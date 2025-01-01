开展工作的平台

信息共享、高效讨论、落地执行。与 AI 代理并肩协作。

将你的人员、应用和 AI 代理整合在一起。

协作
知识
集成
AI
代理
协作
与同事及 AI 代理协作。
Slack 旨在将人员和信息汇集在一处。键入问题。说出问题。邀请外部组织参与对话。并通过 AI 助理高效完成工作。
80%
的财富 100 强企业使用 Slack Connect 与合作伙伴和客户协作1
知识
访问你团队的集体智慧。
需要回忆起六个月前为何做出某个决定？或者是谁批准了那些合同条款？只需在 Slack 中提出你的问题，即可查找任何过往的对话、文件或项目更新。
47%
使用 Slack 的团队所提升的工作效率2
集成
挖掘你已使用的工具。
Slack 中已有超过 2,600 个应用可供连接，助你将客户反馈请求和 IT 工单请求等多步骤任务转化为 Slack 内的自动化操作。
35%
Slack 用户因自动化而额外节省的时间3
AI
借助已融入团队的 AI，更快启动工作。
汇总你休假期间错过的讨论，锁定每次会议的行动事项，并在下一份策略文档中获得相关的上下文帮助。
97 分钟
在 Slack 中使用 AI 的用户每周可节省的平均时间4
代理

为工作挑选最合适的 AI 代理。

在 Slack 频道内，使用 Agentforce、Claude、Google Agent Space 和 Vercel v0 协作创作文案、编写代码并制定策略。

了解更多

最具创新性的公司都在使用 Slack 开展业务。

OpenAI 如何通过 Slack 与客户建立联系并扩展 ChatGPT

播放视频

Slack 帮助 Box 为每位员工配备智能助理

播放视频

Caraway 借助 Slack，汇聚所有成功的关键要素

播放视频

Slack 助力 Rivian 加速前行，驶入商业快车道

播放视频

开始使用找到你的套餐

我们从事成长型企业的业务。

90
%
的用户表示，Slack 帮助他们进一步与成员保持联系5
43
Slack 中团队使用的应用的平均数量3
87
%
的用户表示，Slack 帮助他们更有效地协作5

有数百万人喜欢在 Slack 上工作。

7 亿
每日已发送的消息数1
400 万
Slack Connect 用户每周直接与外部团队合作1
300 万
每日工作流程1
170 万
每周活跃使用的应用数量1
不要只听我们的一面之词。
Slack 在超过 314 份 G2 市场报告中处于领先地位6
Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reports获“企业中最容易使用的应用”奖项——2026 年冬季 G2 市场报告Awarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Small Business- Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in mid-market - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reports

从这里开始深入了解 Slack。

A picture of a group of people at Dreamforce taking a selfie.
事件

加入 Dreamforce，与我们一起参与全球规模最大、最值得信赖的技术活动。

Slack Agentforce mascot along with various others.
网络会议

为 Slack 中的每位员工提供代理级生产力。

Slack user interface with a floating agentforce mascot.
博客

Agentforce 2.0：Agentforce 登陆 Slack

An image of a Slack workspace with a number of users chatting.
指南

用 Slack 取代低效会议的 10 种方法

12025 财年 Slack 内部数据，产品使用分析。
22023 财年 Slack 客户跟踪调查。对美国、英国、加拿大和澳大利亚的每周活跃 Slack 用户进行的内部调查。总数 = 1,456。
32024 财年客户成功指标。依据：总数 = 247-1,696，Slack 内部数据。
4基于 Slack 中的 AI 功能（频道要点回顾、消息列摘要和 AI 搜索答案）试点期间的内部分析。
52025 财年 Slack 客户跟踪调查。对美国、英国、加拿大和澳大利亚的每周活跃 Slack 用户进行的内部调查。总数 = 2,410。
6G2 2026 年冬季市场报告，内容涉及工作管理、工作流程管理、项目协作软件、企业搜索、知识库、员工问答、音频会议、商务即时消息传递、统一工作区等。

了解可以在 Slack 中实现的所有功能。

