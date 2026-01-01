Slack を使って非効率な会議から脱却する 10 の方法

時間の浪費。生産性の低下。フラストレーション。これらはすべて、会議が非効率的であることを示す明らかなサインです。非効率な会議はスケジュールの自由を奪い、リソースを消耗させます。実際、Slack による 2023 年度 State of Work レポートでは、デスクワーカーが、会議の 43% は実施しなくてもなんの弊害もない、と回答しています。さらに、会議を減らせば生産性が大幅に上がると考える人は 70% に上ります。
では、チームとしてより意義のある業務に集中する時間を取り戻すには、どうすればよいでしょうか。このガイドでは、以下の手法で非効率な会議を Slack の柔軟な機能に置き換える 10 の方法を学べます。
- 重要な情報を一元化する
- 定型プロセスを自動化する
- 仕事に必要な人とデータとつながる
すでに Slack を使ってより柔軟な働き方を楽しんでいる人たちの間では、チームの生産性が 47% 向上し、成約率が 36% 高まり、インシデントの解決時間が 32% 短縮されています。
会議に振り回されるのはやめにしましょう。Slack によってチームのスケジュールをどのように改善できるか、ご覧ください。
