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Il est possible que ce lien s’ouvre dans un nouvel onglet

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1Selon une analyse interne réalisée lors de la phase pilote des fonctionnalités de l’IA dans Slack (récaps des canaux, résumés des fils de discussion et recherche de réponses alimentée par l’IA).

2indicateurs de réussite clients 2024. Base : total n = 247 - 1 696, données internes de Slack.

3Données internes de Slack, analyse de l’utilisation des produits, exercice 2025.

4Enquête de suivi des clients Slack, exercice 2025 Enquête interne menée auprès d’utilisateurs actifs hebdomadaires de Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Total n = 2 410.

5Rapports de marché G2 Hiver 2026 pour la gestion du travail, la gestion des flux de travail, le logiciel de collaboration de projet, la recherche d’entreprise, la base de connaissances, les questions-réponses des collaborateurs, l’audioconférence, la messagerie instantanée professionnelle, les espaces de travail unifiés et plus encore.