de lanzamiento de un producto.
Un canal de Slack Connect muestra una conversación entre un equipo interno y clientes externos.

Process

Administra todas las tareas desde un solo lugar.
Automatiza reuniones de sincronización diarias, actualizaciones de proyectos y aprobaciones para que tu equipo pueda centrarse en crecer en lugar de en resolver dudas.
Cualquier persona puede automatizar tareas en Slack.
Ya sea con clics o con código, Slack permite que cualquier persona pueda crear fácilmente sus propias automatizaciones para ahorrar tiempo.
Obtener información acerca de los flujos de trabajo
Administra proyectos y tareas.
Supervisa. Aprueba. Marca como completado. Todo sin salir de la conversación.
Obtener información acerca de las listas
Una forma más fácil de comenzar.
¿Atraviesas un momento de falta de claridad como administrador de proyectos? ¿Estás dando inicio a un informe? Hay plantillas para todo.
Ver todas las plantillas
35 %
de aumento en el tiempo ahorrado gracias a las automatizaciones para los usuarios de Slack2
Un generador de flujos de trabajo subraya las acciones necesarias para enviar un mensaje a un canal y agregar pasos.
Un tablero de administración de proyectos en Slack muestra las incidencias de los clientes.
La interfaz de usuario de Slack muestra varias plantillas de flujo de trabajo.

Platform

Seguro. Adaptable. Sin barreras.
Nuestra plataforma flexible y abierta se diseñó deliberadamente para incorporar los mejores agentes e IA a cada negocio, y puede personalizarse para adaptarse a la forma de trabajo más eficaz de cada equipo.
De Atlassian a Zoom.
Google Drive. ChatGPT. Vercel. Box. Asana. Workday. Todas estas herramientas funcionan en Slack.
Ver todas las integraciones
Personaliza Slack para que se adapte a tus necesidades.
Nuestra plataforma es flexible, de modo que puedes crear soluciones específicas para tu negocio.
Obtener información acerca de las herramientas para programadores
Trabaja con tranquilidad.
Si se comparte en Slack, es seguro. Nuestro programa de seguridad protege tus datos en cada capa.
Obtener información acerca de la seguridad
«El trabajo empieza en la conversación. Por ello, vemos Slack como el lugar natural donde crear nuestros agentes».
Guillermo Rauch, Director general, Vercel
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Las empresas más innovadoras usan Slack para sus actividades.

Cómo se conecta OpenAI con los clientes y expande ChatGPT con Slack

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ComenzarEncontrar tu plan

Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento de las empresas.

90
%
de usuarios afirman que Slack les ayuda a estar más conectados4
43
La cantidad promedio de aplicaciones usadas por los equipos en Slack3
87
%
de los usuarios afirman que Slack les ayuda a colaborar de forma más eficiente4

A millones de personas les encanta trabajar en Slack.

700 M
Mensajes enviados a diario3
4 M
Usuarios de Slack Connect que trabajan directamente con equipos externos cada semana3
3 M
Flujos de trabajo diarios3
1,7 M
Aplicaciones activas usadas cada semana3
No te fíes solo de nuestra palabra.
Slack es líder en más de 314 informes de mercado de G2.5
Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsReconocimiento con la distinción del más sencillo de usar en empresas, primer trimestre de 2026, por los informes de mercado de G2Awarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Small Business- Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in mid-market - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reports

Tu análisis detallado sobre Slack empieza aquí.

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¿Todo listo para el futuro de la IA en Slack?

Slack Agentforce mascot along with various others.
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Desbloquea la productividad de los agentes para todos los empleados

Slack user interface with a floating agentforce mascot.
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Agentforce 2.0: Agentforce llega a Slack

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Diez formas de reemplazar las reuniones ineficaces con Slack

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Diez formas de reemplazar las reuniones ineficaces con Slack

1Con base en un análisis interno que se realizó durante el programa piloto de las funciones de IA en Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos y respuestas de búsqueda de la IA).
2Métricas de satisfacción del cliente del año fiscal 2024. Base: Total n = 247-1696, datos internos de Slack.
3Datos internos de Slack para el año fiscal 2025, análisis de uso del producto.
4Encuesta de seguimiento de clientes de Slack, año fiscal 2025. Encuesta interna de usuarios de Slack activos por semana en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia. Total, n = 2410.
5Informes de mercado G2 para el primer trimestre de 2026 acerca de administración del trabajo, administración de flujos de trabajo, software de colaboración de proyectos, búsqueda empresarial, base de conocimientos, preguntas y respuestas de empleados, conferencias de audio, mensajería instantánea empresarial, espacios de trabajo unificados y más.

Descubre todo lo que puedes hacer en Slack.

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