Slack est le cerveau collectif de votre équipe .

Gagnez en vitesse et en efficacité avec vos collaborateurs, vos applications et l’IA à vos côtés.

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Explorez de nouvelles possibilités avec l’IA et les agents

L’IA dans Slack ne vous questionne pas, elle vous aide à agir. Elle génère des résumés et effectue des recherches à partir de conversations réelles. Ainsi, chaque application et chaque agent devient plus utile et plus sensible au contexte que jamais.

Organisez votre journée avec Slackbot

Résumez une conversation que vous avez manquée

Obtenez rapidement des réponses avec Claude

Activez la prise de notes par l’IA dans les appels d’équipe

Vérifiez le code avec GitHub Copilot

Recherchez les données client dans Agentforce

Knowledge

Donnez à tout le monde l’accès immédiat au contexte
Accédez à tous les fichiers, décisions et conversations afin de pouvoir vous appuyer sur le travail déjà accompli plutôt que de partir de zéro.
Voici Slackbot : votre agent personnel de travail.
Slackbot n’est pas une IA comme les autres. Il connaît tout de votre équipe. Il s’adapte à votre style, trouve ce dont vous avez besoin et renforce votre productivité.
En savoir plus sur Slackbot
Une seule recherche pour toutes les sources.
La recherche alimentée par l’IA met toute la mémoire de votre entreprise à portée de main.
Découvrez la recherche optimisée par l’IA
Intégrez les données CRM à la conversation.
Les insights clients sont désormais disponibles à côté des conversations, ce qui permet de faire progresser les contrats en continu.
En savoir plus sur les listes dans Slack
97 min
temps moyen gagné chaque semaine par les utilisateurs avec l’IA dans Slack1
L’interface utilisateur Slack affiche une réponse générée par l’IA à une requête de recherche.
L’interface utilisateur Slack affiche une réponse générée par l’IA à une requête de recherche.
Un canal Salesforce dans Slack affiche un tableau de bord contenant des données relatives à une opportunité.

People

Vos collaborateurs communiquent naturellement
L’interface utilisateur conversationnelle de Slack facilite la collaboration, que vous travailliez avec un collègue ou un agent.
Tout commence par un canal.
Les canaux sont des espaces flexibles et transparents qui vous permettent de travailler avec votre équipe, vos assistants IA et vos agents.
En savoir plus sur les canaux
Quand parler est plus facile qu’écrire…
…rejoignez un appel d’équipe, notre outil vidéo intégré. Avec l’IA dans Slack, vos notes de réunion sont auto-générées.
En savoir plus sur les appels d’équipe
Libérez les conversations des boîtes mail.
Slack Connect vous permet de discuter en temps réel avec vos clients et fournisseurs, directement depuis Slack. C’était impossible avec les e-mails.
En savoir plus sur Slack Connect
« Slack a joué un rôle clé dans notre croissance, notre dynamique et notre capacité à rester coordonnés au cours de notre développement. »
Kate Jenson, Responsable de la zone Amérique, Anthropic
L’interface utilisateur Slack affiche un fil de discussion entre une équipe et un agent Agentforce.
Un appel d’équipe dans Slack présente une stratégie de lancement de produit.
Un canal Slack Connect affiche une conversation entre une équipe interne et des clients externes.

Process

Gérez tout votre travail depuis un espace centralisé.
Automatisez les réunions quotidiennes, les mises à jour de projet et les validations afin que votre équipe puisse se concentrer sur la croissance sans se perdre en conjectures.
Tout le monde peut utiliser l’automatisation dans Slack.
En quelques clics ou avec du code, Slack permet à chacun de créer facilement ses propres automatisations pour gagner du temps.
En savoir plus sur les flux de travail
Gérez vos projets et vos tâches.
Gérez. Approuvez. Marquez comme terminé. Le tout sans quitter la conversation.
En savoir plus sur les listes
Une façon plus simple de se lancer.
Le chef de projet est bloqué ? Vous ébauchez un briefing ? Il existe un modèle pour chaque situation.
Afficher tous les modèles
35 %
d’augmentation du temps gagné par les utilisateurs Slack grâce aux automatisations2
Un générateur de flux de travail décrit les étapes à suivre pour envoyer un message à un canal et ajouter des étapes.
Un tableau de gestion de projet dans Slack affiche les incidents clients.
L’interface utilisateur Slack affiche différents modèles de flux de travail.

Platform

Sécurisé, évolutif et décloisonné
Notre plateforme flexible et ouverte est spécialement conçue pour mettre les meilleurs agents et l’IA au service de toutes les entreprises. Elle peut être personnalisée pour s’adapter au mode de travail de vos équipes.
D’Atlassian à Zoom.
Google Drive. ChatGPT. Vercel. Box. Asana. Workday. Toutes vos applications fonctionnent dans Slack.
Voir toutes les intégrations
Adaptez Slack à vos besoins.
Notre plateforme est flexible, ce qui vous permet de créer des solutions adaptées à votre entreprise.
En savoir plus sur les outils des développeurs
Travaillez en toute sérénité.
Si c’est partagé dans Slack, c’est sécurisé. Notre programme de sécurité protège vos données à tous les niveaux.
En savoir plus sur la sécurité
« Le travail commence par des discussions. C’est pourquoi Slack est l’espace idéal pour concevoir nos agents. »
Guillermo Rauch, PDG, Vercel
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Les entreprises les plus innovantes utilisent Slack

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DémarrerComparer les forfaits

Nous sommes là pour faire grandir votre entreprise

90
%
des utilisateurs indiquent que Slack les aide à rester mieux connectés4
43
le nombre moyen d’applications utilisées par les équipes dans Slack3
87
%
des utilisateurs déclarent que Slack les aide à collaborer plus efficacement4

Des millions de personnes aiment travailler dans Slack

700 M
de messages envoyés chaque jour3
4 M
d’utilisateurs Slack Connect travaillent directement avec des équipes externes chaque semaine3
3 M
de flux de travail quotidiens3
1,7 M
d’applications utilisées chaque semaine3
Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Plus de 314 rapports de marché G2 désignent Slack comme un leader.5
Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsRécompensé par le badge Le plus facile à utiliser dans l’entreprise, hiver  2026 par G2 Market ReportsAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Small Business- Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in mid-market - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reports

Votre exploration de Slack commence ici

A picture of two women clapping at a conference next to a Dreamforce logo.
Événement

Prêt(e) à découvrir l’avenir de l’IA dans Slack ?

Slack Agentforce mascot along with various others.
Conférence en ligne

Libérez la productivité des agents IA pour chaque collaborateur

Slack user interface with a floating agentforce mascot.
Blog

Agentforce 2.0 : Agentforce arrive dans Slack

An image of a Slack workspace with a number of users chatting.
Guide

10 façons de remplacer les réunions inutiles avec Slack

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Événement

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Slack Agentforce mascot along with various others.
Conférence en ligne

Libérez la productivité des agents IA pour chaque collaborateur

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Agentforce 2.0 : Agentforce arrive dans Slack

An image of a Slack workspace with a number of users chatting.
Guide

10 façons de remplacer les réunions inutiles avec Slack

1Selon une analyse interne réalisée lors de la phase pilote des fonctionnalités de l’IA dans Slack (récaps des canaux, résumés des fils de discussion et recherche de réponses alimentée par l’IA).
2indicateurs de réussite clients 2024. Base : total n = 247 - 1 696, données internes de Slack.
3Données internes de Slack, analyse de l’utilisation des produits, exercice 2025.
4Enquête de suivi des clients Slack, exercice 2025 Enquête interne menée auprès d’utilisateurs actifs hebdomadaires de Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Total n = 2 410.
5Rapports de marché G2 Hiver 2026 pour la gestion du travail, la gestion des flux de travail, le logiciel de collaboration de projet, la recherche d’entreprise, la base de connaissances, les questions-réponses des collaborateurs, l’audioconférence, la messagerie instantanée professionnelle, les espaces de travail unifiés et plus encore.

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