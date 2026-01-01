その仕事、Slack で

共有して、話し合って、仕事が完了！AI エージェントもサポートしてくれる。

人、アプリ、AI エージェントが 1 か所に。

コラボレーション
ナレッジ
インテグレーション
AI
エージェント
コラボレーション
同僚や AI エージェントと連携。
Slack は、人と情報を集約するプラットフォームです。伝えたいことは、文字でも、音声でも。社外の組織ともやり取りできます。そして、AI エージェントを活用して仕事を完了。
80%
フォーチュン 100 企業のうち、Slack コネクトを使ってパートナーや顧客と連携する企業の割合1
ナレッジ
チームの集団的知性にアクセスする。
6 か月前に意思決定が行われた理由や、その契約条件を承認した担当者を覚えておく必要がありますか？Slack で質問するだけで、過去のあらゆる会話やファイル、プロジェクトの最新情報が見つかります。
47%
Slack を使うチームで上がった生産性2
インテグレーション
お気に入りのツールをさらに活用
2,600 種類を超えるアプリを Slack で連携できるため、顧客のフィードバックリクエストや、IT チケットリクエストなど、複数ステップのタスクを Slack 内で自動化されたアクションに変えることができます。
35%
Slack ユーザーが自動化の活用で節約した時間3
AI
すでにチームの一員となっている AI ですばやく開始。
休暇中に見逃したスレッドを要約する、すべてのミーティングから実施項目を特定する、次の戦略文書について背景情報にもとづいてサポートを得る。
97分
Slack の AI の活用でユーザーが 1 週間に節約できる平均時間4
エージェント

仕事にぴったりの AI エージェントを選択。

Agentforce、Claude、Google Agent Space、Vercel v0 を使って Slack チャンネル内で直接連携しながらコピー、コード、戦略を作成。

もっと詳しく

革新的な企業が Slack でビジネスを拡大

創業 130 年超・老舗企業カクイチの意思決定スピードが Slack 導入で 4 倍に

動画を再生する

OpenAI は Slack を活用して顧客とつながり、ChatGPT を拡大

動画を再生する

IBM は Slack を活用し、さらなる生産性の高みへとシフト

動画を再生する

ezCater が Slack と Agentforce で数百万人へのサービスを滞りなく実現

動画を再生する

Slack を始めるプランを比較する

Slack で、ビジネスの成長が加速

90
%
Slack でつながりが強くなったと回答したユーザーの割合5
43
チームが Slack 上で使うアプリ数の平均3
87
%
Slack がコラボレーション効率の向上に役立つと回答したユーザーの割合5

何百万もの皆さまが愛用する Slack

7 億
送信メッセージ数（1 日あたり）1
400 万
Slack コネクトで社外チームと直接連携するユーザー数（週あたり）1
300 万
ワークフロー数（1 日あたり）1
170 万
アクティブに使われるアプリ数（週あたり）1
市場での高い評価
Slack は G2 マーケットレポートの 314 項目以上でリーダーに選出されています6
Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reports2026 年冬季 G2 マーケットレポートで Enterprise 部門の Easiest to Use を受賞Awarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Small Business- Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in mid-market - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reports

Slack についてもっと知ってみませんか？

A picture of a group of people at Dreamforce taking a selfie.
イベント

世界最大級の信頼されているテクノロジーイベントである Dreamforce でお会いしましょう。

Slack Agentforce mascot along with various others.
ウェビナー

エージェントによる生産性を、働く人みんなの力に

Slack user interface with a floating agentforce mascot.
ブログ

Agentforce 2.0 : Slack に Agentforce が登場！

An image of a Slack workspace with a number of users chatting.
ガイド

Slack を使って非効率な会議から脱却する 10 の方法

