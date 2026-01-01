Slack est le cerveau collectif de votre équipe .
Gagnez en vitesse et en efficacité avec vos collaborateurs, vos applications et l’IA à vos côtés.
Utilisé par les meilleures équipes
Lancement du forfait
Exécuter les projets
Discuter avec les clients
Demander à un agent
Automatiser les tâches
Lancement du forfait
Exécuter les projets
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Automatiser les tâches
Explorez de nouvelles possibilités avec l’IA et les agents
L’IA dans Slack ne vous questionne pas, elle vous aide à agir. Elle génère des résumés et effectue des recherches à partir de conversations réelles. Ainsi, chaque application et chaque agent devient plus utile et plus sensible au contexte que jamais.
Organisez votre journée avec Slackbot
Résumez une conversation que vous avez manquée
Obtenez rapidement des réponses avec Claude
Activez la prise de notes par l’IA dans les appels d’équipe
Vérifiez le code avec GitHub Copilot
Recherchez les données client dans Agentforce
Knowledge
Donnez à tout le monde l’accès immédiat au contexte
Accédez à tous les fichiers, décisions et conversations afin de pouvoir vous appuyer sur le travail déjà accompli plutôt que de partir de zéro.
Voici Slackbot : votre agent personnel de travail.
Slackbot n’est pas une IA comme les autres. Il connaît tout de votre équipe. Il s’adapte à votre style, trouve ce dont vous avez besoin et renforce votre productivité.En savoir plus sur Slackbot
Une seule recherche pour toutes les sources.
La recherche alimentée par l’IA met toute la mémoire de votre entreprise à portée de main.Découvrez la recherche optimisée par l’IA
Intégrez les données CRM à la conversation.
Les insights clients sont désormais disponibles à côté des conversations, ce qui permet de faire progresser les contrats en continu.En savoir plus sur les listes dans Slack
97 min
temps moyen gagné chaque semaine par les utilisateurs avec l’IA dans Slack1
People
Vos collaborateurs communiquent naturellement
L’interface utilisateur conversationnelle de Slack facilite la collaboration, que vous travailliez avec un collègue ou un agent.
Tout commence par un canal.
Les canaux sont des espaces flexibles et transparents qui vous permettent de travailler avec votre équipe, vos assistants IA et vos agents.En savoir plus sur les canaux
Quand parler est plus facile qu’écrire…
…rejoignez un appel d’équipe, notre outil vidéo intégré. Avec l’IA dans Slack, vos notes de réunion sont auto-générées.En savoir plus sur les appels d’équipe
Libérez les conversations des boîtes mail.
Slack Connect vous permet de discuter en temps réel avec vos clients et fournisseurs, directement depuis Slack. C’était impossible avec les e-mails.En savoir plus sur Slack Connect
« Slack a joué un rôle clé dans notre croissance, notre dynamique et notre capacité à rester coordonnés au cours de notre développement. »
Kate Jenson, Responsable de la zone Amérique, Anthropic
Process
Gérez tout votre travail depuis un espace centralisé.
Automatisez les réunions quotidiennes, les mises à jour de projet et les validations afin que votre équipe puisse se concentrer sur la croissance sans se perdre en conjectures.
Tout le monde peut utiliser l’automatisation dans Slack.
En quelques clics ou avec du code, Slack permet à chacun de créer facilement ses propres automatisations pour gagner du temps.En savoir plus sur les flux de travail
Gérez vos projets et vos tâches.
Gérez. Approuvez. Marquez comme terminé. Le tout sans quitter la conversation.En savoir plus sur les listes
Une façon plus simple de se lancer.
Le chef de projet est bloqué ? Vous ébauchez un briefing ? Il existe un modèle pour chaque situation.Afficher tous les modèles
35 %
d’augmentation du temps gagné par les utilisateurs Slack grâce aux automatisations2
Platform
Sécurisé, évolutif et décloisonné
Notre plateforme flexible et ouverte est spécialement conçue pour mettre les meilleurs agents et l’IA au service de toutes les entreprises. Elle peut être personnalisée pour s’adapter au mode de travail de vos équipes.
D’Atlassian à Zoom.
Google Drive. ChatGPT. Vercel. Box. Asana. Workday. Toutes vos applications fonctionnent dans Slack.Voir toutes les intégrations
Adaptez Slack à vos besoins.
Notre plateforme est flexible, ce qui vous permet de créer des solutions adaptées à votre entreprise.En savoir plus sur les outils des développeurs
Travaillez en toute sérénité.
Si c’est partagé dans Slack, c’est sécurisé. Notre programme de sécurité protège vos données à tous les niveaux.En savoir plus sur la sécurité
« Le travail commence par des discussions. C’est pourquoi Slack est l’espace idéal pour concevoir nos agents. »
Guillermo Rauch, PDG, Vercel
Nous sommes là pour faire grandir votre entreprise
90
%
des utilisateurs indiquent que Slack les aide à rester mieux connectés4
43
le nombre moyen d’applications utilisées par les équipes dans Slack3
87
%
des utilisateurs déclarent que Slack les aide à collaborer plus efficacement4
Des millions de personnes aiment travailler dans Slack
700 M
de messages envoyés chaque jour3
4 M
d’utilisateurs Slack Connect travaillent directement avec des équipes externes chaque semaine3
3 M
de flux de travail quotidiens3
1,7 M
d’applications utilisées chaque semaine3
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Plus de 314 rapports de marché G2 désignent Slack comme un leader.5
Votre exploration de Slack commence ici
Prêt(e) à découvrir l’avenir de l’IA dans Slack ?
Libérez la productivité des agents IA pour chaque collaborateur
Agentforce 2.0 : Agentforce arrive dans Slack
10 façons de remplacer les réunions inutiles avec Slack
1Selon une analyse interne réalisée lors de la phase pilote des fonctionnalités de l’IA dans Slack (récaps des canaux, résumés des fils de discussion et recherche de réponses alimentée par l’IA).
2indicateurs de réussite clients 2024. Base : total n = 247 - 1 696, données internes de Slack.
3Données internes de Slack, analyse de l’utilisation des produits, exercice 2025.
4Enquête de suivi des clients Slack, exercice 2025 Enquête interne menée auprès d’utilisateurs actifs hebdomadaires de Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Total n = 2 410.
5Rapports de marché G2 Hiver 2026 pour la gestion du travail, la gestion des flux de travail, le logiciel de collaboration de projet, la recherche d’entreprise, la base de connaissances, les questions-réponses des collaborateurs, l’audioconférence, la messagerie instantanée professionnelle, les espaces de travail unifiés et plus encore.